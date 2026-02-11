España

El tren de borrascas deja el enero más lluvioso en 25 años y rompe el récord de reserva de agua embalsada en una semana

En el último mes, ha llovido un 85% más de lo normal y, en la última semana, los embalses han recibido 5.600 hectómetros cúbicos hasta alcanzar el 77,3% de su capacidad

El embalse del Gergal desembalsando
El embalse del Gergal desembalsando agua, a 2 de febrero de 2026 en Gillena, Sevilla. (Francisco J. Olmo / Europa Press)

Las lluvias de las últimas semanas han sido extraordinarias y sus consecuencias también. Las compuertas de decenas de presas se han abierto para desaguar las fuertes lluvias que, a día de hoy, siguen sin cesar, aunque han perdido fuerza. Son lluvias históricas que han dejado datos históricos. Con un promedio de 119 litros por metro cuadrado de lluvia en la península, enero se ha situado un 85% por encima del registro medio para el periodo de referencia 1991-2020. Fue el séptimo mes de enero más húmedo de la serie desde 1961 -cuando empezaron los registros-, y el segundo del siglo XXI, tan solo por detrás de 2001, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Para el organismo público, ha sido un mes “muy húmedo” en gran parte del territorio. Las zonas más afectadas han sido la meseta norte, el valle del Guadalquivir, áreas extensas del interior de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y gran parte del noreste peninsular. Además, núcleos localizados en el sur de Andalucía, el interior peninsular y el noreste han presentado un carácter "extremadamente húmedo". Es más, entre el 1 de enero y el 8 de febrero, la media en el conjunto del país se ha situado en 193 litros por metro cuadrado, casi dos veces y media superior al promedio para ese mismo periodo del año entre 1991 y 2020, que era de 80 litros por metro cuadrado.

Este volumen de lluvias, sostenido durante varias semanas, ha saturado los suelos de agua. Como consecuencia, se han producido inundaciones y desbordamientos que han afectado especialmente a Andalucía, donde 11.000 personas tuvieron que ser desalojadas por prevención. La mitad de ellas aún no ha regresado. Sus casas se han visto amenazadas por los ríos de agua en los que se convertían las calles de sus pueblos, pero también por los embalses que estaban a rebosar.

El pantano de Bornos, en Cádiz, continúa desaguando. La Guardia Civil sigue garantizando la seguridad en la zona debido a las intensas lluvias de la borrasca Leonardo que todavía siguen afectando al área. (Guardia Civil)

Según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica ofrecidos por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, entre el 2 y el 9 de febrero la reserva creció en 5.600 hectómetros cúbicos, el mayor aumento semanal desde que hay registros en 1988. Esta cifra ha llevado los embalses españoles al 77,3% de su capacidad, un crecimiento de diez puntos porcentuales respecto a la semana anterior, dejando atrás el anterior récord que databa de la primera semana de 1996, con un incremento semanal de 4.735 hectómetros cúbicos (un 9,2% de crecimiento).

La reserva hídrica por cuencas,
La reserva hídrica por cuencas, a 9 de febrero de 2026. (Miteco)

Aumento excepcional de la reserva hídrica

Aagesen ha subrayado que el crecimiento constatado durante esa semana se suma a otro incremento notable la semana previa. En apenas quince días, la reserva hídrica ha aumentado en más de 10.000 hectómetros cúbicos, lo que supone un 20% más de agua embalsada en tan solo dos semanas. No obstante, la ministra también ha advertido que este episodio de lluvias continuadas todavía no ha concluido, ya que el “tren de borrascas” sigue afectando a la Península. Nils es la última en llegar y afectará al país al menos, hasta el jueves.

La previsión de lluvias, que siguen cayendo sobre mojado, ha hecho que todas las cuencas mantengan medidas activas de desembalse para minimizar riesgos de inundación.

<br>

