Los principales candidatos frente a la bandera de Marruecos ante las distintas propuestas

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Las relaciones internacionales siempre ocupan un espacio en los programas electorales, pero si hay una que este 29-N será especialmente relevante es Marruecos. El país vecino del norte de África genera enormes diferencias entre los partidos. La entrada masiva de migrantes en Ceuta del pasado 30 de julio desencadenó, en algunos casos, en críticas en el Congreso sobre el rey Mohamed VI y el ejecutivo marroquí. Pero el trato con Marruecos va mucho más allá de intentar conocer lo que sucedió en Ceuta.

Un clima de tensión habitual se ha visto impulsado por la crisis de este verano. Además, aunque es un socio en tareas como la lucha contra el terrorismo, tensa la cuerda cuando algunos de sus políticos reclaman la autonomía sobre las ciudades autónomas. A este cóctel se añade el desafío de organizar un Mundial juntos en 2030, mientras discuten por quién albergará la final. Las formas de abordar esta relación de los distintos partidos plantea escenarios, según lo prometido, muy dispares.

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Efectivos de la Policía Nacional localizan a 74 migrantes en situación de hacinamiento dentro de un inmueble en Ceuta, entre los cuales se encontraban diez menores de edad. (Policía Nacional)

Marruecos, ausente en el programa del PSOE

A lo largo de las 114 páginas de su programa, el PSOE no ha incluido ninguna mención a Marruecos. Desde el inicio de la crisis en la ciudad autónoma, Pedro Sánchez ha evitado apuntar a una responsabilidad marroquí. Recientemente, en la entrevista con Jordi Wild, afirmó que “no tiene información” para apuntar a gendarmes marroquíes o el propio Gobierno. Además, figuras del partido o del ejecutivo español han resaltado la cooperación del país vecino en la devolución de decenas de miles de personas durante las primeras horas. Fernando Grande-Marlaska llegó a calificarle de “socio leal y fiable”.

El Gobierno llegó, por un momento, a endurecer su tono hacia Marruecos después de que dos informes policiales filtrados señalaran a autoridades marroquíes como “guías” de la entrada masiva de 72.000 migrantes en Ceuta. Pedro Sánchez, que al inicio de la crisis afirmó que no había pruebas contra Rabat, aseguró en septiembre en el Congreso que, si aparecen “pruebas sólidas”, España actuará “con total contundencia”. En privado, Infobae pudo recoger fuentes gubernamentales que reconocieron que no se puede esconder que “algo ha fallado”. “Nos tiene que hacer repensar nuestra estrategia de colaboración”, añadieron. Sin embargo, el programa no contiene un cambio en este sentido. En lo que sí que entra el PSOE es en “fortalecer la integración de Ceuta y Melilla” en la Unión Europea. La ministra de Defensa, Margarita Robles, siempre ha sido muy tajante en que ambas son “españolísimas”.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en Ceuta (EFE / Reduan Dris)

Del “equilibrio” que busca el PP a la ruptura de Vox

El programa del PP sitúa a Ceuta entre sus prioridades y promete abordar su situación desde el primer Consejo de Ministros. En el punto número 13, el partido plantea devolver a quienes hayan entrado de forma irregular sin derecho a permanecer en España, reforzar la frontera y “exigir a Marruecos colaboración en las readmisiones”. A continuación, incluye un apartado llamado “Defender la españolidad de Ceuta y Melilla con respaldo y recursos”. Para ello, propone un nuevo modelo de financiación para ambas ciudades.

Al igual que el PSOE, tratan de responder a la reclamación de autonomía que realiza Marruecos. El PP intenta ser algo más contundente a través de su punto 237, titulado ‘España defenderá su integridad territorial y sus intereses en el Magreb’. “Ceuta, Melilla y Canarias son España, igual que el resto de territorios españoles en el norte de África y nuestras aguas, y defenderemos su españolidad siempre”, sostienen. Añaden después que “volveremos a una política de equilibrio con Marruecos y Argelia, con una agenda que abarque lo político, lo económico, lo energético, lo migratorio y la seguridad”.

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Este “equilibrio” no resultará sencillo. La prensa marroquí critica a Feijóo por sus posturas sobre la entrada masiva en Ceuta desde que ocurrió. Además, el candidato del PP ha endurecido su posición con el Mundial, sosteniendo que España se retirará si no tiene la final. “Defenderemos que España albergue la final del Mundial de fútbol de 2030 y condicionaremos a ello nuestra participación en la competición”, afirman en el punto 139. Pero a los populares se les añade una dificultad más. Todo apunta a que, si consiguen el Gobierno, será de la mano de Vox. El partido de Santiago Abascal es el más duro en su programa electoral. “Impulsar sanciones, suspender acuerdos internacionales y revisar las relaciones diplomáticas hasta que Marruecos respete las fronteras y la soberanía de España”, defienden.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cuestiona duramente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su gestión de la crisis migratoria en Ceuta y la falta de comunicación con Marruecos, planteando si es por incompetencia o si se está mintiendo.

La promesa a los saharauis del Frente Amplio

Si Vox es el obstáculo para las relaciones que pretende el PP, el Frente Amplio podría ser el del PSOE. Uno de los apartado de su programa es ‘Autodeterminación del pueblo saharaui y cumplimiento de las sentencias del TJUE’. En 2022, Pedro Sánchez mostró su apoyo al plan marroquí sobre el Sáhara Occidental como “base de las negociaciones”. El Frente Amplio, que cuenta entre sus filas con la diputada saharaui Tesh Sidi, promete volver a la postura anterior al giro de hace cuatro años. “Retiraremos formalmente el apoyo gubernamental al plan de autonomía marroquí. Defenderemos el derecho incondicional a la autodeterminación del pueblo saharaui mediante un referéndum libre supervisado por Naciones Unidas”, aseguran.

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A su vez, añaden que cumplirán con “las sentencias del TJUE sobre el Sáhara Occidental”, que establecen la “prohibición de aplicar acuerdos comerciales, pesqueros o de cualquier índole entre la UE y Marruecos al territorio del Sáhara Occidental sin el consentimiento expreso de su pueblo”. Además, afirman que “España votará en contra en el Consejo de la UE de acuerdos comerciales que incluyan al territorio saharaui, aplicará en sus aduanas y contrataciones la diferenciación territorial entre Marruecos y el Sáhara Occidental, y defenderá un acuerdo de pesca limitado de manera exclusiva a aguas estrictamente marroquíes”. Todo esto no será recibido de buen grado en Rabat.