El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, asiste a una rueda de prensa al término de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, 2026. (REUTERS/Susana Vera)

Guardar

Pedro Sánchez atraviesa una semana de intensa exposición mediática. Después de visitar algunos de los programas de televisión más populares, el presidente del Gobierno ha concedido una de sus entrevistas más personales a la revista Lecturas, que le dedica su portada de este miércoles. Una conversación en la que deja a un lado, por un momento, las cuestiones políticas para echar la vista atrás y recordar los años que marcaron su infancia, sus primeros amigos y la estrecha relación que mantiene con su hermano David.

Acostumbrado a preservar su intimidad familiar, el líder socialista ha compartido algunos recuerdos de una etapa que guarda con especial cariño. Su infancia transcurrió entre los barrios madrileños de Tetuán y Aluche, dos lugares que continúan teniendo un significado especial para él. Cuando le preguntan cómo recuerda aquellos años, su respuesta es clara: “Tuve una infancia muy feliz”.

PUBLICIDAD

Una felicidad que relaciona directamente con el esfuerzo de sus padres. “Mis padres nos tuvieron a una edad muy temprana. Y trabajaron mucho para que a mi hermano y a mí no nos faltaran oportunidades”, explica. Una educación familiar que, según sus palabras, le permitió interiorizar desde pequeño valores que todavía considera fundamentales.

Pedro Sánchez hace campaña en un acto en Sevilla. (Imagen de archivo).

Entre los momentos que conserva con mayor cariño destaca, precisamente, el tiempo que compartía con su hermano David. La diferencia de apenas dos años entre ambos favoreció que crecieran prácticamente como compañeros de aventuras, compartiendo juegos, amistades y secretos. Al recordar aquella complicidad, Sánchez no duda en señalar cuáles son sus mejores recuerdos de entonces: “Las tardes jugando con mi hermano David. Crecimos juntos, compartiendo juegos, amigos y confidencias”.

PUBLICIDAD

Una relación que iba mucho más allá de los juegos infantiles. “Cuando te llevas con tu hermano solo dos años de diferencia, compartes hasta la ropa”, añade con naturalidad, dejando entrever la cercanía que existía entre los dos durante aquella etapa.

El papel de sus amigos de la infancia

El paso de los años no ha borrado tampoco los vínculos que construyó durante su infancia y adolescencia. De hecho, Pedro Sánchez asegura que buena parte de las personas que conoció en el colegio y el instituto continúan formando parte de su círculo más cercano. Aunque las obligaciones y el ritmo de vida dificultan que puedan verse tanto como les gustaría, siguen encontrando ocasiones para reunirse.

PUBLICIDAD

“Sin duda. La mayoría de los que siguen siendo mis mejores amigos los hice allí, en el colegio y en el instituto”, reconoce a Lecturas. El presidente considera que las amistades que nacen durante esos primeros años tienen un carácter especial y que, aunque posteriormente se incorporen nuevas personas a nuestra vida, los vínculos de aquella época permanecen de una manera diferente. “Las relaciones que tejemos en esa etapa son únicas”, afirma.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, critica a la derecha por "esconder su mala educación" detrás de la "fruta".

También recuerda con especial emoción a sus abuelos, dos personas trabajadoras y humildes que conocieron de primera mano las dificultades de la emigración y las desigualdades de su tiempo. Durante su niñez, Sánchez los “acompañaba a una escuela de adultos en Aluche, donde aprendían a leer y escribir”. Una experiencia que le permitió conocer de cerca una realidad muy distinta a la suya y comprender la importancia de la igualdad de oportunidades.

PUBLICIDAD

“Si pudieran verme hoy, me animarían a seguir construyendo una España donde todo el mundo tenga las mismas oportunidades de avanzar. Sin importar origen y apellido. Algo que ellos, como tantas personas de esa generación, no tuvieron a su alcance”, finaliza asegurando.