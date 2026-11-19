El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, y el candidato del PP a la presidencia, Alberto Núñez Feijóo. (Eduardo Parra/Europa Press)

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Los debates electorales son el clásico de todas las elecciones generales. El cara a cara entre los principales candidatos es un partido especial en la carrera a las urnas. Porque el botín no se gana en el plató, sino en la conversación el día siguiente.

El candidato del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya es perro viejo en esta clase de citas porque lleva participando en el cara a cara desde 2015, aunque evitó el de 2019. También conoce mejor a su adversario, con quien se ha medido en una infinidad de ocasiones en el Congreso de los Diputados. No obstante, el debate de este jueves será especial porque presenta una paradoja que añade algo de picante a la cita: la presión por tener que bordarlo recae sobre el líder socialista y no sobre su principal competidor.

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¿Por qué? Porque el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo sigue muy fuerte en todas las encuestas, que avalan una victoria holgada del bloque de la derecha con mayoría absoluta incluida. Porque Sánchez es quien debe reactivar a un electorado desencantado que en los últimos comicios ha optado por votar desde el sofá en respuesta a los casos de corrupción de su partido y entorno. Porque Sánchez está obligado a enmendar el amargo sabor de boca que dejó en los ánimos socialistas tras el último cara a cara en 2023, que fue en aquel mismo plató.

El socialista recurre al miedo a futuro, mientras que el popular a los errores del pasado

El líder socialista llega al cara a cara en pleno modo remontada, aupado por la ventaja que le da poder hacer uso de la Diputación Permanente en el Congreso para retomar la iniciativa legislativa. El presidente del Gobierno, como ya hizo en 2023, volverá a agitar el avispero de la extrema derecha y “los recortes y la involución del PP”, dos asuntos que ya tienen fotografía en los acuerdos de gobierno en todas las comunidades donde gobiernan en coalición la derecha. El líder socialista ha basado su campaña en presentar las elecciones como un plebiscito entre “la buena política” y la mala educación y tratará de insistir a su electorado que la movilización masiva que dio la victoria en las urnas a Lula en Brasil y a los demócratas en EEUU se puede replicar en España (él habla de un 75% de participación).

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El PP cree que el debate a dos impulsará la confianza de los españoles en Alberto Núñez Feijóo.

Por su parte, Feijóo volverá a insistir en que la palabra del presidente no tiene validez, poniendo al presidente en el espejo de sus ocho años de gestión en el Gobierno. El portavoz de los populares insistió en esta idea en una declaración a los medios desde el barrio madrileño de Villaverde, donde hizo un balance de la legislatura marcado por los casos de corrupción, la avalancha migratoria en Ceuta y sus acuerdos de investidura con los socios independentistas de Bildu y Junts per Catalunya “por interés particular”.

El debate tiene lugar precisamente un día después de la primera entrevista al líder posconvergente durante la campaña electoral. En unas declaraciones al diario El Mundo, Puigdemont afirmó que aprovechó la “ambición desmedida” del presidente del Gobierno para “derrotar a España” (refiriéndose al éxito de la ley de amnistía). El líder posconvergente también aseguró que un emisario del Gobierno le ofreció el indulto, que él rechazó).

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Otra de las claves a tener en cuenta es que el postdebate manda. Así lo reflejó el último estudio del CIS que analizó el impacto electoral de los debates. Y aquí no entra el impacto de un gráfico con un dato macroeconómico u otro (la mayoría de estos quedarán olvidados), sino dominar el clip con el punchline en una campaña que se juega especialmente en las redes sociales (que no aseguran el voto, pero sí movilizan). Una de las asignaturas pendientes del presidente del Gobierno fue contrarrestar el relato que le retrató como un líder aturdido ante un Feijóo que ganó los asaltos clave. El líder popular consiguió colar al socialista datos erróneos, como que Mariano Rajoy siempre había revalorizado las pensiones conforme al IPC. Feijóo marcó el gol. Y las redes le hicieron ganar el partido.