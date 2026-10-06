Suspenden temporalmente las cuatro macrogranjas de Codo por un conflicto de intereses del alcalde: los terrenos pertenecen a su familia

Imagen de archivo de una explotación ganadera de cerdos. (Magnific)

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A principios del mes de septiembre, el Ayuntamiento de Codo (Zaragoza) aprobó la declaración de interés público de cuatro macrogranjas de porcino. Estas instalaciones estarían destinadas dos de ellas a cebo (para 6.000 y 7.200 cabezas respectivamente) y las otras dos a producción de lechones (con una capacidad para 864 unidades de ganado mayor cada uno, lo que equivaldría a entre 2.880 y 3.456 cerdas reproductoras).

Ahora, sin embargo, el caso ha dado un nuevo giro después de conocerse que tres de estas cuatro instalaciones estaban proyectadas en fincas de familiares del alcalde. Así lo ha explicado la organización Stop Ganadería Industrial, que ha destacado que el alcalde del municipio, Raúl Cuevas, también diputado nacional del PP por Zaragoza, votó a favor de dichas declaraciones de interés público “a pesar del conflicto de intereses”. En concreto, los terrenos pertenecen a su madre y a sus tíos.

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Así, finalmente, el pasado 25 de septiembre, Cuevas se apartó de los expedientes, rectificó su participación y se registró su abstención, por lo que los cuatro acuerdos han quedado temporalmente suspendidos hasta que el Pleno del Ayuntamiento vuelva a pronunciarse sobre esta cuestión.

Vista general del pueblo de Codo, en Zaragoza. (MaGrc/Wikimedia Commons)

Sobre la posible existencia de parentesco con la propiedad de los terrenos ya preguntó en el pleno el único concejal de la oposición, del PSOE. Cuevas, como respuesta, explicó que creía que sí existía una relación de parentesco con los propietarios de los terrenos, pero que no sabía cuáles eran las parcelas concretas ni si estaban en el término municipal de Codo o en el de Belchite, según puede observarse en el acta del pleno, consultada por Infobae.

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El portavoz del PSOE, concejal de la oposición, le pidió que se abstuviera, pero el alcalde del municipio votó a favor de la declaración de interés público, que salió adelante con los cuatro votos a favor del PP y uno en contra del concejal del PSOE.

Además, desde STOP Ganadería Industrial señalan que dos de los proyectos iban a ubicarse dentro de espacios naturales pertenecientes a la Red Natura 2000: la ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) Estepas de Belchite - El Planerón - La Lomaza y la ZEC/LIC (Zona de Especial Conservación y Lugar de Importancia Comunitaria) El Planerón. Esta es una zona de suelo no urbanizable especial. “La declaración de interés público es el paso que abre la puerta a construir en este tipo de suelo”.

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Ubicación de las granjas de cerdos proyectadas en Codo, Zaragoza. (STOP Ganadería Industrial)

Los vecinos de Codo llevan tres años sin agua potable

La declaración de interés público de los cuatro macroproyectos de porcino en un municipio de apenas 204 habitantes causó también cierta controversia por el hecho de que tres de ellos se situaban justo en el límite del máximo legal. “Son de máxima capacidad, las más contaminantes con diferencia, las que más recursos consumen. Es una salvajada”, denunciaba en declaraciones a Infobae Toni Jorge, coportavoz de Stop Ganadería Industrial. “Si una de ellas ya es una salvajada, imagínate cuatro en un pueblo de 204 vecinos. Tocan a cien cerdos por habitante”.

Además, desde 2023 el agua el municipio está calificada como no apta para el consumo, según los datos del Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC) del Ministerio de Sanidad. Por tanto, desde entonces, los vecinos de Codo se ven obligados a recurrir a agua embotellada o de otras fuentes para beber y cocinar.

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“El nitrógeno que generarán las nuevas instalaciones podría superar la capacidad de absorción de las tierras del municipio, agravando un problema que la población arrastra desde hace tres años”, advierten desde STOP Ganadería Industrial.

Imagen de archivo de Raúl Cuevas, diputado del PP y alcalde de Codo. (Alberto Ortega/Europa Press)

Esta cuestión gana especial relevancia si se tiene en cuenta que el Ayuntamiento de Codo ha difundido un folleto informativo en el que se recogen algunos datos sobre los proyectos mientras que, al mismo tiempo, ese documento anuncia la apertura de una nueva poza para que los vecinos puedan acudir a recoger agua, lo que refleja el conflicto al que se enfrentan los vecinos desde 2023.

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El folleto, según denuncian desde Stop Ganadería Industrial, contiene ciertas incongruencias con respecto a lo expresado en el pleno o lo que se recoge en la documentación de los propios proyectos. Por ejemplo, con respecto a la creación de empleo: el folleto indica que serán “alrededor de 40 empleos directos” y “cerca de 40 millones de euros invertidos”, mientras que durante el pleno el alcalde señaló que serían 60 puestos de trabajo y 60 millones de inversión y los acuerdos aprobados recogen 34 empleos directos con una inversión total de 9,9 millones de euros.

Otra de las cuestiones que han señalado es que el folleto indica que “el agua no procederá de la red del pueblo”, pero STOP Ganadería Industrial denuncia que el alcalde no ha aclarado la procedencia exacta de ese agua: “Sabiendo ya quiénes son los propietarios de los terrenos, genera dudas razonables”.

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Según los datos difundidos por la asociación en base a los propios proyectos, en conjunto, las cuatro macrogranjas generarían un total de 64,2 millones de litros de purines al año, lo que equivale a aproximadamente 25 piscinas olímpicas. Además, se estima que consumirán 100,6 millones de litros de agua anuales, que es casi seis veces lo que corresponde a los habitantes de Codo.

Ante todas estas cuestiones, Stop Ganadería Industrial pide al Pleno del Ayuntamiento que, cuando vuelva a votar la declaración de interés público de estos proyectos porcinos, sea rechazada. “Si los acuerdos siguen adelante, los proyectos deberán pasar por el informe vinculante del Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza y por la autorización ambiental integrada y la evaluación de impacto ambiental del INAGA, procedimientos en los que Stop Ganadería Industrial anuncia que presentará alegaciones”.

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