Receta de flan de huevo y coco (Pexels)

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De textura suave y un inconfundible sabor a caramelo, el flan de huevo es uno de los postres más aclamados de la gastronomía nacional. Presente en una inmensa mayoría de las cartas de postres españolas desde hace décadas, el paso del tiempo ha tenido poco impacto en esta receta, que ha mantenido su esencia ‘viejuna’ y su elaboración intactas. La magia del flan reside en su cocción lenta al baño María, una técnica que permite conseguir esa consistencia firme pero cremosa tan característica.

Hoy partiremos de la elaboración del flan de huevo tradicional y le añadiremos uno de los sabores más populares del mundo dulce: el coco. Este postre tiene la particularidad de que, en lugar de prepararse con leche, huevos y azúcar, como el tradicional, se elabora con leche de coco, huevos y leche condensada, quedando realmente delicioso. Como toque extra, añadiremos un poco de coco rallado que le dará textura y un sabor fresco riquísimo a este postre.

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Receta de flan de huevo y coco

Es un postre cremoso elaborado con huevos, leche de coco, leche condensada y coco rallado. La mezcla se cuaja lentamente al baño María para conseguir un flan uniforme y sin exceso de burbujas.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 5 horas y 25 minutos . Preparación activa: 20 minutos. Cocción: 55-65 minutos. Enfriamiento y reposo en la nevera: 4 horas como mínimo.



Ingredientes

1 taza de azúcar blanco para el caramelo

1 lata de leche condensada, de unos 395 gramos

400 mililitros de leche de coco

4 huevos

1 cucharadita de esencia de vainilla

1/2 taza de coco rallado, preferiblemente sin azúcar

1 pizca de sal

Cómo hacer flan de huevo y coco, paso a paso

Precalienta el horno a 170 ºC. Pon el azúcar en un cazo o sartén limpia a fuego medio-bajo. Deja que el azúcar se derrita poco a poco. Cuando empiece a tomar color, mueve el recipiente con cuidado para repartir el calor. Retira el caramelo cuando tenga un tono dorado parecido al de la miel. No lo dejes oscurecer demasiado, porque puede amargar. Vierte el caramelo caliente en un molde redondo de unos 20 centímetros de diámetro. Inclina el molde para cubrir bien toda la base. Déjalo reposar hasta que el caramelo se endurezca ligeramente. Pon en el vaso de la batidora la leche condensada, la leche de coco, los huevos, la vainilla y la sal. Tritura durante 20-30 segundos, solo hasta integrar los ingredientes. Evita batir en exceso para que no entre demasiado aire. Añade el coco rallado y remueve con una espátula. Si quieres un flan completamente liso, pasa la mezcla por un colador. Si prefieres notar el coco, puedes dejarla tal cual. Vierte la preparación en el molde caramelizado. Cubre el molde con papel de aluminio. Así evitarás que la superficie se reseque durante la cocción. Coloca el molde dentro de una fuente honda y añade agua caliente hasta cubrir aproximadamente la mitad de su altura. Hornea al baño María durante 55-65 minutos. El agua debe permanecer caliente, pero sin hervir con fuerza. Comprueba el punto de cocción. El centro debe temblar ligeramente al mover el molde, pero no debe verse líquido. Retira el molde del baño María y déjalo enfriar a temperatura ambiente durante 30 minutos. Guarda el flan en la nevera durante 4 horas como mínimo. Para conseguir una textura más firme, déjalo reposar toda la noche. Pasa un cuchillo fino por los bordes del molde. Coloca un plato grande encima y dale la vuelta con un movimiento rápido y seguro. Sirve el flan frío. Puedes decorarlo con coco rallado tostado o unas virutas de coco fresco.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde entre 8 y 10 porciones, según el tamaño de cada porción.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Valores aproximados para 8 porciones:

Calorías: 380 kcal .

Proteínas: 8 gramos .

Grasas: 16 gramos .

Hidratos de carbono: 53 gramos .

Azúcares: 45 gramos .

Fibra: 1 gramo .

Sodio: 120 miligramos aproximadamente.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda el flan cubierto en la nevera durante un máximo de 4 días. Puedes conservarlo dentro del molde o en un recipiente con tapa. Así evitarás que absorba los olores de otros alimentos. No lo dejes a temperatura ambiente durante más de 2 horas, especialmente si hace calor.

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También puedes congelarlo en porciones individuales durante un máximo de 1 mes. La textura puede cambiar ligeramente después de la descongelación. Para consumirlo, pásalo del congelador a la nevera y deja que se descongele lentamente durante varias horas.