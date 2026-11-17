Un queso de la DOP Cabrales ha conseguido la medalla SuperGold en los World Cheese Awards (Pexels)

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España es un país de quesos; no solo por su variedad de Denominaciones de Origen, con diferentes leches, procesos y sabores, sino también por la enorme calidad de cada cuña. Una afirmación a priori subjetiva, pero que se demuestra una y otra vez en premios internacionales como los World Cheese Awards. Este año, los productores españoles han logrado colocar 37 quesos entre los 108 mejores del mundo, una cifra que bate nuestro propio récord en anteriores ocasiones.

La 38.ª edición del certamen mundial se ha celebrado en Córdoba y ha coronado como mejor queso del planeta a un comté francés elaborado por la quesería JuraFlore. La pieza ganadora tiene 24 meses de maduración y se produce en Les Rousses, localidad del centro de Francia. Su particularidad reside en el lugar de afinado: un antiguo fuerte militar hoy en desuso que la quesería reconvirtió en cava.

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El World Cheese Awards es el concurso internacional de quesos más prestigioso del sector, organizado por The Gild of Fine Food, asociación británica fundada en 1995 que también respalda el sello Great Taste y la publicación Fine Food Digest. Obtener una medalla en este certamen supone un reconocimiento especialmente valioso para los productores queseros, especialmente para los más pequeños, que suelen quedar fuera del circuito.

37 quesos españoles han conseguido este año la medalla Super Gold, la máxima distinción que reparte el concurso. De ellos, tres consiguieron hacerse hueco entre los 14 finalistas. Han sido el curado Fuente La Sierra, de la Quesería Fuente La Sierra, en el Valle de Los Pedroches (Córdoba); el queso curado de cabra con flores comestibles de Quesería San Antonio, de Callosa d’en Sarrià (Alicante); y el queso de oveja viejo El Roble De Campollano, elaborado con leche cruda de oveja en Poblete (Ciudad Real).

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En la 54ª edición del Certamen del Queso de Cabrales, la pieza ganadora, elaborada por la Quesería Ángel Díaz Herrero, alcanzó la cifra récord de 37.500 euros en la subasta. El restaurante gijonés La Montera Picona fue el comprador.

Entre el resto de quesos made in Spain que han sido premiados, figura la única representación de la gran industria láctea nacional en el medallero, un queso producido por una de las principales empresas del sector lácteo en España que, además, es fácil encontrar en algunos de los supermercados más famosos del país.

Esa presencia corre a cargo de Corporación Alimentaria Peñasanta (CAPSA), una de las principales empresas del sector lácteo en España con sede en Granda, Siero, Asturias. La distinción recayó en este caso en su queso cabrales DOP Central Lechera Asturiana Cueva del Molín, una medalla que se suma a casi una decena que ya acumulaba en ediciones previas del certamen.

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El producto se elabora en el concejo asturiano de Cabrales, en los Picos de Europa. Cuenta con el amparo de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Cabrales, vigente desde 1981, y sigue el método tradicional, con leche cruda de vaca recogida de ganaderías de la zona adheridas a la DOP. El queso madura durante varios meses en la Cueva del Molín, una cueva natural de montaña cuyas condiciones ambientales favorecen el desarrollo del hongo Penicillium roqueforti, responsable de las vetas azul verdosas que recorren la pieza.

Queso cabrales con Denominación de Origen Protegida, de Central Lechera Asturiana (Alcampo)

El resultado es un queso de corteza blanda, fina y de tonalidad amarronada, con un interior de pasta untuosa con vetas distribuidas por toda la pieza. Desprende un aroma intenso y penetrante, con notas húmedas propias de la cueva donde madura, y en boca ofrece una textura cremosa y fundente, con sabor pronunciado, salino y ligeramente picante.

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Dónde se vende y a qué precio

El Cabrales Cueva del Molín tiene distribución nacional en cadenas como Carrefour, Alcampo, El Corte Inglés, Gadis y Makro, además de tiendas especializadas en gastronomía asturiana. Se comercializa en varios formatos: porciones de 100 gramos, cuñas de 300 gramos, cuartos de unos 650 gramos, medias piezas de 1,3 kilos y piezas enteras de alrededor de 2,6 kilos.

La porción de 100 gramos ronda los 3,60 euros en tienda, mientras que la cuña de 300 gramos se sitúa entre 9,45 y 10 euros. Estas cifras equivalen a un precio por kilo de entre 28 y 36 euros, dependiendo del formato y el establecimiento.

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