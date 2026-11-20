Alcaparras y alcaparrones (Adobe Stock)

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Pequeñas, de sabor intenso y muy utilizadas en la cocina mediterránea. Así son las alcaparras, que en los últimos años han demostrado ser mucho más que un condimento. Estos botones florales sin abrir del alcaparro (Capparis spinosa), que habitualmente se conservan en salmuera o vinagre, destacan por su particular sabor y por contener nutrientes y compuestos vegetales con potenciales efectos beneficiosos para la salud. Sin embargo, su consumo también requiere ciertas precauciones, especialmente por su elevado contenido en sodio.

Desde el punto de vista nutricional, la Fundación Española de la Nutrición (FEN) recoge que las alcaparras tienen como componente principal el agua, seguida de las proteínas y los hidratos de carbono. Su contenido en grasas es muy reducido, lo que explica que aporten pocas calorías y puedan incorporarse fácilmente a dietas de control de peso.

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Además, constituyen una fuente de fibra alimentaria, un nutriente importante para el buen funcionamiento del aparato digestivo. La fibra contribuye a regular el tránsito intestinal, favorece la sensación de saciedad y ayuda a mantener una microbiota intestinal saludable.

Aunque no destacan por aportar grandes cantidades de proteínas, sí contienen pequeñas proporciones de este macronutriente, expone la FEN, que son necesarias para la formación y reparación de los tejidos del organismo.

Uno de los aspectos nutricionales más relevantes de las alcaparras es su contenido en sodio. Una ración puede alcanzar aproximadamente el 15 % de los objetivos nutricionales establecidos para este mineral. Esta cantidad está relacionada, principalmente, con los procesos de conservación en salmuera, por lo que conviene prestar atención al tamaño de las porciones.

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Ricas en antioxidantes y compuestos vegetales

Más allá de sus nutrientes, las alcaparras contienen sustancias bioactivas, entre las que destacan los flavonoides, como la quercetina y el kaempferol. Estos compuestos poseen actividad antioxidante, es decir, contribuyen a proteger las células frente al daño provocado por los radicales libres.

El estrés oxidativo está relacionado con el envejecimiento celular y con el desarrollo de determinadas enfermedades crónicas. Por ello, incorporar alimentos vegetales ricos en antioxidantes puede contribuir a mantener una alimentación equilibrada y variada.

Asimismo, algunos estudios experimentales han investigado las posibles propiedades antiinflamatorias de los extractos de alcaparra. Aunque los resultados son prometedores, todavía no existen pruebas suficientes para afirmar que su consumo habitual prevenga o trate enfermedades inflamatorias en personas.

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Beneficios de incorporarlas a la alimentación

Consumidas con moderación, las alcaparras pueden aportar diferentes ventajas nutricionales, según la FEN:

Ayudan a controlar el aporte calórico: su bajo contenido energético permite utilizarlas para dar sabor a los platos sin añadir cantidades importantes de calorías.

Favorecen la salud digestiva: gracias a su fibra, contribuyen al funcionamiento intestinal.

Aportan antioxidantes: sus compuestos fenólicos participan en la protección celular frente al estrés oxidativo.

Potencian el sabor de las comidas: su intenso gusto permite reducir la necesidad de añadir otros condimentos, aunque no necesariamente la sal.

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Contraindicaciones y precauciones de consumo

La principal precaución relacionada con las alcaparras es su elevado contenido en sodio. Un consumo excesivo de este mineral puede favorecer el aumento de la presión arterial y elevar el riesgo cardiovascular. Por este motivo, las personas con hipertensión, enfermedades cardiovasculares o problemas renales deben moderar su ingesta y consultar las recomendaciones de su profesional sanitario.

Una medida sencilla para reducir parte del sodio consiste en enjuagarlas con agua antes de consumirlas. También es recomendable elegir variedades con menor contenido en sal y controlar la cantidad utilizada en las recetas.

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Por otro lado, las personas con alergia a las alcaparras deben evitar su consumo. Asimismo, conviene revisar los ingredientes de los productos comercializados, especialmente cuando se presentan en conservas o preparados con otros componentes.