Una mano sostiene un puñado de cápsulas de cúrcuma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Basta recorrer el pasillo de cualquier farmacia o herbolario para comprobar su popularidad. Los suplementos de cúrcuma se han ganado la fama de aliado natural definitivo para cuidar las articulaciones y frenar la inflamación sin los efectos secundarios de los fármacos. Para millones de personas con artrosis en las rodillas, estas cápsulas representan una esperanza cotidiana contra la rigidez y el dolor al caminar o subir escaleras.

Sin embargo, una nueva revisión publicada por Cochrane concluye que los suplementos orales de cúrcuma o de su principio activo, la curcumina, aportan poco o ningún alivio relevante del dolor en pacientes con artrosis. Para llegar a esta conclusión, un equipo internacional de investigadores analizó nueve ensayos clínicos en los que participaron 1.245 personas. Todos los trabajos evaluaron tratamientos de corta duración, de entre cuatro semanas y tres meses.

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“Como médico e investigador, no me sorprenden estos resultados”, explica Ivan Shirinsky, reumatólogo del Instituto de Citología y Genética y autor principal del estudio. “La artrosis es una enfermedad articular compleja que todavía no se conoce por completo. A pesar de la investigación, las opciones efectivas de tratamiento farmacológico siguen siendo limitadas y muchos enfoques prometedores han producido evidencia limitada o no concluyente sobre el beneficio clínico”.

Un recipiente derrama cúrcuma en polvo junto a raíces de la planta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta hace muy poco, numerosas publicaciones aseguraban que la cúrcuma funcionaba casi tan bien como los medicamentos habituales. Los autores comprobaron que estudios anteriores habían mezclado ensayos muy dispares: algunos combinaban la cúrcuma con otras plantas medicinales o utilizaban cremas en lugar de cápsulas orales. Al aplicar un estricto protocolo, el equipo tuvo que dejar fuera del análisis principal a diez ensayos clínicos porque presentaban resultados poco creíbles o falta de transparencia.

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“Esta revisión destaca la importancia de evaluar la fiabilidad de los ensayos clínicos”, subraya Shirinsky. A este filtro se suma otro fenómeno frecuente en el sector de los complementos alimenticios: el sesgo de publicación. Gran parte de los ensayos con placebo están financiados por los propios fabricantes, y los investigadores detectaron al menos seis estudios ya finalizados cuyos resultados nunca se han hecho públicos, un indicio habitual de que los datos no fueron tan positivos como se esperaba.

Ni sustituta del ibuprofeno ni libre de incógnitas

El trabajo también comparó la cúrcuma con analgésicos y antiinflamatorios clásicos como el ibuprofeno, el diclofenaco o el paracetamol. Aunque en algunos ensayos el nivel de alivio parecía similar al de los antiinflamatorios, los expertos advierten de que la certeza de esas pruebas es baja o muy baja, por lo que no se puede afirmar que la especia sea una alternativa equivalente ni más segura.

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De hecho, la idea de que “por ser natural es completamente inocuo” tampoco queda respaldada por la ciencia. Existe una gran incertidumbre sobre sus posibles efectos adversos a medio y largo plazo, ya que ningún estudio superó los tres meses de seguimiento. En los ensayos analizados, unos 226 de cada 1.000 pacientes que tomaron cúrcuma reportaron algún efecto secundario, una proporción casi idéntica a la del grupo placebo (224 de cada 1.000).

Una persona sentada se sujeta la rodilla con ambas manos a causa de una molestia articular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A ello se añade que el cuerpo humano absorbe muy mal la curcumina de forma natural. Aunque el mercado ofrece decenas de fórmulas modificadas —con aceites esenciales o extractos concentrados— para mejorar su asimilación, la ciencia aún desconoce cuál es la dosis óptima o el formato más eficaz. Tampoco hay pruebas fiables sobre si sirve para la artrosis de cadera o de manos, ya que todos los datos válidos se limitan a la rodilla.

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Cómo cuidar las rodillas

Con estos datos sobre la mesa, el doctor Shirinsky es tajante respecto a su práctica clínica: “No recomendaría los suplementos de cúrcuma a mis pacientes con artrosis de rodilla”. No obstante, defiende la transparencia en la consulta: si un paciente le pregunta por ellos, prefiere explicarle lo que se sabe, el gasto económico que suponen y las dudas que persisten sobre sus beneficios y riesgos para que decida con criterio.

Mientras la ciencia avanza hacia fármacos más eficaces, los especialistas recuerdan que los pilares que sí han demostrado frenar el impacto de la artrosis no se compran en un bote de suplementos: mantenerse físicamente activo con ejercicio adaptado para fortalecer la musculatura que protege la articulación, controlar el peso corporal para reducir la carga sobre las rodillas y utilizar analgésicos de forma puntual y siempre bajo supervisión médica.

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