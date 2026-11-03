España

Sándwich de ‘minutejos’ 2.0: los chefs de nueva generación reinventan este clásico de la casquería madrileña

En el Día del Sándwich, hacemos un repaso por la historia y las versiones de este castizo bocadillo de casquería tan típico de Madrid

Sándwich de La Casa de los Minutejos (izquierda) y Minutejo Vallekano de Only Gozo (derecha)
Sándwich de La Casa de los Minutejos (izquierda) y Minutejo Vallekano de Only Gozo (derecha)
Guardar

“Una oreja son sesenta minutejos”. Y de esa sencilla broma nació un mito. El sándwich de minutejos es uno de los bocadillos por excelencia de la gastronomía madrileña, más aún que el archiconocido bocata de calamares. En el Día Mundial del Sandwich, recordamos la historia de este clásico del Madrid más castizo y probamos sus reinterpretaciones más arriesgadas.

Este sándwich, hecho con pan de molde tostado en la plancha y relleno de oreja cortada a máquina con salsa picante, nació en La Casa de los Minutejos (C. de Antonio de Leyva, 19), un sencillo bar de toda la vida en el barrio de Carabanchel. El nombre se lo dieron los fundadores del negocio de Carabanchel, José Antonio y Dori, que inventaron este sándwich y que solían decir, como chascarrillo, que “una oreja son sesenta minutejos”. Los famosos minutejos, tanto la receta como el nombre, pasaron a la segunda generación de la familia, que incluso se dice que ha registrado el ocurrente juego de palabras.

PUBLICIDAD

Su receta es secreta, aunque se dice que por la mañana cocinan la oreja y le añaden magro de cerdo, una mezcla que se solidifica en una especie de gelatina que luego cortan en láminas finas para dejarlas crujientes en la plancha. Aunque este bocadillo comparte carta con otras tapas típicas, como tortilla, morcilla, platos de queso o lacón, es este sándwich el motivo por el que muchos peregrinan hasta aquí. Quien va los pide a pares y siempre acompañados de una buena caña, pagando por cada uno de ellos un precio de 1,30 €.

Fachada de La Casa de los Minutejos (Facebook)
Fachada de La Casa de los Minutejos (Facebook)

Casquería viajera

Hasta ese estrecho bar en el barrio de Carabanchel se acercaba el chef Iván Toribio cada fin de semana durante su infancia, disfrutando desde bien pequeño del lado más gamberro de la casquería típica de la ciudad. Hoy, Toribio ha querido rendir homenaje a este clásico sándwich, con una reinterpretación que sirve en su propio restaurante en Vallecas, Only Gozo. Lo llaman Minutejo Vallekano y ya se ha convertido en uno de los bocados más emblemáticos de la casa.

PUBLICIDAD

La identidad de este restaurante en Villa de Vallecas, el barrio de Iván y de su socio y responsable de sala, Álvaro Sánchez, se construye sobre una cocina viajera, de espíritu callejero y sabores intensos. Aquí, las influencias peruanas, mexicanas y asiáticas dialogan con el recetario más castizo de Madrid, y es por eso que no sorprende que la tan madrileña casquería haga aquí su aparición.

Iván Toribio, chef ejecutivo, y Álvaro Sánchez, responsable de sala, de Only Gozo (Cedida)
Iván Toribio, chef ejecutivo, y Álvaro Sánchez, responsable de sala, de Only Gozo (Cedida)

Aquel fino sándwich de oreja con salsa brava que Toribio tomaba antaño se transforma hasta quedar casi irreconocible a la vista. El pan de molde se sustituye aquí por un cruasán artesanal elaborado por La Tahona, un obrador de Villa de Vallecas. El bocado, sin embargo, no deja dudas de hacia dónde mira su autor. En el interior, un relleno de oreja laminada, salsa de piparra, mayonesa de kimchi y hojas frescas de menta y albahaca que le dan el toque fresco al bocadillo.

Una reinterpretación que nos manda de Carabanchel a Vallecas, un barrio que en Iván y Álvaro reivindican como parte indivisible de su identidad. “Queremos demostrar que para encontrar una propuesta gastronómica diferente no siempre tienes que desplazarte al centro de Madrid. Nos hace mucha ilusión que cada vez venga más gente de otras zonas a conocernos, pero sin perder nunca al cliente de Vallecas que nos ha acompañado desde el principio”, señalan.

Un sándwich de alta cocina

En una línea más tradicional, aunque con aires de alta cocina, encontramos reinterpretaciones como la del gran chef Javi Estévez, estrella Michelin en La Tasquería. La oreja, los corazones, los hígados y hasta las cabezas de los animales se convierten aquí en alimento, pues el menú de su restaurante está compuesto, casi por completo, de platos enfocados en la casquería.

Sándwich de minutejos de La Tasquería (La Tasquería)
Sándwich de minutejos de La Tasquería (La Tasquería)

Incluso más allá de su Michelin, Estévez traslada la casquería a otros conceptos como el catering Eneldo, empresa dedicada a la gastronomía de eventos y bodas con la que el cocinero acaba de empezar a colaborar. “En el catering queremos agradar a todo el mundo, así que la casquería solo aparece en pequeños guiños”, explicaba el chef en conversación con Infobae. Como la cabra siempre tira al monte, en la propuesta de cóctel sí sirven “un mollete pequeñito de oreja con salsa brava muy parecido” al clásico de Carabenchel.

En El Lince, su restaurante más informal, y en La Barra de la Tasquería, el bar del grupo, Estevez también hace referencia a esta elaboración, aunque en esta ocasión deshaciéndose del pan y, con él, del concepto de sándwich. “En El Lince hacemos una oreja a la plancha que va sin pan, pero que sigue el mismo concepto. Le ponemos un poquito de lima, con shichimi (una mezcla de especias japonesa), que le da un poquito de acidez. Es un plato que funciona muy bien”.

Los minutejos han llegado incluso a las mesas del restaurante madrileño más laureado, DiverXO. Dabiz Muñoz, declarado amante de la casquería, ha llegado a servir en su famoso menú degustación un plato bautizado como Minutejo del Agus, un homenaje a su padre y primer culpable de su vocación gastronómica. La receta hace un guiño al sándwich que su padre les preparaba a él y su hermano como merienda cuando eran niños.

Muñoz presenta este bocado como un sándwich crujiente de cochinillo ibérico, cuyas pieles funcionan como las tapas crocantes, relleno de un fiambre hecho con la cabeza y la carne del animal, acompañado de crema de queso pecorino, yema de oca curada, salsa sriracha casera, pimienta de Jamaica y pesto con trompetas de la muerte.

Temas Relacionados

MadridRestaurantes MadridChefs EspañaChefsEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Clima: las temperaturas que predominarán este 3 de noviembre en Zaragoza

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Clima: las temperaturas que predominarán este 3 de noviembre en Zaragoza

Se vende piso con okupas: descuentos de hasta el 74% para “convertir la emergencia habitacional en una oportunidad de negocio”

Mientras la crisis de vivienda alimenta la alarma social por la okupación ilegal, bancos, fondos de inversión e inversores particulares consolidan en España un nicho de negocio especializado en comprar y recuperar pisos ocupados

Se vende piso con okupas: descuentos de hasta el 74% para “convertir la emergencia habitacional en una oportunidad de negocio”

La nueva tiara de la reina Mary de Dinamarca: una joya única de camafeos de lava con una historia ligada a Napoleón

La Colección Real Danesa adquirió en 2024 esta singular parure, que perteneció a la reina Désirée de Suecia y está formada por seis piezas de inspiración napoleónica

La nueva tiara de la reina Mary de Dinamarca: una joya única de camafeos de lava con una historia ligada a Napoleón

Comprar una vivienda exige hasta 10 años de renta a los inquilinos de Madrid, Málaga y Barcelona

Los precios de compraventa subieron un 12,1 % interanual en el segundo trimestre de 2026, frente al 4,7% registrado en el conjunto de la Unión Europea, según un informe de Fedea

Comprar una vivienda exige hasta 10 años de renta a los inquilinos de Madrid, Málaga y Barcelona

Los aeropuertos ya no son solo un trámite entre vuelos y escalas: ahora también son escaparates de lujo y no todos están de acuerdo

La espera se convierte en una oportunidad para las empresas que buscan retener a los viajeros en sus espacios. Ya no son solo tiendas o restauración, también hay espacios de descanso o spas

Los aeropuertos ya no son solo un trámite entre vuelos y escalas: ahora también son escaparates de lujo y no todos están de acuerdo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Qué dice el artículo 128 de la Constitución con el que Irene Montero quiere renacionalizar el ferrocarril tras la tragedia de Urda: Reino Unido ya lo hizo en 2024

Qué dice el artículo 128 de la Constitución con el que Irene Montero quiere renacionalizar el ferrocarril tras la tragedia de Urda: Reino Unido ya lo hizo en 2024

Nuevo examen a Óscar Puente en el Congreso sobre la segunda tragedia ferroviaria en 10 meses: el hemiciclo pedirá su dimisión y en el PSOE anticipan la actitud “dura” de los socios

Un socio gana la primera batalla al poderoso presidente Florentino Pérez: un juez obliga al Real Madrid a devolverle el abono que le había quitado por prestarlo a un amigo

Feijóo critica que el Gobierno mantenga a Óscar Puente por cálculo electoral: “Aún no han entregado los cuerpos a las familias y están con sondeos para saber si el cese les perjudica”

Pedro Sánchez desgrana el plan de ayudas a los afectados por el accidente en Urda, basado en los 210.000 euros por el de Adamuz: indemnizaciones por fallecido y lesiones

ECONOMÍA

Comprar una vivienda exige hasta 10 años de renta a los inquilinos de Madrid, Málaga y Barcelona

Comprar una vivienda exige hasta 10 años de renta a los inquilinos de Madrid, Málaga y Barcelona

Se vende piso con okupas: descuentos de hasta el 74% para “convertir la emergencia habitacional en una oportunidad de negocio”

Un experto en ciberseguridad advierte de que España tiene cientos de frigoríficos y congeladores expuestos a internet tras los ataques a supermercados europeos: “Por supuesto que puede ocurrir aquí también”

El mapa del alquiler en España: dónde se disparan los precios y dónde quedan pisos en renta por menos de 700 euros al mes

Amancio Ortega recibe otros 1.617 millones de Inditex: ya suma 3.234 millones de euros en dividendos este año

DEPORTES

El jugador del DC Tenerife Jesús De Miguel, en la UCI tras sufrir un paro cardiorrespiratorio por una fuerte entrada de Owono

El jugador del DC Tenerife Jesús De Miguel, en la UCI tras sufrir un paro cardiorrespiratorio por una fuerte entrada de Owono

Ariana Geerlings, la tenista que tuvo que bajar a los infiernos para empezar a alcanzar la gloria: “Solo quiero encontrarme bien compitiendo y sentirme sana”

El deporte como tratamiento para reducir el riesgo de reaparición del cáncer de mama “en hasta un 20%”: “Ahora me voy a poner más fuerte que nunca”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

José Mourinho, sobre la mano de Tchouaméni en el partido entre el Racing de Santander y el Real Madrid: “Hay mucha gente que no sabe las reglas”