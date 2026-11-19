Sura Ascaso, responsable de Desarrollo de Negocio de la pastelería familiar (Cedida)

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Cuando Manuel Ascaso Laliena abrió en 1890 una humilde panadería en el casco histórico de Huesca, probablemente no imaginaba que su bisnieta seguiría haciendo exitosos pasteles 136 años después. Pastelería Ascaso es uno de los negocios con más historia de todo Aragón. Desde finales del siglo XIX, la familia Ascaso defiende la ‘pastelería honesta’, una filosofía de lo dulce que da valor a la riqueza de las materias primas, a la tradición y al cuidado del detalle.

Hoy, Ascaso continúa creciendo con la quinta generación familiar al frente. Su producción se lleva a cabo en un obrador ubicado en Huesca, que cuenta con los más importantes avances del sector para optimizar la producción artesana que llega a lugares tan recónditos como Japón, Holanda, Reino Unido, Bélgica y Eslovaquia.

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Sura Ascaso, responsable de Desarrollo de Negocio, recuerda su historia familiar a través de los postres más reconocibles de su vitrina. “Nosotros decimos siempre que hemos nacido en la pastelería, porque nuestras madres han ido al obrador hasta el día anterior al parto y vuelven al día siguiente”, cuenta entre risas la empresaria durante una presentación organizada en Madrid para los medios de comunicación, entre ellos Infobae.

“Ascaso es una pastelería familiar que nace en Huesca en 1890. La funda mi bisabuelo como panadería y, posteriormente, su hijo, Vicente Ascaso, es el que ya se decide por la pastelería en exclusiva”, recuerda Sura la historia de este mítico negocio pastelero. Su presencia en Huesca ha traído grandes alegrías para la ciudad, especialmente en lo que a innovación pastelera se refiere. “El primer mostrador frigorífico que se instaló en la ciudad lo instaló mi abuelo en su pastelería”, asegura.

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Vitrina de la pastelería Ascaso, en Madrid (Cedida)

Cuando su abuelo fallece, son sus padres los que cogen el relevo. “Con mis padres es cuando realmente Ascaso empieza a crecer de verdad. Se trasladan a un obrador en el año 1971, también en el centro, que para aquel momento era revolucionario”. Allí desarrollan sus postres más especiales, aquellos que les han convertido en un sólido referente de la gastronomía dulce en España. La cuarta generación tomó las riendas años después. “Yo soy licenciada en Filología Hispánica, pero aguanté trabajando en eso un año. Llevamos el dulce metido en la sangre”, cuenta Sura.

Actualmente, la marca cuenta con tres locales, uno en Huesca, otro en Zaragoza y un tercero en Madrid, además de un obrador en el que producen artesanalmente cada uno de sus productos. Su catálogo va desde postres tradicionales, pasteles y tartas hasta elaboraciones navideñas, entre ellas sus turrones y chocolates y sus panettones. En estos últimos han centrado últimamente su atención, siguiendo la técnica del ‘Papa del panettone’, Rolando Morandin. Con sus consejos como base, han creado dos panettones únicos: el de tiramisú y el de chocolate blanco y maracuyá.

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Un pastel ruso creado en Aragón

Más allá de panettones y turrones, el pastel ruso sigue siendo hoy la especialidad más conocida y demandada de Pastelería Ascaso. Es un bizcocho sin harina elaborado con almendra y avellana, un producto sin gluten por nacimiento y preparado históricamente sin conservantes ni elementos artificiales. Esto no impide que, desde su creación, allá por 1974, haya resistido intacto a los envíos a larga distancia, que han llevado esta receta a países de todos los continentes.

El pastel ruso es un clásico de la pastelería Ascaso (Cedida)

Aunque este pastel ya se conocía en España previamente, fue Vicente Ascaso, abuelo de Sura, quien creó de cero esta versión que hoy seguimos disfrutando. La inspiración llegó desde Francia. “Siempre ha habido mucha influencia de la pastelería francesa, que era referente entonces, y ha habido mucho contacto por cercanía, porque estamos a una hora de la frontera y el trasiego era continuo”, explica Sura Ascaso.

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El punto de partida fue una región muy concreta. “La idea vino de una zona muy pequeñita que se llama Allevard, al otro lado de la frontera. Cuando viajan hasta allí, se enamoran de este pastel llamado ‘Gâteau Russe’ y no hacen más que llevarlo a Huesca para que lo probaran sus amigos. Al final, mi padre decide que tienen que hacer su propia versión”, cuenta la empresaria.

Vicente Ascaso trabajó junto al entonces maestro pastelero de la casa, Antonio Oliván, hasta dar con una fórmula propia que les convenciera. Nadie les explicó la receta; a base de recordar y de probar llegaron por sí solos a una receta magistral que continúa intacta hoy en día. El nombre del postre, explica Sura, ha estado rodeado de numerosas leyendas, aunque lo más probable es que simplemente remita a la alianza franco-rusa de finales del siglo XIX, un período en el que proliferaron en Europa las recetas bautizadas ‘a la rusa’.

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Contiene avellana, almendra, clara de huevo, espuma de praliné y el “toque secreto” de la familia Ascaso. Su original textura, entre esponjosa y cremosa, y su intenso sabor a almendra y avellana hacen que cada bocado sea una experiencia para los sentidos.

Una corona para una reina

Y de 1974 viajamos hasta 2018. Es la fecha en la que nació el otro icono de la casa, un postre que no nació de la casualidad, sino de la investigación, el arte y la historia. Hablamos de la corona de Catalina de Aragón, un elegante postre que la Pastelería Ascaso creó en colaboración con el Museo Thyssen-Bornemisza.

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Todo surgió por una iniciativa del museo, que reunió a chefs y pasteleros de toda España para que crearan recetas inspiradas en obras de su galería. “El Thyssen invitó a veinticuatro chefs famosísimos, entre ellos Arzak, Berasategui o los Roca, a todos los grandes, y a nosotros. El vértigo era grande”, recuerdan desde la pastelería. “Todo vino de una relación personal con la directora del museo; vino aquí, probó nuestros productos y se enamoró”, confiesa Sura.

Para la tarea, Ascaso tomó como referencia el cuadro ‘Retrato de una infanta. Catalina de Aragón’, del pintor flamenco Juan de Flandes. “Pasamos por delante del retrato de Catalina de Aragón y conectamos. Ya no por el vínculo con Aragón, sino por la mujer que es y el personaje que supone a nivel histórico. El cuadro muestra la fuerza de esta niña de quince años embarcada para casarse con un rey que le dura vivo un mes, para luego vivir una historia de amor con Enrique”. Quedaron tan fascinados con la historia que decidieron dedicarle este postre, que aún hoy se puede probar en sus pastelerías y en la propia tienda del museo.

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La corona de Catalina de Aragón fue una creación en exclusiva de Ascaso para el libro 'El Thyssen en el plato' (Cedida)

Para construir la receta, se embarcaron en una aventura, una investigación histórica y gastronómica que pasó por la lectura de obras culinarias como el libro de cocina de Ruperto de Nola, todo hasta dar con los ingredientes que llenaban las despensas de palacio en el siglo XVI. “Hicimos un viaje en el tiempo. Nos fuimos a 1496, cuando Juan de Flandes está pintando el retrato, y vimos qué ingredientes teníamos en los reinos de Castilla, de León y de Aragón”.

Y así nació esta delicada corona, hecha con mazapán, agua de rosas, azafrán, compota de pera, jengibre... y esa característica forma circular que recuerda a la corona de una reina. El resultado de este proyecto, que unía lo artístico con lo gastronómico, se publicó en el libro ‘El Thyssen en el plato’.

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