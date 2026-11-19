Una mujer realiza el ejercicio de pilates criss cross sobre una esterilla en la sala de su casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El método pilates se ha convertido en una de las disciplinas más populares para quienes buscan mejorar su condición física, fortalecer la musculatura y ganar flexibilidad sin recurrir a entrenamientos de alto impacto. A través de movimientos controlados, una respiración consciente y una correcta alineación corporal, esta práctica permite trabajar diferentes grupos musculares y desarrollar una mayor conciencia del propio cuerpo.

Dentro de su repertorio de ejercicios, algunos destacan especialmente por su capacidad para activar la musculatura abdominal. Es este el caso del Criss Cross, también conocido como bicicleta controlada, un movimiento que combina la rotación del tronco con la flexión de las piernas para intensificar el trabajo de la zona media del cuerpo.

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Aunque a primera vista puede parecer un ejercicio sencillo, su ejecución requiere coordinación, concentración y control postural. No se trata únicamente de acercar el codo a la rodilla contraria, sino de realizar el movimiento de manera consciente, manteniendo la estabilidad del tronco y evitando compensaciones que puedan sobrecargar el cuello.

El Criss Cross es, por tanto, una opción interesante para quienes desean reforzar los músculos abdominales, especialmente los oblicuos, e incorporar un ejercicio dinámico a sus sesiones de pilates. Su práctica regular, siempre adaptada a las capacidades de cada persona, puede contribuir a mejorar el control corporal y la fuerza del abdomen.

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Cómo hacer correctamente el Criss Cross o bicicleta controlada

Para comenzar, hay que tumbarse boca arriba sobre una esterilla, con las rodillas flexionadas y las manos colocadas detrás de la cabeza. Los codos deben permanecer abiertos, sin ejercer presión sobre el cuello. Desde esta posición, se activa la musculatura abdominal y se eleva ligeramente la cabeza y los hombros, manteniendo la mirada orientada hacia delante.

A continuación, se lleva el codo derecho hacia la rodilla izquierda mientras se extiende la otra pierna, realizando una rotación controlada del tronco. Después, se vuelve al centro y se repite el movimiento hacia el lado contrario, acercando el codo izquierdo a la rodilla derecha. La alternancia de ambos lados genera el movimiento característico de pedaleo que da nombre a este ejercicio.

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Una mujer practica el ejercicio de pilates criss cross en su casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los aspectos fundamentales para ejecutarlo correctamente es coordinar la respiración con el movimiento. La exhalación debe acompañar la rotación del tronco, mientras que la inhalación permite prepararse para el siguiente cambio de lado. Esta sincronización ayuda a mantener el control y a evitar movimientos bruscos.

También es importante no tirar de la cabeza con las manos, ya que deben servir únicamente de apoyo, sin forzar la zona cervical. El movimiento debe surgir de la musculatura abdominal y de la rotación del tronco, no del impulso de los brazos. Mantener la pelvis estable y evitar arquear excesivamente la zona lumbar son otras claves para aprovechar el ejercicio y reducir el riesgo de molestias.

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Los beneficios de practicar pilates

El pilates ofrece numerosos beneficios cuando se practica con regularidad y una técnica adecuada. Uno de los principales es el fortalecimiento del denominado core, que engloba la musculatura abdominal, lumbar y pélvica. Esta zona desempeña un papel esencial en la estabilidad del cuerpo y en el mantenimiento de una postura correcta.

Además, sus ejercicios favorecen la flexibilidad, la movilidad articular y la coordinación. La combinación de movimientos precisos y respiración consciente ayuda a desarrollar un mayor control corporal, una habilidad que también puede trasladarse a las actividades cotidianas y a otras disciplinas deportivas.

Otro de sus puntos fuertes es que permite trabajar la musculatura sin necesidad de realizar movimientos de gran impacto. Esto facilita adaptar la intensidad y la dificultad de los ejercicios a diferentes niveles de condición física, siempre que se respeten las limitaciones individuales.

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