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Madrid, 17 nov (EFE).- La huelga convocada este martes en el sistema ferroviario español ha paralizado prácticamente todo el servicio de cercanías de Madrid y tiene también una incidencia notable en las Rodalies de Barcelona, donde no han salido el 40 % de los trenes previstos en los servicios mínimos, que no se están cumpliendo.

El Ministerio de Transportes había fijado unos servicios mínimos para esta jornada de huelga de 24 horas del 75 % en horas punta para cercanías, del 72 % en alta velocidad y larga distancia y del 65 % en media distancia, pero no se están cumpliendo tal como reflejan las cifras de Renfe.

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Según la información de Renfe con datos hasta las 10:30 horas, en los servicios públicos (Cercanías, Rodalies, Avant y Media Distancia), hay un 37,8 % de supresiones, con una afectación del 97,7 % en Cercanías Madrid, es decir, no funciona el servicio, y del 40 % de los programados en mínimos en Rodalies.

La operadora pública explica que la huelga registra una incidencia desigual por territorios y un seguimiento medio en el conjunto del grupo Renfe del 12,1 % en la suma de los turnos de noche y mañana.

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En los servicios comerciales (AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity) se han registrado un 12,2 % de supresiones de servicios mínimos. En la alta velocidad la convocatoria afecta al conjunto de los operadores ferroviarios.

Renfe Ingeniería y Mantenimiento registra el mayor seguimiento, con un 25,8 % de trabajadores que pueden secundar la huelga; seguida de Renfe Viajeros, con un 8,5 %, y Renfe Mercancías, con un 7,9 %.

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En concreto, en el turno de mañana ha habido un seguimiento en el conjunto del grupo Renfe del 12,4 %, mientras que en el de noche ha sido del 4,4 %.

En servicios comerciales, por corredores, el del Nordeste (conexiones entre Madrid, Aragón y Cataluña) presenta el porcentaje más elevado de afectación, con un 21,4 % de servicios mínimos suprimidos, todos ellos trenes de alta velocidad.

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Le siguen el corredor Levante y Mediterráneo (conexiones entre Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia), con un 13,3 % de supresiones de servicios de AVE y Avlo.

En el corredor Norte (conexiones entre Madrid, Castilla y León, Galicia y Asturias) no se han registrado supresiones de los servicios mínimos establecidos.

Por ámbito territorial en servicios públicos, la afectación también es destacable en los trenes Avant que conectan con Valladolid, en los que se han suprimido un 43,7 % de los servicios mínimos programados.

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En Andalucía, se han suprimido un 6,8 % de estos servicios, con mayor afectación en Media Distancia.

En el corredor Este (Comunidad Valenciana) se han dejado de operar el 6,1 % de los mínimos establecidos; en Galicia, el 8,3 %; en País Vasco, el 2,7%; y en Asturias y Cantabria, el 0,8 %. En Extremadura se registra un 11,1 % de supresiones de las circulaciones programadas, correspondientes a los servicios de proximidad.

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En Iryo, según la compañía, se han producido cinco cancelaciones (dos Madrid-Barcelona, otras dos en sentido contrario y un Madrid-Valencia) además de las ya previstas por la empresa, que anunció que circularía el 70 % de sus trenes. Los pasajeros han sido reubicados en otros trenes.

En Ouigo, que había previsto que circularían 17 de los 27 programados en un día normal, fuentes de la compañía aseguran que solo hubo un retraso en la salida de un Madrid-Valladolid, que venía de Valencia, aunque debido a "causas operativas".

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La secretaria general del sector ferroviario de CCOO en Sevilla, Lucía Soriano, ha reivindicado la necesidad de "aumentar las inversiones, garantizar el relevo generacional" en los operadores y el administrador para "sellar la tranquilidad a la ciudadanía".

"Lamentable, el accidente de Urda ha hecho más visibles de cara a la ciudadanía estas reivindicaciones, pero el sector necesita mucha inversión y personal cualificado", ha remarcado.

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Por su parte, la secretaria general del sector ferroviario de CGT, Noelia Martín, ha defendido que el seguimiento está siendo "total" y ha incidido en que este es un conflicto "enquistado" y que se necesitan soluciones a largo plazo, por lo que "no vale con un pacto que sea un parche".EFE

(foto) (vídeo)