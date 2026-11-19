La candidata de Unión Progreso y Democracia a la Presidencia del Gobierno, Rosa Díez. (JUAN CARLOS HIDALGO/EFE)

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Las elecciones generales del 29-N se celebran en un escenario político distinto al de hace casi dos décadas, cuando nuevas siglas alteraron el bipartidismo que habían sostenido el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. Algunas de aquellas formaciones siguen presentes en las instituciones; otras, como Unión Progreso y Democracia (UPyD), desaparecieron tras un ascenso electoral breve y un proceso de declive que culminó con su disolución en 2020.

El partido magenta, fundado en 2007 por Rosa Díez junto a figuras procedentes del activismo cívico y del ámbito intelectual, aspiró a consolidar una alternativa nacional de carácter transversal. Defendía la regeneración democrática, la lucha contra la corrupción, el europeísmo y una revisión del modelo territorial. Su propuesta encontró espacio entre votantes desencantados con los dos grandes partidos, aunque la irrupción posterior de Ciudadanos modificó el reparto de ese electorado.

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UPyD pasó de un escaño en 2008 a cinco diputados y más de 1,14 millones de votos en las elecciones generales de 2011. Aquel resultado le permitió constituir grupo parlamentario propio y situó a la formación entre las fuerzas emergentes de la política española.

Rosa Díez fue el rostro de una formación nacida contra el bipartidismo

UPyD se presentó públicamente el 29 de septiembre de 2007 en Madrid. Su principal referente fue Rosa Díez, exdirigente del PSOE y antigua eurodiputada, que había abandonado ese partido un mes antes. Entre los impulsores figuraban el filósofo Fernando Savater, el economista y activista Mikel Buesa y Carlos Martínez Gorriarán.

La formación se definía como progresista y transversal, sin identificarse de forma expresa con la izquierda o la derecha. Reclamaba reformas de la ley electoral, mayor independencia judicial, una política educativa común, medidas contra la corrupción y cambios en la organización territorial del Estado. La defensa de la igualdad entre españoles y su oposición a los nacionalismos periféricos fueron dos de sus principales señas de identidad.

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Rosa Díez, líder de UPyD, presenta la campaña electoral de su partido. (Efe/Modelo)

En las generales de 2008, UPyD logró 306.079 votos y un escaño por Madrid, que ocupó Rosa Díez. El resultado fue limitado en número de diputados, aunque permitió a la formación entrar en el Congreso en una etapa en la que el PP y el PSOE concentraban la mayor parte de los votos.

El salto llegó tres años después. En 2011 consiguió el 4,70 % de los sufragios y cinco escaños, cuatro por Madrid y uno por Valencia. Junto a Díez, integraron el grupo parlamentario Álvaro Anchuelo, Carlos Martínez Gorriarán, Irene Lozano y Toni Cantó. La formación tuvo entonces presencia propia en la Cámara Baja y reforzó su estrategia de oposición al bipartidismo.

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La lucha contra la corrupción, una de sus banderas

Durante la X Legislatura, UPyD intervino en debates sobre la reforma institucional, la financiación autonómica y la crisis económica. También promovió acciones judiciales en casos de corrupción y de fraude financiero, entre ellas procedimientos relacionados con las participaciones preferentes, las tarjetas Black y Bankia.

Ese perfil le permitió obtener representación en otros ámbitos. En las elecciones europeas de 2014 logró cuatro eurodiputados, mientras que en la Asamblea de Madrid contó con ocho diputados desde 2011. También logró entrar en la Junta General del Principado de Asturias y en el Parlamento Vasco.

Foto de familia del Consejo de Dirección de la formación magenta. (UPyD)

Sin embargo, el crecimiento coincidió con una etapa de tensiones internas. Las discrepancias sobre la estrategia electoral y sobre una posible alianza con Ciudadanos se hicieron visibles en 2014. Francisco Sosa Wagner, entonces eurodiputado de UPyD, defendió un acuerdo con la organización liderada por Albert Rivera. La dirección de Rosa Díez rechazó ese pacto y las negociaciones entre ambas formaciones terminaron sin acuerdo.

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Ciudadanos ocupó su espacio

La competencia con Ciudadanos resultó determinante. Ambos partidos compartían parte de su electorado potencial, una agenda de regeneración institucional y posiciones firmes frente al independentismo catalán. Ciudadanos, que hasta entonces había concentrado su actividad política en Cataluña, dio el salto nacional en 2015 con una estructura y una proyección mediática superiores.

La primera señal del cambio llegó en las autonómicas andaluzas de marzo de aquel año. Ciudadanos entró en el Parlamento andaluz con nueve escaños, mientras UPyD quedó fuera. Dos meses después, la formación magenta perdió representación en todos los parlamentos autonómicos que se renovaban y redujo su presencia municipal.

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El líder de Ciudadanos Albert Rivera (c), junto a Inés Arrimadas (i). (EFE/Chema Moya)

El deterioro culminó en las generales de diciembre de 2015. UPyD obtuvo 155.153 votos, el 0,62 %, y perdió sus cinco diputados. Ciudadanos, por el contrario, irrumpió en el Congreso con 40 escaños. Rosa Díez dejó la dirección y, meses más tarde, abandonó la militancia junto a otros fundadores y dirigentes.

En la repetición electoral de junio de 2016, UPyD volvió a quedarse fuera de las Cortes con alrededor de 50.000 votos. El partido siguió activo, aunque sin capacidad institucional ni recursos comparables a los de su etapa de mayor presencia.

La disolución llegó en 2020

A partir de 2019, UPyD renunció a presentarse en varias convocatorias y apoyó candidaturas de Ciudadanos. Algunos de sus miembros se incorporaron como independientes a listas de esa formación, entre ellos la eurodiputada Maite Pagazaurtundúa y el entonces presidente de UPyD, Cristiano Brown.

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Aquellos acuerdos no evitaron el final del proyecto. Un juzgado mercantil decretó la liquidación de UPyD en noviembre de 2020 por su situación económica. La dirección decidió no recurrir la resolución y anunció la disolución el 6 de diciembre de ese año, coincidiendo con el Día de la Constitución.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones anticipadas para el 29 de noviembre. La decisión llega tras el rechazo del Congreso a decretos clave del Gobierno sobre vivienda.

En su despedida, el partido reivindicó su defensa de la regeneración democrática, el europeísmo y la lucha contra la corrupción. Su recorrido, desde el grupo parlamentario propio hasta la desaparición, anticipó parte de la fragmentación y los cambios que transformaron el espacio de centro en España durante la última década.