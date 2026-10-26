España

Panellets de coco: paso a paso de la receta del dulce tradicional de Cataluña

Los panellets de coco combinan la masa tierna de almendra, el limón y una cobertura de coco rallado

Dulce tradicional de Cataluña
Panellets de coco. (Magnific)
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Los panellets son uno de los dulces más populares en Cataluña para celebrar la Castanyada, la fiesta que tiene lugar el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Se trata de un dulce con base de mazapán en forma de bolita que se cubre con piñones o almendras, en su versión más clásica. En este caso, los panellets de coco combinan la masa tierna de almendra, el aroma fresco del limón y una cobertura de coco rallado. El resultado son pequeños dulces dorados, con el exterior ligeramente crujiente y el interior jugoso.

Receta de panellets de coco

Estos panellets, que además de en Cataluña son típicos en Andorra, Aragón, Comunidad Valenciana o las Islas Baleares, se preparan con una masa de almendra, azúcar, ralladura de limón, claras de huevo y coco rallado. La técnica consiste en formar una masa compacta, crear pequeñas porciones y cubrirlas con coco antes de hornearlas.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 40 minutos.
  • Preparación: 25 minutos.
  • Cocción: 12-15 minutos.

Ingredientes

  • 250 gramos de almendra cruda molida o harina de almendra.
  • 250 gramos de azúcar glas.
  • La ralladura de 1 limón.
  • 2 claras de huevo.
  • 100 gramos de coco rallado:
    • 70 gramos para la masa.
    • 30 gramos para rebozar.
  • Un poco de azúcar para espolvorear, opcional.

Cómo hacer panellets de coco, paso a paso

  • Pon la almendra molida en un bol amplio.
  • Añade el azúcar glas y la ralladura de limón.
  • Incorpora los 70 gramos de coco rallado destinados a la masa.
  • Mezcla los ingredientes secos hasta repartir bien el coco y la ralladura.
  • Añade las claras de huevo poco a poco.
  • Trabaja la mezcla hasta obtener una masa húmeda, compacta y fácil de moldear.
  • Tapa el bol y deja reposar la masa en la nevera durante 20-30 minutos. Así será más sencillo formar los panellets.
  • Precalienta el horno a 180 ºC con calor arriba y abajo.
  • Divide la masa en porciones pequeñas y forma bolitas del mismo tamaño.
  • Reboza cada bolita con los 30 gramos de coco rallado restantes.
  • Coloca los panellets sobre una bandeja cubierta con papel de horno.
  • Deja espacio entre ellos para que se doren de manera uniforme.
  • Si quieres, espolvorea una pequeña cantidad de azúcar sobre cada panellet.
  • Hornea durante 12-15 minutos, hasta que el coco adquiera un tono ligeramente dorado.
  • No prolongues demasiado la cocción para conservar el interior tierno.
  • Retira la bandeja del horno y deja enfriar los panellets antes de servirlos.
Receta de panellets
La pastelería Carrió ha ganado el premio a los mejores panellets de 2024 (Adobe Stock)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La receta rinde aproximadamente 20-24 panellets, según el tamaño de cada unidad.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación por 1 panellet, calculada para 24 unidades:

  • Calorías: 131 kcal.
  • Hidratos de carbono: 13,7 gramos.
  • Grasas: 7,9 gramos.
  • Proteínas: 2,8 gramos.
  • Fibra: 2 gramos aproximadamente.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda los panellets en una lata o recipiente hermético, protegidos de la humedad y de la luz directa.

Se conservan durante 4-5 días a temperatura ambiente. También puedes guardarlos en la nevera, aunque conviene dejarlos reposar unos minutos antes de servirlos.

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