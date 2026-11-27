Cultivo de pimientos. (Magnific)

Guardar

El campo de Almería lleva meses asfixiado. A los daños climáticos provocados, por ejemplo, por la DANA Adam, se suma una creciente presión fitosanitaria que está comprometiendo la viabilidad de muchas de las explotaciones de la provincia. En especial, el foco está puesto sobre el insecto Thrips parvispinus, que se ha convertido en una de las plagas emergentes que más preocupan para los cultivos hortícolas.

De rápida reproducción y difícil detección, es capaz de afectar a distintos cultivos. Sin embargo, se ceba especialmente con los pimientos. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Almería señala que la situación es “ya muy grave”, pues el 100 % de los terrenos dedicados a esta hortaliza, que es la principal en la provincia, están amenazados.

PUBLICIDAD

“Los agricultores necesitan, urgentemente, alternativas suficientemente eficaces para defender sus cultivos”, señalan desde COAG. “El problema del Thrips parvispinus ha dejado de ser una cuestión exclusivamente fitosanitaria para convertirse en una amenaza directa a la continuidad de la horticultura almeriense”.

Según los datos de la propia Junta de Andalucía, entre los meses de octubre y diciembre de 2025 se tuvo que arrancar el 3,5 % de la superficie de pimiento. Hasta finales de octubre de la presente campaña, ya se ha tenido que proceder de dicha manera con el 5,8 %. “El resto de la superficie continúa en producción con presencia casi generalizada de la plaga en mayor o menor medida y provocando daños de diversa intensidad”.

PUBLICIDAD

Cultivo de pimiento afectado por la plaga de Thrips parvispinus. (Junta de Andalucía/Europa Press)

Esto ya está causando consecuencias económicas. Juan Carlos Pérez Mesa, catedrático de la Universidad de Almería, ha indicado que las ventas de pimiento español a los países de la Unión Europea ya han caído un 4 %. En paralelo, tal y como ha recogido el medio regional Diario de Almería, Marruecos ha aprovechado la menor presencia de nuestro producto para incrementar sus exportaciones comunitarias un 6,6 %.

Qué es la plaga de ‘Thrips parvispinus’

El Thrips parvispinus, conocido popularmente como trips del tabaco o trips del pimiento, es un pequeño insecto de coloración entre marrón oscuro y negro que, gracias a su rápida reproducción, tiene una amplia capacidad de adaptarse a diversos entornos.

PUBLICIDAD

La primera vez que se detectó en España fue en el sureste peninsular en 2017, en plantas de maceta como gardenia y mandevilla. El insecto, procedente de Oriente Medio, por tanto, llegó a nuestro país debido a la importación de flores ornamentales. En 2021 se produjeron los primeros daños en cultivos protegidos de pimiento de Murcia, a partir de donde se extendió a Almería, donde lleva ya varios años afectando al campo hortícola. Aunque es el pimiento el cultivo más afectado por la plaga, también se ha detectado en el pepino, la berenjena, la sandía, el calabacín y el melón.

Entre los síntomas de la presencia de Thrips parvispinus, según detallan desde ASAJA Almería, se encuentran la observación de manchas plateadas o bronceadas en la superficie de las hojas, acompañadas de pequeños puntos negros que son los excrementos del insecto. También es posible hallar deformaciones y escotaduras en el borde de las hojas, detención del crecimiento de las plantas o abortos de yemas vegetativas y florales cuando las poblaciones son elevadas.

PUBLICIDAD

Ejemplar de ‘Franklinothrips megalops’, trips depredador autóctono en España utilizado para combatir plagas, sobre larvas de ‘Thrips parvispinus’. (Junta de Andalucía/Europa Press)

En abril de este año, la Junta de Andalucía declaró oficialmente la existencia de esta plaga ante la incidencia detectada tanto en Almería como en Granada. Mediante la Resolución de 10 de abril de 2026 de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera estableció las medidas fitosanitarias obligatorias y recomendadas para hacerle frente.

Ante la presencia de Thrips parvispinus, se activa un protocolo de arranque de los cultivos que actúan como reservorio. Este incluye obligaciones como el cierre hermético de bandas y ventanas antes del arranque, el trampeo masivo, el tratamiento fitosanitario previo, la retirada y triturado adecuado de los restos vegetales, la desinfección de la estructura del invernadero antes de la siguiente siembre y el aviso a la explotaciones colindantes.

PUBLICIDAD

Sin embargo, según denuncian desde el sector, esto no está siendo suficiente. “No podemos pedir al agricultor que controle una plaga de esta magnitud si no dispone de las herramientas necesarias para hacerlo”, indican desde COAG. Es por ello por lo que se está reclamando la autorización de insecticidas más potentes y eficaces.

La Junta de Andalucía pide que se autoricen dos insecticidas para frenar la plaga

La Junta de Andalucía ya lo ha intentado en dos ocasiones ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). La primera vez pidió que se autorizase la materia activa Spirotetramat para hacer frente a la plaga, algo que fue denegado, pese a que desde el sector denuncian que en otros países europeos sí se permite.

PUBLICIDAD

Pimientos verdes. (Magnific)

Luis Planas, ministro de Agricultura, defendió esta posición diciendo que en la Unión Europea su uso está prohibido desde 2024, pues “la propia casa que lo fabrica hacía años que no presentó la renovación a la autorización para su uso”. “Como siempre en la vida, no hay atajo posible. Se ha hablado mucho de un producto, Spirotetramat, del que se ha hecho mucha referencia como una solución universal. No lo es en absoluto”, dijo este miércoles durante una visita a una finca en Dalías, una de las zonas de Almería afectada por el Thrips parvispinus.

Además, señaló que la razón por la que el Ministerio no ha autorizado su uso es “porque afecta a la salud pública”: “Yo tengo en cuenta los intereses de los agricultores, pero también los intereses de los consumidores, y hay una afectación en la salud humana que evidentemente nos prohíbe que llevemos a cabo esa autorización”.

PUBLICIDAD

La Junta de Andalucía lo ha vuelto a intentar, pero doblando sus esfuerzos. Hace dos semanas, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, en nombre del sector productor, representado por COEXPHAL, pidió al MAPA que autorice tanto el Spirotetramat como el Spinetoram, “otra sustancia activa de origen biológico recomendada por los expertos para hacer frente a esta enfermedad”, indicó el consejero Ramón Fernández-Pacheco.

A diferencia del Spirotetramat, el Spinetoram sí cuenta con autorización vigente en la Unión Europea desde 2014, pero para su uso en nuestro país es necesaria una autorización excepcional. Desde la Junta de Andalucía defienden que las sustancias activas que se están utilizando actualmente “presentan una eficacia limitada y riesgo de desarrollo de resistencias, lo cual dificulta el manejo de la enfermedad”.

PUBLICIDAD

Cientos de ejemplares de langosta africana se mueven en Lanzarote con el polvo que viene del Sáhara (EFE/Adriel Perdomo)

Pese a la mayor efectividad del Spinetoram, su utilización no es inocua. Así lo señala, por ejemplo, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), que indica que existen riesgos para algunos organismos acuáticos y artrópodos. Es el caso de polinizadores como las abejas, que enfrentan en la actualidad un preocupante declive.

Desde la COAG indican que no solo es necesaria la autorización de activos más eficaces, sino también vigilar que se cumplen los protocolos de arranque o de las rutas de transporte, en las que se deben cumplir todos los requisitos sanitarios exigidos para frenar la proliferación de la plaga.

También acompañar todo el proceso con ayudas para los agricultores de las explotaciones afectadas por la obligación de arrancar sus cultivos, así como por los sobrecostes derivados de la intensificación de la lucha biológica. Además, la COAG pone igualmente el foco sobre el riesgo de especulación en los precios o de restricciones de suministro en la disponibilidad de los organismos de control biológico, ante la elevada demanda y la vulnerabilidad que enfrentan los productores.