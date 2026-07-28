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El pastoreo, el recurso antifuegos que mengua: España pierde 520 ovejas y 82 cabras al día

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Madrid, 28 jul (EFE).- La falta de rentabilidad hace poco atractivo el pastoreo, un trabajo sacrificado que, a pesar de ser un recurso natural para la prevención de incendios, está en franco retroceso; el censo de animales para pastar cae a un ritmo de 520 cabezas de ovino y 82 cabras menos al día.

Los censos oficiales revelan que la cabaña de ganado ovino se ha desplomado en casi dos millones de cabezas en la última década y 300.000 cabras menos en ese mismo período, según los datos consultados por Efeagro.

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En porcentaje, la reducción es del 11,11 % en ovino y del 12,3 % en caprino en 10 años.

Desde la interprofesional del ovino y el caprino de carne (Interovic) han reconocido que el pastoreo extensivo y la trashumancia "siguen siendo unas de las herramientas más eficaces y menos costosas" en la prevención.

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Ha reclamado "apoyo institucional" para conseguir que la actividad sea rentable y se asegure el relevo generacional.

Además, ha hecho un llamamiento al consumidor porque otra forma de asegurar el mantenimiento de esta ganadería extensiva es consumiendo sus productos "durante todo el año".

Precisamente las Naciones Unidas declaró 2026 como el año internacional de los pastizales y los pastores para reclamar una mayor inversión responsable y políticas adaptadas para mejorar los medio de vida de los pastores y la gestión sostenible de los pastizales.

A nivel nacional, ha destacado la creación del Foro de reflexión para la prevención integral de los incendios forestales, que ve "esencial" implicar a la ganadería extensiva como herramienta de prevención.

Entre las medidas que proponen, está la promoción "activa" de la ganadería extensiva mediante normas específicas y comercialización de sus productos o la formación en nuevos manejos de ganadería regenerativa.

El presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos y Ganaderas en Extensivo (Anggex), Felipe Molina, ha lamentado, en declaraciones a Efeagro, que en España "falte ganado en los montes" tras haber perdido "casi el 30 %" de la cabaña extensiva "en los últimos 20 años".

Aunque reconoce que el ganado, por sí solo, "no evitaría un incendio", sí haría que el fuego fuese "más fácilmente controlable" porque habría "poca masa vegetal".

Uno de los motivos de esta desaparición paulatina del extensivo es la "falta de rentabilidad" y de competitividad frente a sistemas de producción intensivos: todo ello ha llevado a que falten "muchísimos millones de cabezas de ganado" en el campo.

Es partidario de que los ganaderos cobren por pastar los montes y lo justifica estableciendo la siguiente comparativa: "apagar una hectárea incendiada vale 10.000 euros, según los expertos", mientras una inversión aceptable sería "pagar 200 euros por hectárea al ganadero".

Julián Piracés lleva varias décadas vinculado al sector asociativo del ovino/caprino y cree que una de las razones del "bestial" descenso de la cabaña es porque las personas "no están por la labor de vivir en las zonas rurales" si no se les asegura unas "condiciones mínimas".

Actualmente, el cordero "es rentable" tener una explotación "profesionalizada" pero, "aún así, no se dan las condiciones óptimas para que la gente vuelva" al rural.

Para Piracés, es necesario aprobar leyes que sirvan de apoyo para los habitantes del entorno rural.

El sector quiere también que cundan ejemplos de relevo generacional como el de la pastora Alicia Fernández (32 años), que volvió a su aldea jiennense de La Matea tras estudiar en Murcia y vivir en Oporto (Portugal) y Birmingham (Reino Unido).

Tomó el relevo como cuarta generación en la explotación familiar de ganado ovino, a la que ahora ha sumado ganado bovino.

En declaraciones a Efeagro, ha incidido en la importancia del pastoreo para prevenir incendios: "Lo que hacemos es salir a pastar con nuestro rebaño; que es muy importante en la prevención" porque "consume hierba, matorral, restos de vegetales y reduce la cantidad de combustible" que puede arder.

Cree que la ganadería extensiva "no está lo suficientemente valorada" porque, más allá de producir alimentos, sirve "también para mantener vivo el medio rural".

Además, ha reclamado un mayor reconocimiento del pastoreo y que se fomente la rentabilidad de esta ganadería para que no desaparezca. EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios 8023469108)

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