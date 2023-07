Vox advierte: “Donde tengamos las competencias de cultura haremos lo que nos parezca”

El líder de Vox y candidato a la presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, durante un acto electoral de su partido en Zaragoza, este sábado. EFE/ Javier Cebollada

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha rechazado este sábado las acusaciones de censura vertidas contra su partido en los últimos días y ha advertido que, allí donde tengan las competencias de cultura, harán lo que les parezca. El líder de la formación de ultraderecha ha respondido así a la polémica de los últimos días en relación a la censura de obras de teatro y cine en ayuntamientos, decisiones en las que ha estado involucrado Vox. “Se debe hacer cultura respetando los intereses y los gustos de los españoles, que van a ser los que tomen en último término las decisiones en materia de cultura”, ha sentenciado Abascal en diálogo con la prensa tras un mitin en Zaragoza.

De igual manera, el líder de la ultraderecha ha acusado a la izquierda de ser quienes de verdad censuran “amordazando a escritores, poetas y cantantes” mediante la “cultura de la cancelación”. “Es verdaderamente sorprendente que la izquierda que ha traído la cultura de la cancelación no solo a España, sino a todo el mundo (...), la izquierda que censura canciones y que establece la dictadura de la corrección política nos diga a nosotros que censuramos”, ha denunciado.

Además, Abascal ha subrayado que en lo poco que va de campaña ya se ha podido constatar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “va a seguir mintiendo a través de los platós” y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, “va a seguir equivocándose tanto de adversarios como de aliados”.

Críticas al PP y al PSOE

Ya en el mitin ha incidido en que lo importante en las elecciones del 23 de julio es “quitarse de encima” al “autócrata mentiroso de la Moncloa” y ha vuelto a cuestionar a Feijóo por decir que permitirá gobernar al PSOE si consigue más votos, aunque haya una mayoría PP-Vox, porque supone una “amenaza” a la alternativa contra Sánchez.

“Nosotros no vamos a ser cómplices. No vamos a sacrificar ni Murcia ni Aragón ni el conjunto de España. Nosotros queremos derogar no solo el sanchismo, sino derogar el socialismo con todas y cada una de sus políticas”, ha recalcado.

Por su parte, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, también ha estado este sábado en el mitin celebrado en la plaza del Justicia de la capital aragonesa, a una temperatura de 36 grados a la sombra a las ocho y media de la tarde. “Estamos sudando, pero más están sudando Sánchez, la izquierda y los que saben que les vamos a desalojar en tres semanas”, ha resaltado Garriga ante los alrededor de 2.500 acalorados simpatizantes que, según Vox, han acudido al acto.

