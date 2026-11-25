La situación laboral de Marius Borg. (REUTERS/Dylan Martinez/File Photo)

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Marius Borg Høiby, hijo de la reina Mette-Marit, ha comenzado a trabajar como carpintero y montador de muebles. La noticia, adelantada por la cadena noruega TV2 y recogida por Dana Press, fue confirmada este miércoles 25 de noviembre por su abogado, Alexander Greaker. Según precisó el letrado, el joven de 29 años se incorporó a su nuevo puesto el pasado lunes, un cambio en su rutina que se produce en mitad del delicado escenario judicial que afronta y mientras continúa en situación de prisión preventiva.

Esta contratación llega tras un periodo prolongado en el que Høiby no conseguía encontrar empleo. Aunque su defensa había trasladado anteriormente que el joven estaba dispuesto a trabajar, nadie accedía a contratarlo debido a las circunstancias que lo rodean. Su residencia en la urbanización de Skaugum, el hecho de no disponer de carné de conducir y, sobre todo, el peso de los procesos judiciales abiertos en su contra habían bloqueado hasta ahora cualquier opción laboral.

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El inicio de este oficio coincide además con un giro en la postura de su equipo legal frente a las medidas cautelares que pesan sobre él. A pocos días de que venza la orden de detención vigente, todo apunta a que Marius Borg Høiby y sus abogados aceptarán sin oposición la prórroga de la prisión preventiva y las estrictas condiciones que implica, una decisión que la defensa vincula directamente a lo sucedido durante el último mes.

Un puesto de trabajo en un lugar secreto

El entorno de Høiby ha optado por mantener bajo total hermetismo el nombre de la empresa y el lugar exacto en el que desempeña su labor desde el lunes. “No queremos que nadie lo busque en su lugar de trabajo”, declaró Alexander Greaker a TV2 para justificar que la ubicación no se hará pública.

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Más allá de ese blindaje, el abogado ha trasladado una valoración positiva sobre el arranque laboral de su cliente, asegurando que le va “muy bien” y definiendo el empleo como “una parte importante de su reinserción”. En sus declaraciones a la televisión noruega, Greaker insistió en que el escenario personal del joven ha variado respecto al mes pasado: “Høiby ha encontrado trabajo. Su situación ya no es tan precaria como hace cuatro semanas”. Al ser preguntado por el estado actual del hijo de la consorte, añadió: “Sí, puede concentrarse en los puntos que destacamos en su última audiencia de detención, y las cosas van mejor. El hecho de que ahora esté en las primeras etapas de una nueva relación laboral también cambia la situación”.

Sin recurso ante la prórroga de la prisión preventiva

En el plano estrictamente judicial, la orden de detención actual expira el próximo 30 de noviembre, pero la fiscal Oda Karterud, del distrito policial de Oslo, ya ha confirmado a TV2 que se ha solicitado una prórroga de la prisión preventiva bajo vigilancia electrónica. A diferencia de ocasiones anteriores, la defensa no tiene intención de impugnar esta petición. “La situación es completamente diferente ahora que hace cuatro semanas. Esta vez no solicitaremos la liberación. Esto se debe a los acontecimientos de las últimas cuatro semanas”, explicó Greaker al mismo medio.

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Marius Borg Hoiby encuentra trabajo. (REUTERS)

De este modo, Marius Borg Høiby seguirá cumpliendo la prisión preventiva en la mansión de Skaugum, donde permanece controlado mediante un dispositivo electrónico en el tobillo. En fases previas del proceso, sus abogados habían intentado revertir la medida alegando el desgaste psicológico de una detención prolongada, la dureza de las condiciones impuestas y la enfermedad de su madre, de 53 años. Sin embargo, un resultado positivo en una prueba de alcoholemia, entre otros factores, terminó por mantenerlo en prisión preventiva. A esto se sumó el revés del Tribunal Supremo, que rechazó su apelación, una resolución que Greaker acató el pasado 10 de noviembre ante el diario noruego VG: «Reconocemos la decisión del Tribunal Supremo. No haremos más comentarios por el momento».