Furgones de la Guardia Civil aparcados en la Prisión de Soto del Real. (Ricardo Rubio/Europa Press)

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Millones de españoles están llamados a las urnas el próximo 29 de noviembre. En la fiesta de la democracia participarán jóvenes, ancianos, trabajadores, jubilados, parados, estudiantes, ricos y pobres... En definitiva, todo aquel que sea mayor de edad y posea la nacionalidad española. Y en este grupo también entran los presos, un sector que pasa desapercibido en esta clase de eventos.

Actualmente, hay alrededor de 35.000 presos con nacionalidad española repartidos en las 92 prisiones de nuestro país, lo que se traduce en aproximadamente el 70% de la población penitenciaria, según los datos publicados en 2024 por el Ministerio del Interior. “Salvo orden expresa del juez, todos ellos tienen el mismo derecho a voto que un ciudadano español con libertad. Las restricciones de movimiento impiden que el preso acuda a votar a la urna, pero sí está permitido el voto por correo.

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“El procedimiento no es distinto al del resto de ciudadanos españoles. Nosotros avisamos en los tablones la convocatoria para votar y el procedimiento. Más tarde, un funcionario de correos entrega a la persona que lo solicite la documentación certificada, que tiene que ser firmada en persona”, explica a Infobae un portavoz de Instituciones Penitenciarias.

La documentación debe estar en vigor

El proceso comienza con la solicitud del voto por correo y requiere la identificación obligatoria en ambos casos. Todos ellos deben tener su documentación en regla (porque en la cárcel puede caducarte el DNI). “Por el perfil que tienen, no todos están al tanto de todo esto. Y a los que sí deciden votar, se les comprueba primero que tengan el DNI en vigor y a los que no, se les tramita la renovación urgente”, explica a este periódico un funcionario de la prisión de Albacete en una conversación con Infobae. Cabe matizar que los funcionarios de prisiones no son competentes para arreglar los trámites burocráticos, pero los centros de prisiones disponen de mecanismos para facilitar los trámites.

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La secretaria general del Podemos, Ione Belarra, ha cargado este martes contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por cuestionar el voto por correo, unas declaraciones que, a su juicio, evidencian que a la dirigente 'popular' "le preocupa que la gente vote" y que tiene, por tanto, "un problema con la democracia".

La Oficina del Censo Electoral comprueba entonces la inscripción del solicitante y anota en el censo que ha pedido votar por correo. Desde Instituciones Penitenciarias explican que, si algún preso tuviese alguna duda sobre el proceso, se le informará por parte de personas designadas en cada centro penitenciario. “Normalmente suelen ser los trabajadores sociales, pero puede ser otra figura. A partir de ahí, el proceso es individual”, añaden.

Los votos de este grupo, explican, se cuentan en el mismo grupo que el resto de votantes por correo fuera de las cárceles. Instituciones Penitenciarias reconoce que no cuenta con una estadística de la participación en las elecciones de los internos, por lo que no se puede precisar el grado de abstención o participación. Como es lógico, tampoco son entrevistados en los sondeos de opinión como el elaborado por el CIS.

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