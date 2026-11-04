Si tienes 65 años y quieres fortalecer tus piernas, haz estos cinco ejercicios: solo necesitas una silla

Una mujer de 65 años utiliza una banda de resistencia y una silla de madera para ejercitar sus piernas dentro de una sala iluminada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cumplir años no significa tener que renunciar a la actividad física ni aceptar que perder fuerza y movilidad sea inevitable. A partir de los 65 años, mantener las piernas fuertes se convierte en una cuestión especialmente importante para conservar la autonomía, desplazarse con seguridad y seguir realizando actividades cotidianas sin depender de otras personas. Acciones tan habituales como levantarse del sofá, subir escaleras o caminar pueden resultar más complicadas cuando los músculos pierden fuerza.

Con el paso del tiempo, el cuerpo experimenta cambios que pueden afectar a la masa muscular, la coordinación y el equilibrio. Esta pérdida progresiva de capacidades puede dificultar los movimientos y aumentar el riesgo de tropiezos y caídas. Por eso, incorporar ejercicios sencillos a la rutina diaria es una buena estrategia para mantenerse activo y cuidar la salud física durante el envejecimiento.

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La buena noticia es que no hace falta acudir al gimnasio ni disponer de equipamiento especial para trabajar la musculatura de las piernas. De hecho, una silla puede convertirse en una herramienta muy útil para realizar movimientos controlados, mejorar la estabilidad y fortalecer diferentes grupos musculares. Estos cinco ejercicios son una alternativa práctica para las personas mayores que quieren mantenerse en forma desde casa, siempre adaptando la intensidad a sus capacidades.

Marcha sentada para mejorar la movilidad

La marcha sentada es una opción sencilla para activar las piernas sin necesidad de permanecer de pie. Basta con sentarse con la espalda apoyada en el respaldo y los pies inicialmente en el suelo. A continuación, hay que levantar una rodilla y después la otra, imitando el movimiento de caminar.

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Lo recomendable es comenzar con elevaciones suaves y lentas, aumentando progresivamente el recorrido según las posibilidades de cada persona. Este ejercicio favorece la movilidad de las caderas, trabaja la coordinación y estimula la circulación en las extremidades inferiores.

Una mujer mayor realiza el ejercicio de marcha sentada al elevar una pierna desde una silla en una sala luminosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elevaciones desde la silla para fortalecer muslos y glúteos

Uno de los ejercicios más completos consiste en practicar el movimiento de sentarse y levantarse. Para realizarlo, hay que sentarse a media altura, con los pies apoyados en el suelo y ligeramente separados. Las manos pueden colocarse sobre los muslos o los reposabrazos para facilitar el movimiento si es necesario.

Desde esa posición, hay que impulsarse hacia arriba utilizando principalmente la fuerza de las piernas y, después, volver a sentarse lentamente, controlando el descenso. Este ejercicio trabaja especialmente los muslos y los glúteos, dos grupos musculares fundamentales para realizar movimientos cotidianos con independencia. Además, ayuda a mejorar la capacidad para levantarse de una silla sin ayuda.

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Una mujer mayor practica el movimiento de levantarse y sentarse frente a una silla en una sala de rehabilitación física. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Extensiones de rodilla para ganar fuerza

Este movimiento permite trabajar directamente los cuádriceps, los músculos situados en la parte delantera de los muslos. Para hacerlo, hay que permanecer sentado y extender lentamente una pierna hasta dejar la rodilla casi completamente recta, manteniendo el pie en posición de martillo durante unos segundos.

Después, se baja la pierna hasta apoyar de nuevo el pie en el suelo y se repite el movimiento con la otra extremidad. Fortalecer los cuádriceps resulta especialmente interesante porque estos músculos ayudan a estabilizar las rodillas y participan en actividades como caminar o subir escaleras.

Un hombre mayor realiza un ejercicio de extensión de pierna sentado en una silla bajo la supervisión de una especialista en un centro de rehabilitación física. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elevaciones de talones y puntas para estabilizar los tobillos

Para este ejercicio hay que colocarse de pie detrás de una silla y sujetarse al respaldo con ambas manos. Primero, se levantan los talones para mantener el peso sobre las puntas de los pies durante un par de segundos. Después, se bajan los talones y se elevan las puntas, manteniendo los talones apoyados en el suelo.

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Este movimiento activa tanto los músculos de las pantorrillas como los de la parte delantera de las piernas. También contribuye a mejorar la estabilidad de los tobillos y la capacidad de impulsarse al caminar.

Un adulto mayor sostiene el respaldo de una silla mientras realiza ejercicios de elevación de talones para ejercitar los tobillos y el equilibrio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Equilibrio sobre una pierna para prevenir caídas

El último ejercicio se centra en mejorar el equilibrio. De pie detrás de una silla y con las manos apoyadas en el respaldo, hay que levantar lentamente un pie del suelo y mantener el peso sobre la otra pierna. Al principio, conviene sujetarse firmemente y, únicamente cuando exista suficiente estabilidad, reducir ligeramente el apoyo de las manos.

Una mujer de edad avanzada sostiene el respaldo de una silla de madera y levanta un pie para ejercitar el equilibrio en la sala de su casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este movimiento entrena el control postural y la capacidad de mantener la estabilidad sobre una sola pierna, algo necesario para acciones tan habituales como subir un escalón o cambiar de dirección al caminar.

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