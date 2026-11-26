El presidente del Gobierno español y candidato socialista, Pedro Sánchez; el líder del Partido Popular (PP), en la oposición, y candidato, Alberto Núñez Feijóo; la líder de la alianza de izquierdas Frente Amplio, Ada Colau; y el líder del partido de extrema derecha Vox, Santiago Abascal, participan en un debate televisado previo a las elecciones generales en Madrid, España, el 26 de noviembre de 2026. REUTERS/Juan Medina

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Los cuatro candidatos a la presidencia del Gobierno han cerrado este jueves el debate electoral a cuatro con sus últimos llamamientos a los votantes, en un duelo que ha servido para trasladar sus principales mensajes de campaña a las puertas de las elecciones generales del próximo domingo 29 de noviembre. Ada Colau, Santiago Abascal, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han aprovechado el minuto final para apelar a sus respectivos electorados, reivindicar sus propuestas y advertir de lo que, a su juicio, está en juego en las urnas.

La vivienda, la inmigración, los servicios públicos, la economía y la necesidad de un cambio político han protagonizado buena parte de estas intervenciones, en las que los líderes han buscado condensar sus argumentos y convencer a los indecisos en el tramo final de la campaña.

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Ada Colau apela a la movilización ciudadana para cambiar las reglas del juego

La candidata del Frente Amplio, Ada Colau, ha defendido que las movilizaciones sociales pueden traducirse en cambios políticos y ha asegurado que su compromiso, junto al de su formación, pasa por llevar a las instituciones las demandas de quienes reclaman una transformación del modelo actual.

“Yo me comprometo personalmente, junto con el Frente Amplio, a poner el cuerpo en las instituciones para que ese mandato de las calles nadie lo pueda ignorar y entre con toda la fuerza para cambiar las reglas del juego en las instituciones”, ha afirmado.

Ada Colau habla en el Debate de los candidatos a la presidencia del Gobierno sobre la violencia machista

La vivienda ha sido el eje central de su mensaje final, en el que ha insistido en la necesidad de combatir la especulación y garantizar que los inmuebles cumplan una función residencial. “Queremos que las viviendas sean para vivir y no para especular”, ha reivindicado.

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“Los votos de los ricachones de este país, de los caseros, serán muy pequeñitos, pero tu voto, nuestro voto, será un voto como una casa que puede cambiarlo todo”, ha asegurado antes de pedir el apoyo para el Frente Amplio.

Abascal pide el voto para frenar la inmigración y recuperar Ceuta

Santiago Abascal ha apelado a la idea de que España tiene futuro y ha pedido a los electores que confíen en Vox para decidir el rumbo del país. “España tiene futuro y yo espero que ese futuro podamos decidirlo los españoles en las próximas elecciones y que sean limpias y transparentes”, ha afirmado al comienzo de su minuto final, en el que ha pedido el voto para su partido.

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“Les pido el voto para que frenemos la invasión migratoria, para que defendamos nuestras fronteras, para que recuperemos Ceuta, para que haya prioridad nacional en el acceso a las ayudas sociales y las familias tengan acceso a una plaza de guardería pública”, ha continuado diciendo el candidato.

El líder del partido de extrema derecha español Vox, Santiago Abascal, llega a un debate televisado previo a las elecciones generales, en Madrid, España, el 26 de noviembre de 2026. REUTERS/Juan Medina

Asimismo, el dirigente de Vox ha defendido una rebaja de la presión fiscal y ha advertido de los problemas que afectan a la industria y al mundo rural, con el objetivo de evitar que los ciudadanos tengan “que abandonar tu pueblo o el que quiere regresar a España no pueda hacerlo”.

“En definitiva, les pido el voto para que España reconquiste su futuro”, ha concluido.

Sánchez advierte de la involución y pide cuatro años más de avances sociales

Pedro Sánchez ha dirigido su último mensaje a los votantes con una crítica frontal al Partido Popular y Vox. “Vienen del mismo partido, defienden las mismas ideas, tienen a los mismos amos. Feijóo y Abascal tienen al gran capital de su lado y controlan muchos medios de comunicación”, ha señalado.

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El candidato socialista ha contrapuesto esa influencia con el poder que, según ha defendido, tienen los electores durante la jornada de votación. “Tienen mucho poder, pero no lo tienen todo. Porque durante unas horas el próximo domingo, y esa es la magia de la democracia, tú vas a tener mucho más poder que Abascal y que Feijóo juntos”, ha afirmado.

Pedro Sanchez en el Debate de los candidatos a la presidencia del Gobierno

Sánchez ha pedido a los ciudadanos que utilicen ese poder para impedir un cambio de rumbo que considera una involución y para garantizar la continuidad de las políticas de su Ejecutivo. “Yo te pido que uses ese poder, que lo uses para que nadie decida por ti, que lo uses para que España continúe progresando cuatro años más”, ha insistido.

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“Para que todo eso ocurra, el próximo domingo hay que llenar las urnas de voto al Partido Socialista”, ha concluido, con un llamamiento a no dar “ni un paso atrás” y a votar por “un futuro mejor”.

Feijóo promete decencia y gestión frente al miedo de Sánchez

Alberto Núñez Feijóo ha aprovechado su minuto de oro para cuestionar la estrategia electoral del presidente del Gobierno y presentar al PP como la alternativa de cambio. “Durante toda la campaña les han venido diciendo lo mismo: ojo, que viene el PP, ojo, que viene Feijóo”, ha señalado, antes de cuestionar que ese mensaje sirva como argumento para pedir el voto. “Eso no es un programa de gobierno, eso es un chantaje. Él les pide el voto con miedo. Yo les pido el voto con memoria”, ha afirmado.

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El candidato popular ha asegurado que no pretende prometer milagros, pero sí garantizar “decencia y gestión”, dos conceptos que ha utilizado para resumir su propuesta política. Entre los compromisos que ha enumerado, ha mencionado “que los trenes vuelvan a funcionar, que la vivienda pueda ser asequible y que el que se esfuerce valga la pena en su trabajo, en la educación, en la sanidad, en todos los servicios públicos”.

Feijóo también ha recurrido a su experiencia al frente de gobiernos para defender su candidatura y ha cerrado su intervención con un llamamiento a votar por el cambio, apelando tanto a la memoria como a la esperanza. “El domingo voten con memoria y voten esperanza, porque el cambio es necesario para todos”, ha concluido.

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