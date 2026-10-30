España

Detienen al considerado líder de Blocus en España y a otros sospechosos: señalaban comercios, enseñaban a hacer explosivos y usaban páginas de grupos terroristas

El que señalan como fundador e impulsor ha sido arrestado este viernes en Picanya, Valencia. La Guardia Civil le atribuye la creación y administración de grupos de Telegram que coordinaban

Una persona con pasamontañas negro y gafas oscuras posa frente a una pared blanca con la palabra Blocus escrita en letras negras
Un encapuchado del grupo Blocus con el nombre de la organización en una grabación difundida en internet. (Guardia Civil )
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Este sábado, durante la noche de Halloween, las ciudades españolas afrontan un refuerzo policial por las amenazas de disturbios y saqueos. Según informan las autoridades, varios de sus cabecillas, incluido el que consideran el líder del movimiento denominado Blocus, han sido detenidos, lo que debería frenar el desarrollo de las hostilidades. La Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido a al menos cinco personas por difundir convocatorias que, bajo la apariencia de protestas estudiantiles o reivindicaciones sociales, habrían servido para organizar actos violentos e incendios. Todos ellos tienen entre 17 y 20 años.

El que señalan como fundador e impulsor de Blocus ha sido detenido este viernes en Picanya, Valencia. La Guardia Civil le atribuye la creación y administración de grupos de Telegram desde los que se habrían coordinado estas acciones. El sospechoso difundió desde su perfil un vídeo en el que un encapuchado se autoproclamaba líder. La operación policial nace con los altercados registrados el pasado 24 de octubre en Barcelona, en los que participaron alrededor de 500 personas. Aquella jornada se produjeron saqueos en numerosos comercios y hasta 128 detenciones, muchas de ellas de menores de edad.

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Cartel de Blocus 2 BCN junto a mensajes de texto y una foto de una persona que arroja un objeto cerca de una fogata en la calle
Un cartel y mensajes del canal de Telegram Blocus convocan a disturbios y saqueos en Barcelona durante la noche del 31 de octubre. (EFE / Telegram)

Los hechos investigados podrían traducirse en delitos de desórdenes públicos agravados y organización criminal. La investigación de la Guardia Civil apunta a que la captación de participantes comenzaba a través de vídeos publicados en TikTok y carteles elaborados con inteligencia artificial. Estos contenidos incluían códigos QR que redirigían a grupos de WhatsApp y Telegram, desde los que los usuarios eran trasladados a canales privados. Los organizadores pedían a los participantes que compartieran los enlaces en grupos de clase y otros espacios del ámbito escolar. En los grupos a los que pudo acceder Infobae se observaban mensajes como “no queréis volver a casa con Rolex, Gucci, Iphones...” o “mis informantes me dirán tiendas sin azules”.

Objetivos, cócteles molotov y vínculo terrorista

Los mensajes, según los investigadores, sugerían acudir a las concentraciones con mochilas, material escolar y pancartas, con el objetivo de presentar las movilizaciones como protestas estudiantiles. Al mismo tiempo, se instaba a vestir ropa negra y utilizar máscaras para dificultar la identificación de los asistentes. En los chats del líder intervenidos señalan posibles objetivos como joyerías, tiendas de lujo y grandes almacenes.

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Los Mossos d'Esquadra han detenido a un centenar de personas, una cuarta parte de ellos menores de edad, por su presunta relación con los disturbios desatados este sábado por la tarde en una protesta de jóvenes en el centro de Barcelona.

En la capital vizcaína, fue detenido otro joven de 20 años, presunto administrador de la cuenta de Instagram Blocus Bilbao y de un canal de Telegram. Según la Policía, en ese canal se hacían llamamientos expresos a provocar incidentes en el centro de Bilbao, se identificaban comercios y se compartían manuales para fabricar artefactos explosivos y cócteles molotov, incluidos materiales procedentes de páginas vinculadas a grupos terroristas árabes. El detenido está acusado de conspiración para cometer desórdenes públicos, conspiración para delitos contra la propiedad y pertenencia a grupo organizado.

En Valencia, la Policía Nacional detuvo primero a un menor de 17 años, presunto creador de los canales Blocus Vlc, que llegaron a reunir a más de 400 usuarios antes de ser cerrados. El joven habría dado órdenes sobre la fecha, hora y forma de los asaltos a comercios del centro, además de animar a provocar incendios para distraer a los agentes. La Fiscalía de Menores decretó su internamiento cautelar. Posteriormente fue arrestado en Alfafar un joven de 18 años, acusado de instigar a fabricar y lanzar cócteles molotov para generar caos y facilitar los saqueos. La investigación continúa abierta.

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