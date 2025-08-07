Los hospitales más negligentes de España: hasta 10 denuncias por mala praxis al día

Casos de mala praxis registrados por El Defensor del Paciente en cada comunidad autónoma.

La asociación Defensor del Paciente recibió en 2024 un total de 14.088 denuncias de presuntas negligencias médicas en España, un aumento de más del 14% en comparación al año previo. En su Memoria 2024, la organización atribuyó este incremento en gran parte a las “listas de espera desmesuradas, la sobrecarga profesional y el deterioro progresivo del sistema sanitario público”.

De media, España registra 38 denuncias por mala praxis al día, con resultados fatales en múltiples ocasiones. Solo en 2024, 798 personas murieron a causa de algún error médico, 196 más que en 2023.

En estos “datos incómodos”, valora la asociación, la Comunidad de Madrid destacó como la más denunciada de todo el territorio nacional, con 3.811 casos registrados, más de 10 al día, que resultaron en el fallecimiento de 239 personas. Los retrasos en la atención especializada y las listas de espera quirúrgica motivaron la mayor parte de las quejas, según el Defensor del Paciente, y la mayoría corresponden a hospitales públicos. Para la organización, los datos reflejan que “la elevada demanda y la falta de personal médico han incrementado el riesgo de errores y complicaciones”.

Madrid y Andalucía, las comunidades con más denuncias

El nuevo hospital 12 de Octubre (Raúl Terrel / Europa Press)

Pese a que el informe carece de desglose de las denuncias por cada centro sanitario, el Defensor del Paciente ubica al Hospital Universitario 12 de Octubre como el más denunciado de toda la Comunidad de Madrid y, por ende, de España. Le siguen el Hospital General Universitario Gregorio Marañón y el Hospital Universitario La Paz. En la Comunidad de Madrid, el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz es el único público que aparece en el ‘top 5′ de hospitales más denunciados de la autonomía, clasificación que cierra el Hospital Clínico San Carlos. “Falta personal, presupuestos insuficientes, promesas incumplidas como la construcción de nuevos centros de salud y Urgencias colapsadas son síntomas de una gestión a la deriva y sin rumbo”, valora El Defensor del Paciente.

Andalucía aparece como la comunidad autónoma con más denuncias, con un total de 2.509 denuncias, de las que 131 terminaron en el fallecimiento del paciente. En la provincia de Sevilla es donde se registran la mayoría de los casos, un total de 785, seguidos de Málaga (689), Córdoba (340), Cádiz (281), Granada (178), Almería (94), Jaén (77) y Huelva (65).

Los hospitales más denunciados en este caso son el Hospital Universitario Virgen del Rocío y el Hospital Regional Universitario de Málaga, siendo los servicios de cirugía general, urgencias, traumatología, ginecología y obstetricia los que más casos registran. Completan la clasificación el Hospital Universitario Virgen de la Macarena, el Hospital Universitario Virgen de la Victoria y el Hospital Universitario Regional Reina Sofía.

Como acción recomendada, Defensor del Paciente insiste en la necesidad de un plan nacional “que revierta el colapso progresivo” y defiende una mayor inversión en sanidad pública para fortalecer la plantilla y mejorar las infraestructuras. La asociación concluye su balance advirtiendo que “la salud y la seguridad de los pacientes no pueden seguir en segundo plano ante la inacción de las administraciones”.