Daniel Alda, el candidato de Vox por Teruel graduado en Historia que trabaja como agricultor de trigo y cebada. (X/@daniel_alda_)

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A cuatro días de las elecciones generales del 29 de noviembre, Daniel Alda puede dar a Vox su primer diputado por la provincia de Teruel. La circunscripción elige tres representantes y el último permanece abierto entre Partido Popular (PP), Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Vox y Teruel Existe. El número uno de Vox, nacido en Alcalá de Henares en 1999 y al frente de una explotación agrícola familiar en Guadalajara, admite que no da por seguro el resultado: “No lo sé, no lo sé. La verdad, no estoy confiado”, declaró al Diario de Teruel.

En las elecciones generales de 2023, el PP obtuvo 26.586 votos y dos diputados en Teruel. El PSOE logró 22.226 papeletas y un escaño, mientras que Vox se quedó fuera del reparto con 9.932 votos, el 13,2 % de los sufragios. Tres años después, el crecimiento de la formación en Aragón y la fragmentación del voto han colocado a Alda ante la posibilidad de entrar en el Congreso.

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Los estudios publicados durante la campaña no coinciden sobre quién obtendrá el tercer representante. La encuesta preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) da al PSOE entre uno y dos diputados, al PP uno y a Vox entre cero y uno. El sondeo de Sigma Dos para El Mundo deja el último asiento en disputa entre PP y Vox, con una horquilla de uno a dos escaños para los populares y de cero a uno para la candidatura de Alda.

Será un honor inmenso dar voz a los turolenses en el Congreso de los Diputados y defender los intereses del sector primario, la identidad de nuestro mundo rural y la dignidad de la España vaciada.

Muchas gracias a @Santi_ABASCAL y al Comité Ejecutivo Nacional de @vox_es. https://t.co/wT5Qu3i6U8 — Daniel Alda Chércoles (@daniel_alda_) October 22, 2026

El estudio de DYM para Heraldo de Aragón sitúa al PP con ventaja para conservar su segundo diputado, aunque Vox aparece cerca de ese resultado. SocioMétrica, en cambio, proyecta un reparto de un escaño para cada una de las tres fuerzas principales: PP, PSOE y Vox. Este último sondeo asigna a la candidatura de Alda el 20,5 % de los votos en la provincia, frente al 36 % del PP y el 31,6 % del PSOE.

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Una explotación familiar de cereal en Guadalajara

Daniel Alda nació en Alcalá de Henares en 1999, pero su candidatura por Teruel ha estado acompañada por el debate sobre sus vínculos con la provincia. Vox ha destacado que parte de su familia paterna reside en Alcañiz, Calanda y Alcorisa. Él mismo reconoce que no ha vivido de forma continuada en territorio turolense, aunque sostiene que conoce los problemas de la despoblación por su experiencia en Guadalajara.

Desde 2022 trabaja al frente de una explotación agrícola familiar en el señorío de Molina de Aragón, cerca de Monreal del Campo. Se trata de una finca de secano situada a unos 960 metros de altitud, con cultivos de trigo, cebada, girasol y cártamo. “Ante todo me considero un agricultor, como lo han sido mis familiares antes que yo”, afirmó en una entrevista con el Diario de Teruel.

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Daniel Alda, el candidato de Vox por Teruel, trabaja como agricultor de trigo y cebada. (@daniel_alda_)

Alda explicó que las limitaciones de agua y las condiciones climáticas marcan el trabajo de su familia. “Allí es todo secano”, señaló al describir una zona en la que los inviernos dificultan la producción y el cereal concentra la mayor parte de la actividad agrícola.

Su relación con el campo ocupa un lugar central en su campaña. El candidato plantea reducir las cargas burocráticas y fiscales que afectan al sector primario, además de revisar los acuerdos comerciales con Mercosur, Marruecos y Túnez. También defiende incentivos para contratar trabajadores españoles y medidas específicas para las zonas afectadas por la despoblación.

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De los estudios de Historia al trabajo parlamentario

El cabeza de lista de Vox es graduado en Historia por la Universidad de Alcalá. Según la información difundida por la formación, recibió el Premio Extraordinario de esa titulación. Después cursó un máster en Historia Económica en la Universidad de Barcelona y otro en Filosofía de la Historia en la Universidad Autónoma de Madrid.

Alda también completó el Programa de Liderazgo y Gobierno de ISSEP. En los dos últimos años ha compaginado su actividad agraria con un puesto de asistente del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso, dentro de las comisiones de Agricultura, Transición Ecológica y Cultura.

Antes de encabezar la candidatura por Teruel, fue número uno de Vox a la Alcaldía de Valdelcubo, una localidad de Guadalajara, en las elecciones municipales de 2023. Su salto a la política nacional llega ahora en una circunscripción pequeña, donde unas diferencias reducidas de votos pueden cambiar el reparto de los tres diputados.

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Vox presenta a través de un vídeo promocional un juego interactivo para teléfonos móviles denominado "Reto del Sentido Común".

Con una participación y una distribución del voto similares a las de 2023, el último escaño podría requerir alrededor de 12.000 votos. Vox obtuvo un 20,3 % en Teruel en las elecciones autonómicas aragonesas de febrero, un avance respecto al 13,2 % que consiguió en las generales de 2023.

La candidatura de Vox afronta así una pugna abierta por el último diputado. Si estimaciones como las de SocioMétrica se cumplen, Daniel Alda entraría al Congreso junto al candidato del PP, José Alberto Herrero, y el socialista Herminio Sancho. Si prosperan otros escenarios, el tercer representante podría quedar en manos de los populares, los socialistas o Teruel Existe.

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