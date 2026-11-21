Varias personas se protegen de la lluvia en Madrid. (EFE/Sergio Pérez)

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Las primeras tendencias meteorológicas para el puente de diciembre, el último gran período vacacional antes de la Navidad, apuntan a un escenario con temperaturas por encima de la media y lluvias concentradas en la vertiente atlántica. Según las proyecciones del modelo europeo recogidas por Meteored, las temperaturas podrían situarse entre 1 y 3 °C por encima de los valores normales para la época, tanto en la España peninsular como en los archipiélagos, con anomalías aún mayores en el Pirineo, el Sistema Ibérico y las zonas de montaña del sureste.

El panorama no resulta favorable para los amantes del frío ni para los deportes de invierno, aunque todavía quedan dos semanas para el puente y los pronósticos a este plazo conservan un margen amplio de incertidumbre y pueden equivocarse. El patrón que manejan los mapas por el momento sugiere una posible situación de bloqueo anticiclónico entre Escandinavia y Groenlandia, lo que desplazaría las borrascas más al sur por el Atlántico y mantendría el predominio de vientos templados de componente oeste o suroeste, con entradas de aire polar solo puntuales y poco persistentes.

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Antes de la llegada del puente, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) espera para los próximos días un descenso de las temperaturas, rachas de viento fuertes en algunas zonas y la posibilidad de nevadas débiles en las montañas del norte. El organismo prevé una estabilización por la influencia de altas presiones sobre la península y Baleares, con cielos poco nubosos o con nubes altas en el tercio sur y las regiones mediterráneas, y cielos nubosos o cubiertos en el resto del territorio. Las precipitaciones quedarán restringidas sobre todo a Galicia y el oeste de Asturias y Castilla y León.

Para la semana del 30 de noviembre al 6 de diciembre, la incertidumbre aumenta de forma considerable, algo habitual en este tipo de pronósticos a medio plazo. Con la información disponible, resulta probable que las temperaturas vuelvan a situarse por encima de lo normal en todo el país, con lluvias concentradas sobre todo en el oeste peninsular y el Cantábrico oriental y el entorno mediterráneo al margen de las precipitaciones. La AEMET advierte, no obstante, que esta previsión podría variar en futuras actualizaciones.

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Fenel, un conductor cuyo vehículo ha quedado inundado por las lluvias torrenciales que han afectado al municipio de Granollers (Barcelona), ha afirmado que se ha quedado atrapado junto a su hijo. "Hemos salido por las ventanillas del coche", ha asegurado.

Un invierno más cálido y lluvioso en el oeste

Las tendencias para diciembre, enero y febrero, los tres meses que conforman el invierno meteorológico, muestran una señal clara hacia temperaturas superiores a lo normal en España. Las últimas previsiones apuntan a valores medios entre 1 y 2 °C por encima de los de referencia en buena parte de la Península Ibérica. Existe además una probabilidad superior al 70% en amplias regiones de que el trimestre diciembre-febrero se ubique entre los inviernos más cálidos de la distribución climática utilizada en la predicción.

En materia de precipitaciones, las proyecciones muestran una señal favorable a cantidades superiores a las habituales en amplias zonas de la vertiente atlántica. Un invierno cálido en balance general no implica la ausencia de frío ni de nevadas. Durante una circulación atlántica activa pueden producirse episodios de nieve si las precipitaciones coinciden con entradas de aire suficientemente frío, aunque cuando predominan masas oceánicas templadas, la cota de nieve tiende a situarse a mayor altitud.

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El comportamiento del vórtice polar condiciona las proyecciones para diciembre. En los próximos días se espera la formación de un gran anticiclón de bloqueo al oeste de la península escandinava, lo que modificará el patrón de circulación sin interrumpir la llegada de bajas presiones al sur del continente. Durante las semanas centrales de diciembre se anticipa un predominio de las bajas presiones y una intensa circulación zonal en el suroeste de Europa, un escenario que haría probable que el mes resulte más húmedo de lo normal en el conjunto de la Península Ibérica.