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Una compañía teatral de Valladolid denuncia ante la Fiscalía la cancelación de una obra sobre Lorca alegando “motivos ideológicos”: “La única eliminada ha sido ‘Federico’”

La representación, que indaga en la desaparición y el asesinato de Federico García Lorca y en los crímenes del franquismo, fue retirada de la programación por unas supuestas obras en el teatro

Imágenes de la obra teatral 'Federico. No hay olvido, ni sueño: carne viva'.
Imágenes de la obra teatral 'Federico. No hay olvido, ni sueño: carne viva'.
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Un día después de conocer que la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de Castilla y León, dirigida por Vox, ha incorporado una cláusula para excluir de las subvenciones audiovisuales obras que incluyan, entre otros, “adoctrinamiento ideológico”, la compañía de teatro documental vallisoletana Proyecto 43-2 ha denunciado ante la Fiscalía la cancelación de una obra sobre Federico García Lorca, cuya representación estaba prevista para este viernes. 24 de octubre en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid.

Se trata de Federico. No hay olvido, ni sueño: carne viva, un espectáculo que aborda el asesinato del poeta granadino y los crímenes del franquismo. La obra fue cancelada el pasado 2 de octubre dentro de la programación del ciclo VI Comunidad a Escena, que organiza la Fundación Siglo, dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta, dependencia de Vox. Aquel día, la compañía recibió un mail alegando que “unas obras de carácter inaplazable, que tendrían lugar en la Sala Experimental, hacían imposible la representación”. Para entonces, apuntan, la obra había vendido más del 70% de las entradas, “más que ningún otro espectáculo o evento programado en el ciclo”.

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Sin embargo, la compañía cuestiona los motivos alegados por la Fundación Siglo para cancelar la obra. Según denuncia en un comunicado, las supuestas obras, de las que no se ha precisado fecha de inicio, finalización ni duración, no han provocado la suspensión de ningún otro espectáculo en la Sala Experimental. “La única obra eliminada de la programación ha sido Federico”, sostiene Proyecto 43-2, que también asegura que no se han visto afectadas las actividades habituales de la Escuela de Arte Dramático y del Conservatorio de Danza.

Vox rechazó todas las alternativas de reprogramación

Además, la compañía propuso trasladar la representación a otros dos espacios del Centro Cultural Miguel Delibes que no tenían actividad programada ese día: la Sala de Cámara y la Sala Sinfónica, así como aplazar la obra a “un domingo de noviembre o diciembre”. Sin embargo, la fundación, cuyo presidente es el actual consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la junta, Alberto Díaz Pico, rechazó todas las alternativas de reprogramación.

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Imágenes de la obra teatral 'Federico. No hay olvido, ni sueño: carne viva'.
Imágenes de la obra teatral 'Federico. No hay olvido, ni sueño: carne viva'.

Fue entonces cuando la compañía solicitó a la fundación solicitar el expediente completo de las obras, pero, como aseguran, no se incluían todos los informes ni los trámites administrativos correspondientes. Además, la compañía señala una contradicción en las fechas: el contrato para representar la obra se formalizó el 20 de julio, mientras que uno de los informes técnicos que justifican las reformas está fechado el 31 de julio. “Entre la documentación remitida no figuran los antecedentes que acrediten dichas gestiones, ni un cronograma de ejecución de las obras, ni documentación objetiva sobre la disponibilidad de espacios alternativos”, explican. “Por todo ello, Proyecto 43-2 ha solicitado que se aclare qué conocía exactamente la Fundación cuando decidió contratar la representación”.

Vox está dispuesto a retirar candidaturas de circunscripciones a fin de propiciar una mayoría de derechas en la Cámara Alta.

Ante estas circunstancias, la formación considera que la cancelación podría responder a “causas de motivación ideológica”, lo que supondría la vulneración de derechos fundamentales protegidos por la Constitución Española, como el “derecho a libertad de creación artística y el derecho a la libertad de expresión”. La compañía también hace referencia a unas declaraciones realizadas el pasado 20 de julio por Díaz Pico. Durante su comparecencia en una comisión en las Cortes de Castilla y León, el consejero y procurador electo por Vox, aseguró que “se han acabado las subvenciones para obras que nadie demanda, pero que sirven de propaganda ideológica”.

Pese a la cancelación, Federico. No hay olvido, ni sueño: carne viva podrá representarse finalmente este viernes en la sala Al Norte a la Izquierda de Valladolid. El espectáculo, que cuenta con una ayuda de producción concedida por la propia Junta de Castilla y León en 2024, reconstruye el contexto de la desaparición y asesinato de Federico García Lorca y aborda los trabajos de exhumación de las fosas del Barranco de Víznar, en Granada.

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