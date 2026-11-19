Miriam, la conductora argentina afincada en España que muestra en redes su día a día en rutas internacionales. (Instagram/@lachicacamionera)

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Para la mayoría de los trabajadores, el descanso empieza al fichar a la salida. Para Miriam, una conductora argentina afincada en España que recorre las autopistas de medio continente, volver a casa es solo una escala técnica a contrarreloj. Sus rutas internacionales —que la llevan desde la península hasta países como Francia, Italia, Alemania, Polonia o Irlanda— la mantienen lejos de su hogar entre 22 y 24 días seguidos. Cuando por fin apaga el motor, el margen para desconectar es mínimo.

“Cuando vuelvo a casa solo estoy tres o cuatro días con suerte si es temporada baja, si no, son dos días nomás”, explica la transportista en uno de sus vídeos (@lachicacamionera), donde relata con naturalidad la cara A y la cara B de un oficio tan demandado como sacrificado. En ese breve paréntesis debe encajar el descanso físico, la vida social y toda la logística del siguiente viaje: “Tengo que optimizar el tiempo porque quiero visitar amigos, quiero descansar, tengo que preparar las cosas para el próximo viaje y se complica un poco con tan poco tiempo”.

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Para no malgastar sus escasas horas libres haciendo recados, su estrategia empieza antes incluso de llegar a destino. Aprovecha los trayectos de regreso para detenerse en algún supermercado y adelantar la compra básica. Ya en casa, dedica buena parte de su descanso a cocinar unas 40 raciones que guarda congeladas en una nevera de 55 litros instalada en la cabina. “Me llevo esta nevera y me llevo estas vianditas para no tener que cocinar en el camión”, detalla. Hacerlo en ruta le restaría minutos valiosos a sus pausas reglamentarias, ya que la normativa europea limita la conducción a nueve horas diarias.

Miriam, la conductora argentina afincada en España que muestra en redes su día a día en rutas internacionales. (Instagram/@lachicacamionera)

La cara B del transporte internacional

“Yo me sentí muy afortunada porque apenas empecé a trabajar me dieron este Volvo”, contaba Miriam en otro vídeo al despedirse del camión que estrenó al entrar en la empresa y en el que destaca la tranquilidad de rodar con un vehículo nuevo y seguro. Tras diez meses al volante, tuvo que entregarlo en la base antes de irse de vacaciones, un protocolo habitual en las grandes flotas para que los tráileres sigan operando y que obliga a los chóferes a adaptarse a otro camión al regresar.

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Miriam, la conductora argentina afincada en España que muestra en redes su día a día en rutas internacionales. (Instagram/@lachicacamionera)

Más allá de la cabina, los obstáculos cotidianos se repiten en cada frontera: la dificultad para encontrar áreas de servicio seguras donde estacionar, la escasez de duchas en condiciones, las largas esperas en los muelles de carga o la limpieza del remolque tras las descargas. A ello se suma la barrera del idioma en las plataformas logísticas europeas. Aunque ella misma admite que sigue peleando con un nivel básico y que a veces le cuesta hacerse entender, insiste a quienes quieren seguir sus pasos en que estudiar inglés es casi obligatorio.

En un sector en España marcado por la falta de relevo generacional y una acusada escasez de conductores profesionales —donde el transporte internacional ofrece una diferencia salarial que compensa en parte el sacrificio personal—, el testimonio de Miriam sirve tanto para desmitificar una profesión históricamente masculinizada como para recordar el coste humano que hay detrás de cada mercancía que llega a destino.

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