España

Adiós a las dietas detox: cinco trucos para volver a la rutina con una alimentación saludable

Los expertos en nutrición aconsejan recuperar los buenos hábitos alimenticios de forma progresiva y equilibrada

C. Amanda Osuna

Por C. Amanda Osuna

Guardar
Un hombre cocinando verduras en
Un hombre cocinando verduras en una sartén (AdobeStock)

La llegada de septiembre simboliza para muchos no solo la vuelta a la rutina, sino también el inicio de las famosas “dieta detox” con las que se pretende contrarrestar los excesos propios del verano. Según esta lógica, los helados que hemos disfrutado o los mojitos que hemos compartido con amigos han de ser depurados con batidos verdes.

Sin embargo, las dietas detox se sustentan más en un fuerte marketing que en ciencia, ya que no existe evidencia científica que sostenga que este hábito alimenticio elimine las toxinas del organismo. De hecho, seguir este tipo de dietas puede tener consecuencias más negativas que positivas para la salud, aclara la nutricionista Laura Jorge.

Entre los riesgos asociados a las dietas detox, la nutricionista señala la desnutrición, puesto que algunas eliminan grupos esenciales para nuestro organismo; la pérdida de masa muscular por la reducción drástica de las calorías; el efecto rebote, debido a las alteraciones hormonales y metabólicas; desequilibrio de la microbiota intestinal y el desarrollo de ciertos trastornos alimenticios.

Cómo “depurar” el cuerpo de forma sana

Recuperar los hábitos saludables tras un periodo de más desorden nutricional como es el verano no exige transformaciones radicales ni sacrificios extremos. Así, los especialistas en nutrición de PronoKal subrayan que el retorno a la rutina debe ser progresivo, priorizando el equilibrio y la sostenibilidad en cada paso.

Uno de los errores más frecuentes al intentar mejorar la salud es recurrir a dietas drásticas o cambios abruptos en la alimentación. Según los expertos, este enfoque puede resultar contraproducente y generar frustración. Para ello, recomiendan evitar las conocidas dietas detox y, en su lugar, incorporar de manera constante proteínas magras, frutas y verduras en cada comida.

El establecimiento de objetivos realistas constituye otro pilar esencial, puesto que fijar metas demasiado ambiciosas o esperar resultados inmediatos suele conducir al abandono. Desde Pronokal aconsejan, por ejemplo, iniciar la actividad física con dos sesiones semanales de ejercicios sencillos de fuerza, como sentadillas o zancadas. En el ámbito alimentario, sugieren reducir el consumo de alimentos procesados, como helados o platos preparados, y eliminar el alcohol y el azúcar de las bebidas refrescantes. La clave está en plantear cambios y metas que resulten alcanzables y sostenibles.

Cinco Mitos Sobre La Alimentación Saludable - Bienestar

Escuchar las señales del propio cuerpo y evitar la búsqueda de la perfección es otro de los consejos, ya que volver a la rutina puede resultar abrumador si no se actúa con paciencia y autocompasión. El objetivo no debe ser ajustarse a estándares sociales, sino encontrar un equilibrio que favorezca el bienestar personal. Si en algún momento no se logran los objetivos propuestos, no hay motivo para la culpa: lo importante es retomar el compromiso al día siguiente con renovada motivación.

No debemos olvidar que el placer y el disfrute cotidiano también forman parte de una vida saludable. Dedicar tiempo a actividades placenteras, como leer, caminar, escuchar música o compartir un café con amigos es también fundamental. Cuando se descuida este aspecto, la comida puede convertirse en la única fuente de satisfacción, lo que representa un riesgo para la adopción de hábitos saludables.

Temas Relacionados

Dieta detoxAlimentación saludableNutriciónNutrición EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 10 de septiembre

Aquí está la lista de los precios más baratos de las gasolinas y también los más caros en seis de las ciudades más importantes de España

El precio más bajo de

Álex Rovira, experto en desarrollo personal: “Las cosas no se dicen, se hacen, porque el lenguaje de la realidad es la acción”

El escritor redefine el amor como una práctica activa basada en tres pilares fundamentales: comprender, cuidar e inspirar, alejándose de las meras palabras y apostando por acciones que transforman

Álex Rovira, experto en desarrollo

Cómo funciona el apego desorganizado, según un psicólogo: “Desarrolla conductas ansiosas y evitativas”

La manera en la que se realizaron los cuidados en la infancia influye en la confianza, la seguridad y el manejo de la cercanía emocional durante la adultez

Cómo funciona el apego desorganizado,

Cotización del euro frente al dólar hoy 10 de septiembre

Así se comportó la divisa europea frente a la estadounidense

Cotización del euro frente al

Un registro de los agentes de aduanas en este aeropuerto revela un insólito tráfico ilegal de tortugas: “Son para nuestros hijos”

En un episodio del programa belga ‘Aduaneros: en la frontera del riesgo’, la agente de aduanas Fabienne encuentra varias tortugas pequeñas en el equipaje de una pareja que volaba desde Marruecos

Un registro de los agentes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un probador de coches desvela

Un probador de coches desvela los 10 coches que más le han sorprendido: “Me gustó tanto que me compré uno”

¿Qué implica el embargo de armas a Israel? España depende de su tecnología aunque ya ha cancelado dos contratos de 1.000 millones de euros

Koldo contactó con el ex jefe de gabinete de Ribera para la licencia a la empresa del ‘caso hidrocarburos’

El Congreso convalida el Real Decreto Ley que amplía los permisos parentales con apoyo de todos los grupos salvo Vox

Koldo García concertó una cita con Delcy Rodríguez tras la salida de Ábalos de Transportes: “Estaré el jueves ahí”

ECONOMÍA

El precio más bajo de

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 10 de septiembre

Cotización del euro frente al dólar hoy 10 de septiembre

Más suelo, bolsas de vivienda protegida y facilidades fiscales: las claves de la nueva Ley de Vivienda andaluza

El BCE mantendrá sin cambios los tipos de interés y los expertos vaticinan que el ciclo de recortes “puede haber concluido”

Los pensionistas están protegidos en España, las familias jóvenes no: uno de cada seis hogares monoparentales no puede permitirse los recursos básicos

DEPORTES

La Rafa Nadal Academy tiene

La Rafa Nadal Academy tiene un nuevo diamante en bruto: Ivan Ivanov, el ganador del US Open Junior

El director de La Vuelta a España, Javier Guillén, confirma que la competición seguirá adelante a pesar de las manifestaciones pro Palestina

Jorge Lorenzo y el cambio que dio su carrera tras su primera victoria con 16 años: “Me ofrecían unos 80.000 euros, gané una carrera y pasó a 400.000 euros”

Los manifestantes pro Palestina bloquean la carretera y obligan a modificar el final de la etapa 16 de la Vuelta a España

El ciclista español Javier Romo dice adiós a la Vuelta a España tras una caída provocada por un manifestante pro Palestina