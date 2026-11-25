Una mujer come brócoli con queso gratinado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Comer más verduras sigue siendo una de las asignaturas pendientes para muchas personas. A pesar de que se recomienda que las hortalizas ocupen la mitad de cada plato, la textura o el amargor de ciertos productos provocan un rechazo habitual, especialmente entre quienes no están acostumbrados a su sabor o buscan opciones rápidas entre semana. Para superar esta barrera sin recurrir a elaboraciones complejas, la nutricionista Blanca Martín ha compartido en sus redes sociales una solución al alcance de cualquiera.

“El queso lo arregla todo. Se lo digo a muchos de mis pacientes”, asegura la especialista en su publicación, donde defiende el uso moderado de este lácteo como puente para mejorar la adherencia a una alimentación equilibrada. “Si una verdura no te gusta, prueba a gratinarla con un poco de queso. Le da sabor y cremosidad; de repente ya no te parece la misma. Además, el queso es una de nuestras principales fuentes de calcio y aporta proteína de calidad”, subraya la experta.

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Martín aprovecha para aclarar una duda habitual sobre el impacto de esta preparación en la salud intestinal y la microbiota. Aunque los quesos curados son alimentos fermentados que pueden contener bacterias vivas beneficiosas, la nutricionista matiza que al gratinarlos “el calor las elimina”, por lo que en este tipo de recetas el ingrediente debe disfrutarse “por el sabor, el calcio y la proteína”, dejando el aporte probiótico para su consumo en crudo.

Una bandeja con pimientos y queso gratinado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras estrategias para integrar verduras sin notar su sabor

Más allá del gratinado al horno, existen diversas técnicas culinarias para alcanzar las raciones diarias recomendadas y beneficiarse de su alto contenido en fibra, vitaminas y antioxidantes. Uno de los métodos más eficaces consiste en camuflar las hortalizas dentro de recetas tradicionales que ya forman parte del recetario habitual de cualquier hogar. Triturar calabacín junto a la salsa de tomate natural de la pasta o rehogar verduras con un toque de vino para convertirlas en una salsa que acompañe a unas pechugas de pollo a la plancha permite sumar nutrientes de forma prácticamente imperceptible.

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Las cremas y sopas representan otro recurso versátil durante todo el año para quienes rechazan la textura entera de ciertos vegetales. En los meses fríos, cocer una variedad de hortalizas y triturarlas con especias aromáticas como el curry —o incluso con una pequeña porción de queso para untar— transforma ingredientes poco atractivos en purés suaves y reconfortantes que pueden congelarse en raciones individuales. Durante el verano, alternativas como el gazpacho, el salmorejo o la incorporación de un puñado de hojas frescas de espinaca en los batidos de frutas permiten mantener el aporte vitamínico sin alterar el perfil dulce de la bebida.

Una crema de verdura, imagen de archivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, planificar tentempiés saludables ayuda a sustituir los ultraprocesados entre horas gracias al poder saciante de la fibra vegetal. Tener siempre a mano bastones de zanahoria cruda para acompañar con hummus de garbanzos o disponer en la nevera de tomates cherry combinados con un poco de queso crema facilita el picoteo nutritivo. En definitiva, entender sus beneficios en la hidratación, el tránsito intestinal o el cuidado de la piel permite consolidar un hábito donde la forma de cocinarlos marca la diferencia entre el rechazo y el disfrute.

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