El sistema de devolución de envases ya funciona en Portugal desde el mes de abril. (Retorna)

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Mientras que desde el pasado mes de abril Portugal ya cuenta con un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) para latas y botellas de plástico, en España llega con retraso. La implementación de este sistema —que permitiría a los ciudadanos recuperar un depósito de 10 céntimos por devolver el envase vacío del agua, los refrescos, zumos y cervezas en tiendas y supermercados— debería haberse realizado el pasado 22 de noviembre. Sin embargo, el proceso se encuentra bloqueado.

Desde la Alianza Residuo Cero y la plataforma #LeydeResiduosYa, que agrupan a más de 130 organizaciones de la sociedad civil, señalan que este retraso se debe a que la Comunidad de Madrid no ha procedido a la autorización de los operadores. Las cuatro entidades que han solicitado poder operar el sistema tienen su sede social en la capital de España, por lo que es esta comunidad autónoma la encargada de resolver el proceso, algo que, por el momento, no ha hecho.

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Esto supone, por tanto, que se esté incumpliendo la legislación ambiental. “El Sistema de Depósito no puede seguir atrapado entre administraciones y empresas mientras se incumple una obligación legal”, han señalado las entidades sociales. “Pedimos a todas las partes implicadas que asuman su responsabilidad y dejen de retrasar una solución que la ley ya contempla y que la ciudadanía reclama”.

La contaminación por plásticos es un problema a nivel global. (Magnific)

¿Por qué España tiene que implementar el sistema de devolución de envases?

La Directiva (UE) 2019/904 estableció que los Estados miembros deben garantizar una recogida por separado de una cantidad de residuos de plástico de un solo uso equivalente al 77 % en peso respecto al introducido en el mercado para 2025 y al 90 % para 2029.

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Para cumplir estos objetivos, España dispuso, en su Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, cuatro horizontes temporales en cuanto a objetivos de recogida: 70 % para 2023, 77 % para 2025, 85 % para 2027 y 90 % para 2029. La norma establece que, en el caso de que no se cumpliesen los objetivos fijados para 2023 y 2027 a nivel nacional, se implementaría en todo el territorio en el plazo de dos años un sistema de devolución de envases que garantizase el cumplimiento de los objetivos nacionales y europeos de 2025 y 2029.

Sistema de devolución de envases en Alemania. (Retorna)

Esto fue precisamente lo que ocurrió en 2023. En 2024, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) hizo público que España solo había recogido separadamente el 41,3 % de las botellas de plástico de bebidas comercializadas, muy lejos del objetivo legal del 70 %. Este incumplimiento activó automáticamente la obligación de implantar el sistema de depósito en un plazo de dos años, que ya ha vencido.

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Asimismo, el Reglamento (UE) 2025/40 establece que antes de 2029 los países de la Unión Europea adoptarán las medidas necesarias para garantizar la recogida separada de al menos el 90 % en peso, para lo que será necesario garantizar que se establezcan sistemas de depósito, devolución y retorno.

“La oportunidad sigue ahí. Tenemos la ley, tenemos el respaldo de la ciudadanía y tenemos empresas dispuestas a gestionar el sistema. Solo falta desbloquear las autorizaciones y fijar una fecha cierta para que devolver los envases a las tiendas sea una realidad en España”, señalan las asociaciones, que reclaman que se resuelva el trámite administrativo antes de que empiece la nueva legislatura. Además, piden que se fije el 1 de enero de 2028 como nueva fecha de inicio del SDDR.

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Las botellas de plástico vuelven a cambiar en 2025: después del tapón que no se quita, habrá otra novedad.

40 millones de envases de plástico perdidos al día en España

En España, cada día se pierden casi 40 millones de latas, botellas y briks que acaban en una planta de incineración o en un vertedero. “Eso en el mejor de los casos”, explicó a Infobae Miquel Roset, portavoz de la asociación Retorna, una de las principales impulsoras del SDDR en España. “Lo peor es que acaben debajo de un banco, en una calle, en un camino, en un bosque, en un río o en el mar. Lo que era muy práctico ha pasado a ser un problema de contaminación. Las botellas de plástico son el artículo que más acaba abandonado en todo el mundo”.

Poner en marcha este sistema de devolución en nuestro país, por tanto, permitiría recogerlos, tratarlos para su reutilización o reciclarlos para hacer nuevos envases en lugar de que acaben perdidos. Por el momento, sin embargo, no hay un horizonte claro sobre cuándo será una realidad en nuestro país.

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