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Laura Camacho

Madrid, 21 nov (EFE).- "Hay que matarlos y tirotearlos desde los balcones. Quien tenga un arma de fuego o un machete que salga de cacería". Es uno de los últimos mensajes contra ucranianos que el ciudadano español de 51 años detenido en Burgos con un arsenal de armas lanzó en redes siguiendo órdenes de la organización ciberterrorista NoName057, decidida a dar el salto de los ataques virtuales a los físicos.

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Su cada vez más intensa y peligrosa actividad en canales vinculados a la propaganda de ideología prorrusa de NoName057, con llamamientos a actos violentos, precipitó su detención el pasado martes por orden del juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge y ejecutada por agentes de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional que seguían sus pasos desde hace años.

Tres días después de su arresto, ayer quedó en libertad. Ni la Fiscalía, ni la Abogacía del Estado ni el resto de acusaciones solicitaron prisión pese a que los investigadores consideran que había pruebas suficientes -especialmente la cantidad de armas incautadas- para adoptar esta medida en un momento de máxima preocupación por el contexto preelectoral.

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En su comparecencia ante el juez, las acusaciones consideraron que no había indicios, como el riesgo de fuga, que sustentasen el ingreso en prisión o la imposición de medidas cautelares para el detenido. El análisis de su móvil será ahora clave para el devenir de la investigación judicial, según fuentes consultadas por EFE.

Los agentes de Información defienden la relevancia de la detención de este español nacido en Burgos hace 51 años, con empleo estable, casado, con hijos y con licencia de armas porque durante un tiempo trabajó como vigilante de seguridad, aunque consideran que este permiso no justifica el gran número de armas incautadas.

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En total, los agentes hallaron cinco armas de fuego -tres subfusiles checos, un rifle y una escopeta similar a las que tiene la Policía Nacional-, cerca de 6.000 cartuchos, algunos para armas de guerra, más de 200 navajas y machetes de todo tipo y gran cantidad de rompecabezas o porras metálicas como las que en ocasiones se han intervenido a radicales en protestas. También más de 10.000 pegatinas con mensajes amenazantes.

Su arsenal, unido a los mensajes en redes, los actos coactivos físicos contra comunidad ucraniana ya detectados en Burgos y la reciente decisión de la UE de sancionar económicamente a NoName057, colmaron las sospechas de los agentes sobre la amenaza del arrestado.

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Y es que hasta ahora las acciones de esta organización, surgida por primera vez en marzo de 2022 tras la invasión rusa de Ucrania, no habían pasado fundamentalmente de cometer ciberataques de denegación de servicio (DDoS) contra diferentes instituciones. En España se calculan más de 460 desde 2024.

Los investigadores consideran que detrás del detenido y de la decisión de implantar en España una célula dispuesta a coordinar estas acciones violentas está el hacker español Enrique Arias Gil, fugado en Rusia y reclamado por Europol por ciberataques con la etiqueta de "Desinformador Ruso".

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La principal hipótesis de la Policía es que Arias Gil captara a este hombre, que comenzó en 2019 a difundir en sus redes una "narrativa antimilitarista" y que poco tiempo después elevó el tono de su discurso tras la guerra de Rusia en Ucrania.

Sus consignas contra el presidente Volodimir Zelensky y diputadas ucranianas lo ilustran. "Hay que matar a ese bastardo, menuda rata inmunda", "matarla es poco", difundió en 2022, aunque fue hace un año cuando sus mensajes se tornaron aún más radicales.

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Además en estos último año, la Policía le atribuye la colocación de la colocación de miles de pegatinas - en el registro se incautaron de unas 10.000- con el emblema del grupo y códigos QR que dirigían a sus canales oficiales y que situó en comercios o lugares vinculados a la comunidad ucraniana.

Según la investigación policial, la campaña propagandística se extendió por ocho localidades: Burgos, Palencia, Lerma, Valladolid, Zaragoza, Logroño, Aranda de Duero y Madrid.

No solo la comunidad ucraniana estaba en la diana de sus objetivos. Los agentes han constatado que también animaba en sus mensajes a atacar a policías "en las calles, con el mango de un pico", en alusión a las porras y que ya ejercía como intermediario de captación de nuevos simpatizantes.

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Los agentes investigan hasta dónde ha llegado este reclutamiento, si bien creen que tres o cuatro individuos en España podrían haber seguido sus consignas a las órdenes de NoName057. EFE

(foto)