La inesperada confesión de Alba Flores a Henar Álvarez en ‘Al cielo con ella’: “Estoy muy nerviosa... eres mi crush”

Alba Flores en 'Al cielo con ella' (RTVE).

El programa del pasado domingo, 30 de noviembre, de Al cielo con ella dejó uno de los momentos televisivos más inesperados de la temporada. La protagonista fue Alba Flores, que acudía al programa para hablar del estreno de su documental Flores para Antonio, una pieza íntima que homenajea la figura de su padre, Antonio Flores, y que ya había adelantado días antes en La Revuelta, donde incluso emocionó a David Broncano. Sin embargo, antes de entrar en materia, la noche tomó un rumbo totalmente distinto.

Apenas se sentó en el sofá, la presentadora Henar Álvarez le confesó que había llegado deseando hablar del documental: “¡Cómo me ha gustado el documental, tenía tantas ganas de comentarlo contigo, tengo muchísimas preguntas que hacerte!”, reconoció entusiasmada. Pero la actriz la interrumpió para soltar una revelación que dejó al plató paralizado: “Te voy a decir una cosa antes que nada, es que me lo quiero quitar de en medio, estoy muy nerviosa...”.

Henar, en tono de broma, intentó adivinar la razón del nerviosismo: “¿Estás por mí?”. Y, para sorpresa general, la hija de Antonio Flores respondió sin rodeos: “Sí, ¿ya me lo has notado no? Me lo has notado muchísimo”. La presentadora, desconcertada, buscó confirmación: “¿Pero hablas en serio?”. A lo que Flores no solo insistió, sino que profundizó: “Es que antes me has hablado y no sé ni lo que me has dicho. Es que eres mi crush, te has ido y le digo a mi equipo: ‘Estoy muy nerviosa, es muy crush mío, se lo digo lo primero y me lo quito de en medio”.

La confesión provocó risas, manos temblorosas y un intercambio de bromas que convirtió durante unos minutos el set del programa en una suerte de First Dates improvisado. Álvarez enseñó sus manos, “sudando”, mientras Alba admitía que estaba “muerta de calor” por los nervios.

Superado el momento más cómico —y romántico— de la noche, la conversación se centró en la carrera de la actriz. Flores habló con cariño de Saray, su personaje en Vis a vis, al que considera un punto de inflexión en su trayectoria. Recordó la energía del rodaje: “Le tengo un cariño especial, fue la primera vez que me dieron un papel importante. Nos juntamos un montón de tías que no éramos la primera opción de los castings y era una despedida de soltera continua”.

Tampoco faltó una reflexión sobre Hollywood, un destino que por ahora no figura en sus planes. “¿Has visto cómo está Estados Unidos? Si voy allí con mi color de piel, queer... todo mal”. Pero entre anécdotas familiares, aficiones peculiares y su famosa broma sobre “congelar” en la nevera a quien toca una teta sin permiso, la entrevista cerró con una última vuelta de guion. Fue Alba quien lanzó la pregunta final: “¿Y tú ya te has enamorado un poco de mí?”. Henar esquivó la respuesta con humor: “No quiero que la gente sepa mis secretos”.

Una puerta que se abre después de casi 30 años

La visita de Alba al programa coincidía con el estreno de Flores para Antonio, un documental que ha devuelto al centro del debate la figura de Antonio Flores, el cantante que murió con 33 años y cuya desaparición dejó una huella indeleble en la saga de ‘Los Flores’. Es la primera vez que su hija se pone al frente de un proyecto para reconstruir la historia desde dentro, aportando documentos, recuerdos y una voz emocional nunca antes escuchada.

La cinta comienza con una escena cargada de simbolismo: Alba, guitarra en mano, interpretando Una espina, una de las composiciones más recordadas de su padre. Esa imagen marca la hoja de ruta de la película, donde la actriz actúa como guía de un recorrido por las heridas y silencios de su propia familia.

Durante décadas, la muerte del artista estuvo rodeada de conjeturas. Se llegó a sugerir que falleció por voluntad propia tras la muerte de su madre, Lola Flores. Sin embargo, el documental desmiente esa narrativa con un material que la familia nunca había sacado a la luz: el informe forense.

En uno de los momentos más sobrecogedores, Alba lee el documento: “Leo tu autopsia, Papá. Tus 33 años. Tu pelo oscuro, Tus ojos oscuros. Tu mano izquierda, la de los acordes, con una férula de escayola. Escarcha en tus pulmones. Y petequias en tu corazón”. Y explica la actriz: “La presencia de opiáceos, cocaína, analgésicos, ansiolíticos y alcohol. Y la presencia de tu dolor”.

La combinación de insomnio extremo, consumo de estupefacientes y una debilidad física y emocional evidente desencadenó una parada cardiorrespiratoria. “15 días de vigilia y duelo. Poca hambre, poco sueño. Y esa noche, también un ginseng, un baño en la piscina y un ‘mañana estaré mejor’. Parada cardiorrespiratoria. Intoxicación por drogas... Muerte accidental. Te encontraron en la cama, descansando, como si estuvieras dormido“, concluye Alba Flores. Un matiz que resulta fundamental para la familia. Y, especialmente, para su hija, que confiesa que durante años convivió con una versión distorsionada que no coincidía con su recuerdo infantil.