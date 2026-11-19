Una lavadora de carga frontal abierta contiene prendas sin llenar por completo el tambor, junto a una cesta de ropa en un lavadero doméstico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El cuidado de la ropa constituye una de las tareas domésticas más constantes e indispensables de la vida cotidiana. Según las estimaciones de la Oficina Nacional de Estadísticas del Reino Unido, se calcula que un hogar realiza en promedio alrededor de 260 cargas de lavado al año, lo que representa miles de millones de ciclos anuales a escala nacional y una inversión considerable de tiempo y recursos.

Sin embargo, un gesto tan común e intuitivo como cerrar la puerta del electrodoméstico una vez finalizado el ciclo puede convertir el tambor en un entorno propicio para la proliferación de humedad, bacterias y colonias de hongos difíciles de eliminar. El origen del problema reside en el ambiente cerrado que se genera tras el lavado. Pero ¿por qué es esto posible?

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El Dr. Jason Singh advierte en YourTango que “cuando la puerta permanece cerrada, el interior húmedo que ronda entre el 80% y el 100 % de humedad crea una condición ideal para la germinación de esporas”. Esto “puede derivar en colonias de moho que luego pueden desencadenar reacciones alérgicas, problemas respiratorios y una potencial exposición a micotoxinas”, explica. Por esta razón, el doctor aconseja mantener abiertos tanto la compuerta como el compartimento del detergente durante un mínimo de dos a tres horas después de cada ciclo, o preferiblemente hasta la siguiente colada.

Una persona con guantes azules limpia el tambor de una lavadora con un cepillo y agua jabonosa, asegurando la higiene y el buen funcionamiento del electrodoméstico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los fabricantes respaldan esta recomendación

La advertencia del doctor Singh coincide con las pautas de mantenimiento de los fabricantes de electrodomésticos. Y es que la gerente de marca integrada en ‘Maytag Laundry’, Amanda Abraham, detalló para Better Homes & Gardens que si dejas la puerta de la lavadora abierta, “puede ayudar a secar el interior del aparato y prevenir olores a rancio”.

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Según la experta, la ventilación permite que el aire fresco evapore el agua estancada y evite la acumulación de residuos. Y es que cuando la humedad queda atrapada de manera reiterada, no solo se transmiten malos olores a los tejidos, sino que también pueden degradarse los componentes internos y acelerarse la aparición de óxido, provocando costosas averías.

Concretamente, esta vulnerabilidad afecta con más ahínco a los modelos de carga frontal. Así lo demuestra un análisis recogido por The Garden Magazine, donde se indica que el fuelle o junta de goma de la puerta está diseñado con pliegues estancos que retienen agua residual, pelusas y restos de jabón. Dicho informe, elaborado con encuestas de Consumer Reports, revela que cerca del 17 % de los propietarios de lavadoras de carga frontal experimentan moho o humedad, en contraste con apenas el 3 % en las de carga superior.

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Una moderna lavadora de carga frontal con panel digital y ropa clara en su interior destaca en un lavadero organizado, donde un vaso dosificador de detergente se encuentra listo para su uso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, otra investigación de Scientific Reports detectó la presencia de hongos en el 82 % de los electrodomésticos evaluados, situando la junta de goma interior como la zona más contaminada por géneros como Aspergillus y Cladosporium, además de bacterias como Moraxella osloensis, principal responsable del característico olor a humedad en la ropa. Pero antes de ir corriendo a la lavadora para hacer limpiezas agresivas, los expertos recomiendan prevenirlo con el cuidado diario.

Y es que, si el moho penetra profundamente en la porosidad del caucho, la limpieza superficial resulta ineficaz y obliga a sustituir la junta. Asimismo, nunca se debe mezclar lejía y vinagre al limpiar, ya que generan gas de cloro tóxico. Si hasta ahora no contabas con este consejo, Better Homes & Gardens recomienda secar las gomas con un paño tras cada colada y programar un ciclo mensual con agua caliente o limpiador especializado cada 30 días o 30 lavados. Al final, mantener la puerta entreabierta unos centímetros no cuesta nada y ahorra horas de desinfección compleja en el futuro.

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