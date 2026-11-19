Pedro Sánchez, durante un acto de precampaña, en el Port de Tarragona (Alberto Paredes / Europa Press)

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Pedro Sánchez está en pleno desarrollo de su particular gira mediática. Después de visitar algunos de los programas de televisión más populares del momento, el presidente del Gobierno ha concedido su entrevista más personal a la revista Lecturas, que le dedica su portada de este miércoles. Una conversación en la que deja a un lado las cuestiones políticas para hablar de su infancia, de sus gustos y de su vida con su familia.

Entre los temas que han surgido durante la entrevista, la gastronomía ha tenido su pequeño momento de gloria. Adrián López, periodista que firma la conversación, le pregunta por su plato favorito, aquel que comería sin falta cada día. El presidente del PSOE duda de su respuesta, aunque acaba decantándose por una receta tan tradicional como icónica: “No sé si cada día... pero diría paella”.

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Sin embargo, los motivos no son puramente gastronómicos, sino más bien emocionales. “Me encanta y es un plato que me hace pensar en una mesa con mi familia y mis amigos”, confesaba el político en la misma respuesta. Tiene sentido si entendemos la esencia de este plato tradicional valenciano, diseñado para compartirse entre varios, que es raro encontrar en formatos individuales. Desconocemos cuál será la receta de paella que sigue el presidente, si cumplirá los estándares tradicionales o si, en cambio, entraría en la inmensa categoría del ‘arroz con cosas’.

Una paella tradicional valenciana servida en La Matandeta, en Valencia (REUTERS/Maria Martinez)

La carne ‘al punto’ y los platos de cuchara

No es la primera vez que descubrimos exclusivas relacionadas con los gustos gastronómicos del presidente socialista. En anteriores ocasiones, Sánchez ya había contado los pormenores de su dieta en La Moncloa, donde intenta comer de la forma más sana posible, con pescado, carne y verduras a la plancha. Pero esto no significa que no tenga su lado gourmet.

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Así lo explicó en su famoso discurso sobre el ‘chuletón al punto’, una anécdota que hoy se reitera. Con motivo de su jubilación en 2025, José Roca, cocinero de Moncloa durante más de cuatro décadas, visitó La Revuelta de RTVE y contó pequeños detalles sobre la dieta de Sánchez y de los anteriores presidentes del Gobiernos. Entre ellos, la confesión de que al presidente le encanta la carne y que le gusta “al punto, al punto”.

Pedro Sánchez concede su primera entrevista a una revista del corazón (LECTURAS)

Una revelación que el mismísimo Pedro Sánchez reconfirmó a través de la red social X, con un comentario con el que contestó a la publicación del programa de Broncano. En él, dedica unas cálidas palabras para el exjefe de cocina de Moncloa: “Qué bien me conoces, José. ¡Disfruta de tu jubilación más que merecida!“, escribía.

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Más allá de la carne, Pedro Sánchez ha hablado sobre su alimentación en diversas ocasiones, reconociéndose como un fiel seguidor de la dieta mediterránea. Así lo cuenta en su libro Tierra firme (Península, 2023), en el que afirma que su día perfecto consiste en “comer con mi familia una paella, una fabada, un salmorejo... Soy muy de cuchara”.

Su gusto por el buen comer coincide con la búsqueda de la vida sana que defiende en la misma entrevista. Como afirma en Lecturas, el deporte es desde siempre una de sus grandes pasiones: “El deporte siempre ha estado muy presente en mi vida. Ahora he cambiado la canasta por la bicicleta, y también salgo a correr. No siempre es fácil encontrar hueco, pero me ayuda a despejar la cabeza y mantenerme en forma”.

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