La costa de Ferrol es azotada por olas de gran tamaño este miércoles en las proximidades de la playa de Ponzos. (Kiko Delgado/EFE)

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Este jueves, las lluvias seguirán marcando la jornada, como en los días previos, aunque se espera que estas sean más intermitentes. También continuará el importante temporal marítimo en el norte del país, donde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha tenido que activar avisos naranjas por olas que pueden superar los seis metros.

Por el contrario, en las temperaturas sí se producirá un cambio importante. En los días previos, los termómetros se han situado en valores elevados para la época del año, dejando máximas por encima de los 30 grados en algunos puntos e incluso noches tropicales. Así, ayer, en Murcia se registraron 32′2 grados, el registro de 32 ºC o superior más tardío medido en España (salvo Canarias) desde que existen registros.

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Este jueves, sin embargo, la llegada de un nuevo frente y la entrada posterior de una masa de aire más frío provocará un descenso térmico generalizado. Por tanto, nos encontraremos con una jornada de tiempo típicamente otoñal, aunque en el área mediterránea todavía se pueden alcanzar valores elevados.

Varias personas se protegen de la lluvia a la salida del Metro en Madrid este sábado. (Sergio Pérez/EFE)

“Las temperaturas descenderán de forma generalizada y acusada en la Península, con bajadas de más de 6 grados tanto en las máximas en zonas de montaña de la meseta norte y Murcia como en las mínimas de la mitad sur, donde, además, se darán al final del día”, ha explicado la Aemet, que ha añadido que se producirán heladas débiles en los Pirineos.

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Oleaje y viento en el norte peninsular

El paso de frentes asociados a borrascas atlánticas seguirá marcando los próximos días. Así, las lluvias más abundantes se producirán este jueves en Galicia y en zonas montañosas del interior peninsular, con una cota de nieve que se situará en torno a 1.500-1.800 metros. En el resto del país, las precipitaciones serán más intermitentes.

Los avisos meteorológicos por fenómenos costeros continúan este jueves, con Asturias, Cantabria, A Coruña, Lugo, Pontevedra, Gipuzkoa y Bizkaia en nivel naranja (riesgo importante). Se suman a estos en nivel amarillo Almería, Granada, Ibiza y Formentera, Mallorca, Menorca, Barcelona, Girona, Tarragona y Valencia. Por viento están en alerta Ibiza y Formentera, Mallorca, Barcelona, Tarragona, Murcia y Alicante, y por lluvia, Cádiz.

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Crecida del río en Guisando tras las intensas lluvias en Ávila. (X/@Meteoavila2/Miguel Garro)

Un nuevo frente llegará el sábado

El viernes será un día de transición, con tiempo más estable porque se situará entre el paso de dos frentes. Así, únicamente lloverá en Galicia, aunque no se puede descartar alguna precipitación débil en el Cantábrico y en la Meseta Norte, con temperaturas que bajarán ligeramente.

El sábado, la llegada de un nuevo frente más activo afectará a buena parte del territorio, dejando lluvias en amplias zonas del norte, centro y oeste peninsulares, siendo abundantes, fuertes y persistentes en Galicia y posiblemente en zonas próximas, el oeste de Castilla y León y el entorno del Sistema Central. Este día, además, se esperan rachas de viento fuertes en el Cantábrico.

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El domingo, de nuevo, jornada más estable, con lluvias dispersas y ocasionales en el extremo norte peninsular y en las montañas del interior, con temperaturas que serán algo más bajas, sobre todo con respecto a las nocturnas.