Jose se mudó de Madrid al campo: “Solo en 2026 llevamos 1.500 euros en diésel para la calefacción y el agua caliente”. (Montaje Infobae con imágenes de YouTube y Wikipedia)

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Durante décadas, el camino migratorio en España siguió una misma dirección, la de mudarse del pueblo a la ciudad, en busca de empleo, servicios y mejores oportunidades. Pero ahora, esa tendencia está empezando a cambiar, y cada vez más familias y jóvenes trabajadores abandonan las grandes capitales para instalarse en zonas rurales, atraídos por el teletrabajo, los precios de la vivienda o la búsqueda de un ritmo de vida distinto.

Es el caso de Jose, quien se mudó de Madrid a “una vida más rural”, según explica en su perfil de YouTube desde el que cuenta su experiencia. Tras instalarse en la comarca de El Bierzo, en la provincia de León, decidió hacer públicas las cuentas reales de su nueva vida, lanzando una advertencia a quienes idealizan el traslado al campo. Y es que “solo en 2026 llevamos 1.500 euros de gasoil para la calefacción y el agua caliente”.

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Un mito que se repite

Jose relata que, antes de dejar la ciudad, el entorno cercano daba por sentado que el cambio supondría un ahorro automático, pero esa idea está lejos de la realidad. “Cuando nos venimos a El Bierzo, mucha gente daba por hecho que aquí íbamos a gastar cuatro duros”, explica en el vídeo, a lo que añade que “sí, hay cosas más económicas, pero otras te dan una bofetada”.

Y es que, solo durante 2026, él y su familia han gastado 1.500 euros en gasoil, destinado tanto a la calefacción de la vivienda como al agua caliente sanitaria. En su opinión, se trata de una cifra que superó sus previsiones iniciales al mudarse desde un piso en la capital, donde ese tipo de consumo energético suele ser menor.

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A ese gasto se le sumó un contratiempo técnico que hizo que aumentara la factura. “Encima tuvimos el termostato averiado”, señala Jose, lo que impidió regular los periodos de encendido y apagado del sistema de calefacción, provocando que el consumo de combustible se mantuviera alto durante buena parte del año.

El supermercado se lleva casi todo el presupuesto

En otro vídeo, Jose desglosa cuánto dinero se deja en la compra habitual. “En el Excel esta categoría se llama comida, pero prefiero llamarla supermercado”, aclara. Según los registros que lleva desde que se mudó, la media de gasto en supermercado durante 18 meses asciende a 553 euros mensuales.

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Dentro de ese gasto, Jose matiza y aclara que “desde que tenemos huerto sí hemos notado algo, que compramos bastante menos verduras”. “Cuando hay mucha cosecha, hacemos conservas y aprovechamos pimientos, tomates y todo lo que vamos recogiendo”, detalla, explicando que la producción casera les permite reducir la compra de ciertos alimentos frescos, especialmente en temporada alta de cosecha.

Sin embargo, también deja claro que “eso no significa que el huerto salga gratis, hay semillas, plantones, materiales, compost”. Aun así, para él “va mucho más allá del dinero”. “Me encanta saber realmente de dónde sale exactamente lo que comemos, decidir cómo cultivarlo, recogerlo nosotros mismos y tener esa sensación de ir siendo un poco más autosuficiente cada vez”, señala, aunque continúa diciendo que “no somos autosuficientes ni mucho menos, ojalá, pero estamos aprendiendo”.

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Con todo, defiende que el resultado merece la pena. “La satisfacción de cocinar con productos que has cultivado tú mismo y comer productos frescos, para mí tiene un valor enorme e incalculable, porque la salud no es cuantificable”, concluye en el vídeo.