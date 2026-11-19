Pedro Jésus Espadas, en un círculo naranja, con sus compañeros de 'Núcleo Nacional'

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Cuando la Policía Nacional detuvo hace unos días a varios integrantes de la organización neonazi Núcleo Nacional, los investigadores de la Comisaría General de Información tenían claro quiénes formaban parte de la cúpula. “En un primer momento se compuso de ocho personas”, explican los agentes, pero uno de ellos la abandonó y no fue finalmente arrestado. Se trata de Pedro Jesús Espada, señala el sumario, que según dijo él mismo a sus compañeros lo dejaba “porque no le daba la vida al tener también que compaginar la concejalía del pueblo de Velilla”. Y es que Espada es concejal de Velilla de San Antonio, un pequeño pueblo madrileño de 14.500 vecinos, desde el año 2015.

De todas formas, Espadas no ha renegado de Núcleo Nacional. Sigue acudiendo a los plenos que se celebran en el Ayuntamiento con camisetas de esta organización neonazi y en sus redes sociales aparece en varios de sus actos. Pedro Jésus Espada apareció en la política municipal de Velilla en el año 2015, cuando se presentó por el partido España 2000, una formación de extrema derecha. En 2019 volvió a repetir como concejal de España 2000, donde este partido se convirtió en la tercera fuerza política de Velilla con el 10% de los votos. No acabó esa legislatura en las filas de España 2000, sino como edil no adscrito tras dejar esta organización. En 2023 se presentó con Hacer Nación, un partido xenófobo nacido precisamente de una escisión de España 2000.

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Hacer Nación obtuvo casi el 11% de los votos y dos concejales, ediles que actualmente son no adscritos porque ya no pertenecen a ‘Hacer Nación’. Se trata de Espada y de su compañero Ramón Muñoz Álvarez. “Estamos preocupados de que políticos con esta ideología tan poco tolerante formen parte del Pleno de Velilla, sobre todo por la posible influencia que pueden tener entre los vecinos más jóvenes de la localidad”, se lamenta la alcaldesa socialista Antonia Álcazar, que gobierna Velilla en coalición con Más Madrid Verdes Equo. “Se dedican a ir a la puerta del instituto a dar a los menores pegatinas de la bandera Carlista, entre otras cosas”, explican varios concejales. Espada se libró de la detención policial de hace un par de semanas, donde fueron arrestados 14 de sus miembros. De hecho, la jueza que instruye el caso ha ordenado el cese total de la actividad de ‘Núcleo Nacional’, el cierre de sus sedes en Madrid, Burgos y Valladolid y el bloqueo de los contenidos de sus perfiles en redes sociales.

Pedro Jesús Espada en un acto de 'Núcleo Nacional'

En sus redes sociales, Espada se define como “soberanista y antiagenda” y uno de los líderes de ‘Vanguardia’, un “movimiento político nacionalista y social de acción municipal que lucha por una España soberana en una Europa libre”. ‘Vanguardia’ es el nuevo invento político de extrema derecha por el que pasa Espada tras España 2000 y Hacer Nación. Desde su página web se pueden ver todo tipo de referencias a Velilla, denunciando incluso que el Ayuntamiento progresista de esta localidad ha concedido subvenciones a la asociación Arcópoli, una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa de los derechos y la igualdad de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales (LGTBI+). “Creemos firmemente en que la situación de España así lo demanda, pues los continuos casos de corrupción de los viejos partidos, así como la tibieza y la complicidad de los nuevos, nos obligan a posicionarnos con firmeza ante un sistema caduco y en descomposición”, señala su argumentario.

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Solo cobra dietas

“Velilla de San Antonio es punta de lanza y referente de esta lucha municipalista, gracias al respaldo de sus vecinos que apoyan nuestras ideas en el día a día y las refrendan en las urnas cada vez con más apoyo. Nuestro objetivo principal siempre ha sido conseguir la alcaldía de Velilla para, desde ahí, iniciar la reconquista por todo el territorio nacional, expulsando a los enemigos de la Patria. ¡Arriba España y arriba Europa!“, firma Pedro Jesús Espada en sus redes sociales. Como edil no adscrito no tiene una retribución pública. Cobra dietas de 250 euros por asistencia a Pleno y 50 euros por asistencia a comisión informativa.

El pasado mes de septiembre, PSOE y Más Madrid Los Verdes presentaron una moción para reprobar al compañero de Espada en el Pleno, Ramón Muñoz Álvarez, quien durante una concentración celebrada en la Plaza de la Constitución realizó una intervención pública en la que pronunció, entre otras, las siguientes expresiones: “España es cristiana y no musulmana. Vamos a defenderlas, cueste lo que cueste. Por las malas, como hace 100 años”. PP y Vox, que también tienen representación en el Pleno, se abstuvieron. Este diario ha intentado, sin éxito, contactar con Espada. Hay que recalcar que la Policía Nacional desarticuló la cúpula de ‘Núcleo Nacional’ tras una investigación en la que concluyó que varios de sus miembros habían recibido entrenamiento con armas en Ucrania y tenían entre sus objetivos “un alzamiento nacional”.

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Este miércoles 18 de noviembre Más Madrid Los Verdes y PSOE volvieron a llevar al Pleno otra moción de urgencia para reprobar a Espada por su vinculación con ‘Núcleo Nacional’. PP y Vox se volvieron a abstener. “Nos ha amenazado. El concejal Espada nos ha diho que nos preparemos para los próximos seis meses y que él no era violento porque todavía no nos había tocado un pelo. Todavía. Vamos a presentar una denuncia por estas amenazas”, explica Silvia Castillo, portavoz de Más Madrid Los Verdes. “Es un cargo público amenazando”, recalca Castillo, que recuerda que el modelo de Espada para Velilla es “que nos dice que en la Casa de la Juventud se adoctrina y que lo que habría que hablar allí es de la División Azul”.

Aunque el concejal Espada dejó la cúpula de‘Núcleo Nacional por falta de tiempo, los investigadores sí identificaron a sus siete compañeros en la cúspide de la organización neonazi. Se trata de Enrique Lemus, uno de los miembros más veteranos y considerado el ideólogo del grupo. Acaba de fallecer víctima de un infarto. Luego están Iván Rico Olivares, alias ‘el rana’, que hacía las funciones de presidente; Jesús Antonio Ruiz Gómez, que se dedicaba a la captación de jóvenes para la organización desde Asturias y apodado el ‘Fuhrer’; David Rico Olivares, que lleva las redes sociales; Joaquín Yebra-Pimentel, un abogado penalista que llevaba los temas jurídicos; Carlos José Coloma y Alberto Gonzalo de Juan, alias ‘Pugilato’. En la organización también destaca Isabel Peralta, que hacía las funciones de portavoz.

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