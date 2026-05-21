Aneurisma de aorta: qué es, síntomas y tratamiento de esta enfermedad de las arterias

Un doctor ausculta a un paciente (Magnific)

El aneurisma de la aorta torácica es una patología cardiovascular grave que, en muchos casos, avanza sin síntomas durante años. Se produce cuando una parte de la aorta, que es la arteria principal que transporta la sangre desde el corazón hacia el resto del cuerpo, se debilita y se dilata de forma anormal en la zona del tórax. Aunque puede pasar desapercibido, el riesgo aparece cuando esa dilatación aumenta hasta provocar una ruptura o una disección de la pared arterial, situaciones consideradas emergencias médicas potencialmente mortales.

Según MedlinePlus, la causa más frecuente de aneurisma de la aorta torácica es la ateroesclerosis, conocida popularmente como endurecimiento de las arterias. Ciertos factores como la hipertensión arterial, el colesterol elevado y el tabaquismo incrementan considerablemente el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Además, existen otros factores asociados, como el envejecimiento, lesiones traumáticas y enfermedades hereditarias del tejido conectivo, entre ellas el síndrome de Marfan y el síndrome de Ehlers-Danlos.

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Uno de los mayores problemas del aneurisma torácico es que suele evolucionar de manera silenciosa. Muchas personas no presentan señales hasta que el aneurisma crece rápidamente o comienza a romperse. En numerosos casos, el diagnóstico se realiza de forma casual durante pruebas médicas solicitadas por otros motivos, como radiografías, ecocardiogramas o tomografías computarizadas.

Cuando aparecen síntomas, estos pueden incluir dolor intenso en el pecho o la espalda, dificultad para respirar, ronquera, problemas para tragar e incluso sensación de muerte inminente. Si se produce una disección aórtica (es decir, una separación de las capas de la pared de la arteria) el dolor suele ser repentino y extremadamente severo. En estos casos, la rapidez en la atención médica es fundamental para salvar la vida del paciente.

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Los especialistas consideran que el tamaño del aneurisma es uno de los factores más importantes para decidir el tratamiento. Cuanto mayor es la dilatación, más elevado es el riesgo de ruptura. En general, se recomienda cirugía cuando el aneurisma supera los cinco o seis centímetros de diámetro, dependiendo de la zona afectada y de las características del paciente.

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Tratamiento de aneurisma de la aorta torácica

Existen dos principales opciones terapéuticas. La primera es la cirugía abierta tradicional, en la que se reemplaza el segmento dañado de la aorta por un injerto sintético. Se trata de una intervención compleja que requiere circulación extracorpórea y un periodo prolongado de recuperación. La segunda alternativa es el tratamiento endovascular mediante una endoprótesis o stent, una técnica menos invasiva que permite reforzar la arteria desde el interior. Sin embargo, no todos los pacientes son candidatos para este procedimiento.

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El pronóstico depende de múltiples factores, entre ellos la rapidez del diagnóstico, el tamaño del aneurisma y la presencia de enfermedades asociadas como hipertensión, diabetes o cardiopatías. Aun así, los avances en cirugía vascular y técnicas endovasculares han mejorado notablemente la supervivencia en las últimas décadas.

La prevención continúa siendo una herramienta clave, alertan desde MedlinePlus. Los expertos recomiendan controlar la presión arterial, evitar el tabaco, mantener niveles adecuados de colesterol y realizar ejercicio físico moderado de forma regular. También es importante realizar revisiones médicas en personas con antecedentes familiares de aneurismas o enfermedades genéticas relacionadas.

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