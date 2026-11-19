Fachada del Congreso de los Diputados (Eduardo Parra - Europa Press)

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Las elecciones del 29 de noviembre dejarán claro la composición del nuevo Congreso de los Diputados en la futura XVI legislatura. La Cámara Baja ya se prepara para la llegada de los 350 nuevos parlamentarios y está licitando dos contratos importantes: la adquisición de 550 teléfonos móviles por 943.150 euros y de 425 tabletas por 655.360 euros. El Congreso, desde hace varias legislaturas, proporciona a sus miembros “smartphones como elemento de apoyo para el desarrollo de sus funciones parlamentarias, tales como el acceso a Internet, correo electrónico o la utilización de aplicaciones específicas disponibles en la institución”, señala el pliego de condiciones.

El coste de cada móvil es de 1.285 euros (sin IVA incluido). El contrato también conlleva un servicio de reparaciones. El coste de cada tableta es de 960 euros, a los que hay que sumar 220 euros de la funda. ¿Y qué pasa con los móviles y las tabletas que ya han usado en esta última legislatura los diputados que estaban en activo antes de la convocatoria de elecciones? El diario Político ha tenido acceso a un documento que la Cámara Baja ha distribuido a los distintos grupos parlamentarios. Los diputados tienen que devolver el iPad y el iPhone que han estado usando esta legislatura recién finalizada. Aunque se les da opción de comprarlos a precio de segunda mano: la tablet les sale por 503,58 euros y el teléfono por 227,77 euros. Como anécdota, solo los que son candidatos el 29 de noviembre pueden usar los despachos hasta las nuevas Cortes. Los que no están en las listas tienen que desalojar sus dependencias. El Congreso paga los costes de enviar sus enseres a donde haga falta.

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Por eso el Congreso quiere iniciar la nueva legislatura con móviles y tabletas nuevas, porque muchos de los parlamentarios que no repiten se quedan con los dispositivos que han estado utilizando hasta ahora. La consultora española Vinces, que se define como analista de datos y lobista, ha hecho un estudio de las candidaturas que presentan todos los partidos. Podemos es el partido que más caras nuevas tiene, el 87%, la mayor renovación del panel. Solo 36 de los 277 candidatos fueron en 2023 en las listas de Sumar (donde estaba integrado Podemos). 32 de sus 41 números 1 son nuevos, entre ellos Irene Montero (circunscripción de Madrid).

Análisis de las candidaturas del 29N, según un análisis de la consultora Vinces

En el caso del PSOE, el 70% de los nombres son nuevos, la mayor renovación de los tres grandes. Solo repiten 124 de los 537 candidatos que presentan. Y solo hay tres actuales ministros al frente de una circunscripción: Albares (Cádiz), Hereu (Barcelona) y Saiz (Navarra). El exministro Óscar Puente, número 1 por Valladolid, renunció el 3 de noviembre, el mismo día de la proclamación de las listas. Ya no se podía corregir la lista, así que su nombre seguirá en la papeleta. Si resulta elegido, el escaño pasará al siguiente de la lista, Ana Redondo.

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PP y Vox superan el 60% de renovación

En cuanto al PP, Feijóo también ha hecho una importante renovación, que alcanza al 66% de los nombres. Repiten 133 de los 542 candidatos y solo 46 en el mismo puesto. Cambian 32 de 52 números 1. De los salientes, nueve bajan en la lista, seis pasan al Senado y 17 desaparecen. Luego está Vox, que aspira a formar parte del Gobierno en coalición con el PP. Abascal lleva un 63% de caras nuevas. Repiten 141 de 491 candidatos, 43 en el mismo puesto. Cambian 29 de los 52 números 1. La renovación es muy importante en Castilla y León (solo repiten 2 de 9), el País Vasco y Aragón, donde no repite ninguno.

Frente Amplio también presenta una destacada renovación. El 79% de los nombres son claves. Hay que tener en cuenta que en 2023 Sumar presentó al Congreso 452 candidatos (350 titulares y 102 suplentes) en las 52 circunscripciones. En 2026 ese espacio concurre dividido: Frente Amplio presenta 482 candidatos en 44 circunscripciones y Podemos 277 en 41. Solo van juntos en la Comunitat Valenciana (Compromís-EUPV-Podem) y en Canarias (Unidad del Pueblo Canario, con Nueva Canarias, Podemos, IU y Sumar), con 83 candidatos en 5 circunscripciones. Sale la vicepresidenta Yolanda Díaz, que aspiraba a presidir la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y ha retirado su candidatura.

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La número 2 del PP por Madrid ha protagonizado este miércoles el Nueva Economía Fórum.

En cuanto a las candidaturas territoriales, ERC es el partido más renovado. Los republicanos catalanes presentan al Congreso 88 candidatos (48 titulares y 40 suplentes) en las cuatro circunscripciones catalanas, y 36 al Senado, donde concurre en coalición con EH Bildu. Solo 10 candidatos al Congreso (11,4%) repiten de las listas al Congreso de 2023, y 2 mantienen exactamente el mismo puesto: Gabriel Rufián (Barcelona) e Inés Granollers (Lleida). El PNV presenta al Congreso 27 candidatos (18 titulares y 9 suplentes) en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, y 27 al Senado. Solo 8 candidatos al Congreso (29,6%) repiten de las listas al Congreso de 2023, y únicamente uno mantiene exactamente el mismo puesto: Maribel Vaquero, por Gipuzkoa. En cuanto a Junts, el 79% de los candidatos son nuevos, pero repiten los cuatro números 1: Nogueras, Madrenas, Gavín y Cruset.