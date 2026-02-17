La enfermedad que padece Paula Vázquez y que también afecta a la reina Letizia: “Necesito parar”

Paula Vázquez en el Benidorm Fest 2025 (Redes sociales de @paulavazqueztv)

Paula Vázquez ha vuelto a hablar abiertamente de su salud en una entrevista para diferentes medios, entre ellos Infobae, en el marco del estreno de Top Chef: dulces y famosos. La comunicadora, que años atrás explicó que había descubierto que tenía trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), reveló ahora que padece la misma dolencia que la reina Letizia. Una realidad de la que también habló durante su paso por el programa Al cielo con ella, presentado por Henar Álvarez.

“Me están saliendo inflamaciones en la piel que no tenía. Se me está cayendo el pelo, necesito parar. Ahora necesito parar. Además, tengo Neuroma de Morton en el pie. Esto de ponerme tacón… no soy capaz. Los problemas dermatológicos… terribles. El cuerpo me dice: ‘Recógete un poco’”, explicó a Infobae, haciendo un balance de su situación personal y profesional. La periodista profundizó más en esta realidad durante su paso por el espacio de Henar Álvarez, donde dejó saber: “No me puedo poner tacones, hoy ha sido una excepción y estoy cruzando los dedos”. La razón está relacionada con una patología que afecta a los pies y que todavía resulta bastante desconocida para buena parte de la población. Se trata del Neuroma de Morton, una dolencia que llevó a la esposa de Felipe VI a prescindir del uso habitual de tacones durante una temporada.

El Neuroma de Morton aparece cuando uno de los nervios plantares, generalmente el que discurre entre el tercer y cuarto dedo del pie, se irrita y se engrosa. Esta alteración provoca dolor en la parte delantera del pie, acompañado de sensación de quemazón y pinchazos, síntomas que pueden llegar a ser muy limitantes en la vida diaria.

La importancia de un buen calzado

El uso continuado de calzado inadecuado es uno de los principales factores que favorecen la aparición de esta patología. El abuso de zapatos de tacón —especialmente aquellos que superan los tres o cuatro centímetros de altura— incrementa la presión en la zona del antepié. A ello se suma el uso de calzado de punta estrecha, que comprime los dedos y puede generar una neuropatía por compresión.

En los estadios iniciales, los expertos hablan de neuritis, es decir, inflamación del nervio. Sin embargo, cuando el problema se cronifica y el nervio se engrosa, el diagnóstico pasa a ser el de Neuroma de Morton. No obstante, el tacón no es el único desencadenante. Otras alteraciones, como los dedos en garra, también pueden contribuir a la compresión del nervio plantar. La deformación de los dedos favorece que el espacio entre los metatarsianos se reduzca y que el nervio quede atrapado. Asimismo, influye la forma de pisar. Apoyar en exceso la zona lateral del pie y cargar el peso corporal de manera incorrecta, descargando menos en el primer dedo, puede predisponer a la aparición de esta dolencia.

Ante este escenario, los podólogos recomiendan abandonar el calzado que ha perjudicado el pie y optar por modelos más respetuosos con la anatomía: horma ancha, sin tacón o con una elevación mínima y con suficiente espacio para los dedos. Esa es la razón por la que Paula Vázquez apuesta casi siempre por zapato cómodo. Tal y como señaló en el programa de Henar Álvarez, ha presentado formatos televisivos en zapatillas deportivas, incluida una final, sin que nadie le haya preguntado por ello. No obstante, también reconoció que se siente más sexy y atractiva cuando lleva tacones.

En este contexto, surge la pregunta sobre si el calzado barefoot —que también utilizó en su momento la reina Letizia— puede ser una alternativa adecuada para quienes padecen esta dolencia. El caso de Paula Vázquez vuelve a poner el foco en una afección que, pese a no ser tan conocida como los juanetes o la fascitis plantar, puede condicionar de manera significativa la calidad de vida de quienes la padecen y obligar a modificar hábitos tan cotidianos como la elección de zapatos.