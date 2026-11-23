Los pueblos famosos por su tradición vitivinícola que el chef José Andrés recomienda visitar (Montaje Infobae)

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Conocer España pasa inevitablemente por conocer sus vinos. Así lo cree el chef José Andrés, gran embajador de la gastronomía española fuera de nuestras fronteras. El cocinero suele reivindicar los vinos nacionales allá donde va, y en las últimas semanas ha dedicado especial atención a los caldos de la denominación de origen más famosa de España: Rioja.

“Creo que Rioja es una zona que merece la pena explorar más a fondo, tanto en las tiendas de vinos como en las cartas de vinos de tus restaurantes favoritos”, escribía el chef en su publicación Longer Tables, donde contaba algunos detalles sobre la historia de esta zona, su producción y las características de sus exquisitos blancos y tintos. Además de describir y recomendar los vinos de esta región, José Andrés dedicó unas líneas a destacar el atractivo de los pueblos y ciudades que allí se encuentran.

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“Un buen vino debería inspirarte a visitar el lugar del que procede, y creo que los vinos de Rioja lo consiguen a la perfección”, afirma José Andrés, antes de repasar algunas de sus paradas predilectas por la zona. “Hay mucho que ver allí, ya sea en Haro, en el pueblo medieval de Laguardia o en los legendarios y animados bares de tapas de Logroño, una famosa parada en el Camino de Santiago”, escribe el cocinero en su newsletter, animando a sus lectores a explorar esta zona vitivinícola de tan arraigada tradición.

La primera parada del chef asturiano no podía ser otra que Haro, una ciudad riojana que podría considerarse capital de la Denominación de Origen. Y es que esta localidad, en condición de villa hasta 1891, cuenta con una larga historia en torno al vino a sus espaldas. En sus calles se encuentra el Barrio de la Estación de Haro, un lugar emblemático, cargado de simbolismo y conocido en el mundo vitivinícola como ‘la milla de oro del vino’. Se trata de un enclave único para el enoturismo, pues cuenta con la mayor concentración de bodegas centenarias del mundo.

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Haro se recorta sobre el paisaje, rodeada de campos de vid y miradores naturales (iStock)

Por su parte, Laguardia es la parada más importante de la Rioja Alavesa, un pueblo que deja con la boca abierta al viajero gracias a su impresionante trazado medieval y patrimonio arquitectónico. Su relación con el vino es especial y viene de lejos; a partir del siglo XV, las diferentes familias de la zona comenzaron a construir cuevas-bodega bajo las casas, donde almacenaban y conservaban el vino en las condiciones necesarias para su maduración.

La última parada de la particular ruta de Andrés es Logroño, la capital de la comunidad riojana. Allí, el vino es casi una religión, protagonista indiscutible en los bares de tapas que llenan trazados como la calle Laurel. Esta es la zona de tapeo más emblemática del casco antiguo de Logroño, también el lugar perfecto para degustar por copas los mejores vinos de la Denominación de Origen.

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La calle Laurel en Logroño (Shutterstock España)

El calor y la resiliencia de los vinos Rioja

En esta misma publicación, el cocinero ha hablado sobre uno de los más grandes problemas que afectan a los vinos españoles: el cambio climático. “En España, y en gran parte de Europa, hace cada vez más y más calor. Por supuesto, esto afecta a las regiones vinícolas, que tienen que hacer frente a todo tipo de problemas, desde sequías hasta incendios”.

Las sequías, explica el cocinero, pueden poner a las vides en un estado de estrés; y, aunque es deseable que soporten un poco de estrés para que den lo mejor de sí mismas, si están demasiado estresadas, no producirán tanta fruta. En cuanto a los incendios, la amenaza no es solo que los propios viñedos ardan: “Los vientos pueden llevar el humo hasta los viñedos y arruinar el perfil de sabor del vino”.

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El asturiano enumera algunas de las formas en las que los viticultores luchan contra el calor con técnicas como adelantar las vendimias, plantar viñas a mayor altitud o cultivar variedades de uva que se adapten mejor al calor extremo. “Todas estas soluciones ponen de manifiesto que los viticultores están pensando a mucho más largo plazo en cómo seguir elaborando vinos excepcionales en la región”.