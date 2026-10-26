Panellets de coco: paso a paso de la receta del dulce tradicional de Cataluña

Panellets de coco. (Magnific)

Guardar

Los panellets son uno de los dulces más populares en Cataluña para celebrar la Castanyada, la fiesta que tiene lugar el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Se trata de un dulce con base de mazapán en forma de bolita que se cubre con piñones o almendras, en su versión más clásica. En este caso, los panellets de coco combinan la masa tierna de almendra, el aroma fresco del limón y una cobertura de coco rallado. El resultado son pequeños dulces dorados, con el exterior ligeramente crujiente y el interior jugoso.

Receta de panellets de coco

Estos panellets, que además de en Cataluña son típicos en Andorra, Aragón, Comunidad Valenciana o las Islas Baleares, se preparan con una masa de almendra, azúcar, ralladura de limón, claras de huevo y coco rallado. La técnica consiste en formar una masa compacta, crear pequeñas porciones y cubrirlas con coco antes de hornearlas.

PUBLICIDAD

Tiempo de preparación

Tiempo total: 40 minutos.

Preparación: 25 minutos.

Cocción: 12-15 minutos.

Ingredientes

250 gramos de almendra cruda molida o harina de almendra.

250 gramos de azúcar glas .

La ralladura de 1 limón .

2 claras de huevo .

100 gramos de coco rallado : 70 gramos para la masa. 30 gramos para rebozar.

Un poco de azúcar para espolvorear, opcional.

Cómo hacer panellets de coco, paso a paso

Pon la almendra molida en un bol amplio.

Añade el azúcar glas y la ralladura de limón.

Incorpora los 70 gramos de coco rallado destinados a la masa.

Mezcla los ingredientes secos hasta repartir bien el coco y la ralladura.

Añade las claras de huevo poco a poco.

Trabaja la mezcla hasta obtener una masa húmeda, compacta y fácil de moldear.

Tapa el bol y deja reposar la masa en la nevera durante 20-30 minutos . Así será más sencillo formar los panellets.

Precalienta el horno a 180 ºC con calor arriba y abajo.

Divide la masa en porciones pequeñas y forma bolitas del mismo tamaño.

Reboza cada bolita con los 30 gramos de coco rallado restantes.

Coloca los panellets sobre una bandeja cubierta con papel de horno.

Deja espacio entre ellos para que se doren de manera uniforme.

Si quieres, espolvorea una pequeña cantidad de azúcar sobre cada panellet.

Hornea durante 12-15 minutos , hasta que el coco adquiera un tono ligeramente dorado.

No prolongues demasiado la cocción para conservar el interior tierno.

Retira la bandeja del horno y deja enfriar los panellets antes de servirlos.

La pastelería Carrió ha ganado el premio a los mejores panellets de 2024 (Adobe Stock)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La receta rinde aproximadamente 20-24 panellets, según el tamaño de cada unidad.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación por 1 panellet, calculada para 24 unidades:

Calorías: 131 kcal.

Hidratos de carbono: 13,7 gramos.

Grasas: 7,9 gramos.

Proteínas: 2,8 gramos.

Fibra: 2 gramos aproximadamente.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda los panellets en una lata o recipiente hermético, protegidos de la humedad y de la luz directa.

Se conservan durante 4-5 días a temperatura ambiente. También puedes guardarlos en la nevera, aunque conviene dejarlos reposar unos minutos antes de servirlos.