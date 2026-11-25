Instalaciones de la Universidad de Jean-Jaurès de Toulouse en Francia (Universidad)

Guardar

La Universidad de Toulouse Jean-Jaurès ha protagonizado un escándalo en las últimas horas en Francia. Y es que la justicia y los cuerpos de seguridad galos están investigando una grave acusación sobre la oferta de servicios sexuales de pago, en los que habrían participado menores de edad, dentro del recinto académico.

Recordemos que los días previos se iniciaron protestas de estudiantes en todo el país debido a la escasez de docentes, clases modificadas, el deterioro de las instalaciones, entre otros. Bajo este contexto, los alumnos de la Universidad de Toulouse iniciaron igualmente las protestas e incluso acabaron con la ocupación estudiantil los días 25 y 26 de octubre. Según ha adelantado en exclusiva La Dépêche, los actos habrían ocurrido en la facultad de Mirail, especializada en grados de artes, letras, lenguas, humanidades y ciencias sociales, en ese tiempo.

PUBLICIDAD

Las pesquisas de la policía se iniciaron cuando recibieron “una alerta enviada a través de nuestra plataforma interna”, según ha expresado un portavoz de la institución al medio francés. El mensaje habría llegado el pasado 28 de octubre a la dirección de la universidad; a partir de ahí se trasladó el caso a la Fiscalía de Toulouse y se habría iniciado un procedimiento penal para determinar lo ocurrido las dos jornadas.

Un cartel fijado con chinchetas sobre un panel de corcho ofrece servicios de acompañamiento junto a un símbolo anarquista dibujado dentro de un corazón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un denunciante anónimo envía imágenes de carteles informativos

Según ha podido saber La Dépêche, el remitente anónimo habría escrito en el mensaje: “Han creado salas de sexo para menores y mayores de edad. Quiero denunciarlo”. Al recibir la denuncia, las autoridades judiciales actuaron inmediatamente. “La fiscalía ha abierto una investigación por proxenetismo”, ha comunicado el fiscal.

PUBLICIDAD

Entre los elementos que se han presentado para interponer la denuncia, hay distintas pruebas gráficas que han aportado diferentes testigos presenciales. Al parecer, en las instalaciones de la universidad se habría difundido un cartel con un corazón rodeando el símbolo de la ‘A’ anarquista. En él se leía: “Sexo con acompañantes, trans, anarquistas: 50 €. Solo chicos, posibilidad de descuento”.

Las primeras indagaciones de la Policía Nacional francesa han detectado mensajes en plataformas digitales que aluden al servicio del cartel. Sin embargo, las autoridades no han confirmado por el momento si la iniciativa del anuncio se ha llevado a cabo y si en ella han participado finalmente menores.

PUBLICIDAD

Instalaciones de la Universidad de Jean-Jaurès de Toulouse en Francia (Universidad)

“Cada año, la facultad sufre altercados”, según una alumna

En el campus, las primeras reacciones son de sorpresa: “Es absurdo si es cierto. Incluso abyecto”, señala una estudiante que no estuvo presente en la ocupación de finales de octubre. Otra alumna subraya la gravedad de los hechos: “Cada año, la facultad sufre altercados, pero hasta ahora nunca se había traspasado esta línea roja”.

Por su parte, la dirección de la universidad ha reconocido que “ya el 23 de octubre se había señalado un cambio en la composición del grupo que ocupaba el edificio de recepción”. Y es que “los estudiantes que se encontraban en el interior habían alertado sobre las crecientes dificultades a las que se enfrentaban, sobre todo debido a la presencia cada vez mayor de personas ajenas a la universidad”, añade.

PUBLICIDAD

El exterior de la Universidad de Jean-Jaurès de Toulouse en Francia (Wikimedia Commons)

Pese a que el 27 de octubre se consiguió evacuar el centro universitario e iniciar una limpieza, el 2 de noviembre se reanudaron las movilizaciones de los alumnos. Esto provocó que el espacio fuera alterado. “El edificio de recepción, en el que se habrían habilitado esas salas, está ahora vacío. Pero los manifestantes siguen presentes en el recinto”, explican desde el equipo directivo.

En estos momentos, el personal y el cuerpo de seguridad privada del centro han decretado máxima alerta. De constatarse judicialmente la comisión de delitos de proxenetismo o la presencia de algún organizador, los responsables se enfrentarían a penas de prisión ante el tribunal correccional.

PUBLICIDAD