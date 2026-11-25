Para los más golosos, encontrar un desayuno dulce, saciante y saludable puede convertirse en todo un reto. Encontrar una receta fácil, rica y que realmente nos mantenga saciados toda la mañana no es fácil, sobre todo si quieres evitar gastar un dineral en proteínas en polvo artificiales o mezclas preparadas. Este bizcocho de yogur griego, avena, miel y almendras es la respuesta.
Se trata de un bizcocho facilísimo de preparar en casa, rico en proteínas y muy saciante, una opción saludable ideal tanto para el desayuno como para una merienda dulce. Esta versión no lleva harina de trigo, por lo que no tiene gluten; en cambio, utilizaremos una base de copos de avena y almendras trituradas, que conseguirán una miga suave y tierna.
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Para endulzar, nos serviremos de un poco de miel y de unas pepitas de chocolate que podríamos omitir según nuestra preferencia. Lo mejor es que este bizcocho se mantendrá jugoso durante días, así que lo puedes seguir disfrutando el resto de la semana para solucionar tus desayunos con un bocado tan dulce como saludable.
Receta de bizcocho de yogur griego, avena, almendras y chocolate
Este pan se prepara con una masa húmeda a base de yogur griego, huevos, miel, avena y almendras molidas. La receta consiste en triturar los ingredientes secos y mezclarlos con suavidad para conservar una textura tierna.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 1 hora y 15 minutos.
- Preparación activa: 15 minutos.
- Horneado: 40 minutos.
- Reposo y enfriado: 20 minutos.
Ingredientes
- 2 huevos
- 320 g de yogur griego
- 60 g de miel
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 100 g de almendras peladas
- 120 g de copos de avena
- 12 g de levadura química
- 120 g de pepitas de chocolate (opcional)
- Un poco de mantequilla o aceite para engrasar el molde
- Papel vegetal para forrar el molde
Cómo hacer bizcocho de yogur griego, avena, almendras y chocolate, paso a paso
- Precalienta el horno a 180 ºC, con calor arriba y abajo y sin ventilador.
- Engrasa un molde de aproximadamente 1 kg de capacidad. Fórralo con papel vegetal.
- Pon los huevos, el yogur griego, la miel y la vainilla en un bol amplio.
- Bate hasta obtener una mezcla lisa y bien integrada.
- Tritura las almendras y los copos de avena en un procesador de alimentos.
- Tritura en intervalos cortos para evitar que las almendras liberen demasiado aceite.
- Incorpora la mezcla de avena y almendra a los ingredientes líquidos en 2 tandas.
- Integra cada adición con una espátula y movimientos suaves.
- Tamiza la levadura química directamente sobre el bol.
- Remueve solo hasta que la masa quede casi unificada. No mezcles en exceso, porque el resultado puede quedar más compacto.
- Añade las pepitas de chocolate, si las usas, y repártelas por toda la masa.
- Reserva algunas pepitas para decorar la superficie.
- Vierte la masa en el molde y alisa la parte superior con una espátula.
- Unta un cuchillo afilado con un poco de mantequilla.
- Haz un corte superficial a lo largo del centro de la masa. Este corte ayuda a que el bizcocho suba de forma uniforme.
- Reparte las pepitas de chocolate reservadas por encima.
- Hornea durante 40 minutos.
- Comprueba la cocción al insertar un palillo en el centro. Debe salir limpio, excepto si entra en contacto con chocolate fundido.
- Deja reposar el bizcocho dentro del molde durante 10 minutos.
- Sácalo con ayuda del papel vegetal y pásalo a una rejilla.
- Espera a que se enfríe por completo antes de cortarlo. Si lo cortas caliente, la miga puede romperse.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 10 rebanadas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
Valores aproximados por rebanada:
- Calorías: 220 kcal.
- Proteínas: 8 g.
- Hidratos de carbono: 27 g.
- Grasas: 11 g.
- Azúcares: 14 g.
- Fibra: 3 g.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guarda el bizcocho completamente frío en un recipiente hermético.
- A temperatura ambiente: hasta 2 días.
- En la nevera: hasta 5 días.
- En el congelador: hasta 2 meses, envuelto en porciones individuales.
Para recuperar su textura, deja las rebanadas a temperatura ambiente o caliéntalas durante unos segundos en el microondas.
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