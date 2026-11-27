Alexandra de Hannover, en el Día Nacional. (Instagram)

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La hija menor de Carolina de Mónaco actualmente vive entre Los Ángeles y Nueva York y, precisamente por eso, el pasado 19 de noviembre Alejandra de Hannover no asistió a la Fiesta Nacional de Mónaco. La joven mantiene su vida en Estados Unidos dejando caer algunas inquietudes culturales en su Substack, o como ella dice: “Vomitación existencial, opiniones contrarias e hipérbole a toda costa”. Al otro lado del océano convive con su actual prometido, un compromiso que anunciaron hace pocos meses.

En esa newsletter compartía hace pocos días su opinión sobre ‘La Bola Negra’, el éxito de Los Javis, y ‘Club Kid’ como cine queer. “¡Qué buen momento para ir al cine y qué buen momento para el cine queer!”, escribió la nieta de Grace Kelly.

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Alexandra compara ‘La bola negra’ con otras producciones queer de la temporada

Milo Quifes da vida a Carlos, un joven de Granada que es sometido a la bola negra por el casino de la ciudad.

La princesa reconoció que su comparación entre ‘La bola negra’ y ‘Club Kid’ resulta “un tanto arbitraria”, ya que ambas solo comparten el momento cultural en que fueron estrenadas. Pese a eso, la ganadora absoluta en su análisis fue la cinta española, de la que destacó el guion de Alberto Conejero, basado en su propia obra ‘La piedra oscura’ y en los fragmentos inconclusos de ‘La bola negra’, de Federico García Lorca. Para Alejandra, el poeta granadino funciona como nexo entre las tres líneas temporales de la película, no solo como artista sino como hombre homosexual y figura política, reflexionando sobre las expectativas de masculinidad impuestas históricamente por la sociedad española.

Alejandra describió con detalle las tres historias que entrelaza la película. La de Carlos, la de Sebastián y Rafael y la de Alberto, un historiador contemporáneo que usa Grindr. Esta última, destaca en el texto, los avances sociales que han permitido a los homosexuales expresar su sexualidad con mayor libertad. Le resulta llamativo cómo Los Javis relatan la inmediatez de los encuentros sexuales actuales frente al romanticismo en situaciones de peligro de las dos primeras historias.

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Elogios para Penélope Cruz, Glenn Close y Milo Quifes

Alejandra consideró que la película se extiende “unos veinte minutos de más” una vez que se descubre el desenlace. Aunque también ha reservado unas palabras para Penélope Cruz y Glenn Close, cuyas interpretaciones considera que aportan una gran profundidad a la película. Reservó una mención especial para el actor Milo Quifes, intérprete de un joven granadino rechazado por la sociedad conservadora de 1932: “En cuanto a los hombres, el personaje de Carlos (...) tiene mi corazón”, escribió.

Carlos González y Milo Quifes junto a Penélope Cruz en la alfombra roja del Festival de Cannes donde presentaron 'La bola negra'.

El análisis se extendió después a ‘Club Kid’, ambientada en la escena nocturna queer de Nueva York. Alexandra reconoció la autenticidad con la que Firstman retrata ese ambiente, pero cuestionó que la paternidad funcione como el camino hacia la madurez del protagonista, un recurso que calificó de heteronormativo frente al planteamiento de los directores españoles. “Si hablamos de películas sobre lo queer, creo que ‘La bola negra’ hace un mejor trabajo”, concluyó la princesa en su boletín.

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