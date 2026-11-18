Luces de Navidad, a 3 de diciembre de 2025, en Madrid. (Ricardo Rubio / Europa Press)

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Ya hemos atravesado la mitad de noviembre y muchos empiezan a pensar en las fiestas más esperadas del año: la Navidad. En muchos hogares se han comenzado a desempolvar las decoraciones navideñas. Pero solo un evento dará comienzo oficialmente al inicio de estas fiestas: el encendido de luces.

Así, Madrid se prepara un año más para transformar su paisaje urbano durante estas fiestas mediante un despliegue que aúna arte público, implicación ciudadana y alta eficiencia energética. Según ha confirmado este miércoles el Ayuntamiento, este sábado 21 de noviembre la capital encenderá más de 14 millones de bombillas led distribuidas en más de 250 emplazamientos a lo largo de sus 21 distritos.

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La infraestructura abarcará 14 grandes abetos luminosos, 131 cerezos de luz y 7.458 cadenetas que suman 164 kilómetros de longitud, distancia equivalente a viajar de ida y vuelta entre Madrid y Segovia. Las luces, decoraciones y el ambiente navideño se quedarán en la capital hasta el 6 de enero de 2027, fecha en la que el Ayuntamiento procederá a la retirada y guardado de todo hasta el próximo mes de noviembre.

Nacimiento del niño Jesús en la Puerta de Alcalá (Ayuntamiento de Madrid)

Las novedades del encendido de luces de 2026

Las principales novedades de esta edición llegarán marcadas por piezas de escala monumental. En la Puerta del Sol se erigirá un gran abeto de casi 37 metros de altura —equivalente a doce plantas— y 45 toneladas de peso, dotado de 245.000 luces led, más de 3.100 bolas plateadas y 350 lazos rojos. Por su parte, la plaza de España estrenará en la confluencia con Bailén un llamativo muñeco de nieve gigante y transitable de 12 metros de altura y 64.320 puntos luminosos junto a los jardines de Sabatini.

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En la calle de Velázquez cruzarán 31 ángeles con estelas luminosas formados por más de 156.000 bombillas de blanco cálido. Junto a la Puerta de Alcalá se alzará un nacimiento de diez metros con 120.372 luces inspirado en vidrieras catedralicias, fabricado con EcoGreenLux a base de plásticos reciclados para reducir el consumo y la contaminación lumínica. En Cibeles, la fachada del palacio incorporará cortinas de microlámparas y un rosetón con un belén en Alcalá 50, mientras la Casa de América ornamentará su balcón principal. Finalmente, en la calle Mayor, un motivo ovalado con cuatro cortinas luminosas homenajeará a la Virgen de la Almudena.

Los dibujos de los niños de primaria que han ganado el concurso de 2026 (Ayuntamiento de Madrid)

Niños de Primaria diseñarán la entrada a la Plaza Mayor

El diseño de autor y el talento infantil son otros dos pilares esenciales de este 2026. Por séptimo año consecutivo, la Asociación Creadores de Moda de España colabora de manera desinteresada para decorar la capital. Bimani decorará la calle del Arenal rindiendo homenaje a Madrid y al Ratoncito Pérez; Suma Cruz vestirá Carretas y Espoz y Mina evocando recuerdos y fantasía infantil; y Marcos Luengo coronará el abeto de San Juan de la Cruz inspirándose en la naturaleza y en el renacer del bosque.

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Al mismo tiempo, el entorno de la Plaza Mayor lucirá los dibujos de seis alumnos de Primaria de colegios de Latina, Usera, Tetuán, Villa de Vallecas, Fuencarral-El Pardo y Moncloa-Aravaca, mientras las obras infantiles anteriores regresarán a Atocha y al eje de Mayor a Ópera. El circuito mantendrá vivas sus piezas tradicionales mediante la reubicación de elementos reconocibles.

Además, tres ángeles gigantes se instalarán en Gran Vía con Alcalá; el ángel gigante pasará a Plaza de Castilla y el nacimiento monumental se situará frente al Congreso de los Diputados. Iconos como la menina luminosa de Apolo, la corona de Cardenal Cisneros, la vela transitable de Nuevos Ministerios o los belenes de Toledo y San Vicente acompañarán a los copos de Gran Vía y a las luces de Preciados, Chueca, Canalejas o Las Ventas.

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El Palacio de Cibeles con la iluminación navideña (Ayuntamiento de Madrid)

El evento inaugural del encendido de luces de 2026

Sin embargo, no puedes perderte el encendido inaugural de este sábado. En Cibeles, el humorista Carlos Latre presentará un evento con un espectáculo pionero de 500 drones que dibujarán en el cielo más de una decena de figuras navideñas.

El show también irá acompañado de música de la mano de Pastora Soler y Creamos Ópera. Además, habrá un espectáculo de fuegos artificiales que dé inicio a la época navideña. A partir de esa noche, el alumbrado funcionará diariamente desde las 18:00 horas, pero con un horario de cierre que dependerá del día de la semana:

De domingo a jueves: de 18:00 a 00:00 h.

Viernes y sábados: de 18:00 a 01:00 h.

6 y 7 de diciembre: de 18:00 a 01:00 h.

24 de diciembre y 5 de enero: de 18:00 a 03:00 h.

31 de diciembre: de 18:00 a 06:00 h.