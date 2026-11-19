El presidente de Vox, Santiago Abascal, atiende a los medios en Toledo. (Juanma Jiménez/Europa Press)

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El líder de Vox, Santiago Abascal, ha comparecido este jueves ante los medios de comunicación en Benavente (Zamora) en el marco de la campaña electoral para las elecciones del 29 de noviembre. Durante su intervención, el candidato a la Presidencia del Gobierno ha reivindicado su presencia en el debate cara a cara de esta noche entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, ha cargado contra el expresidente Mariano Rajoy por sus apelaciones al voto útil y ha respondido a las críticas de Cayetana Álvarez de Toledo sobre la identidad catalana.

Abascal ha cuestionado la lógica del cara a cara organizado por la Academia de Televisión entre los líderes del PSOE y del PP, argumentando que en España existen “tres grandes partidos” y que solo dos de ellos estarán presentes. “Falto yo para que realmente allí hubiera diferencia de pareceres”, ha subrayado, según recoge Europa Press.

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A su juicio, el presidente del Gobierno y el jefe de la oposición “ni siquiera podrán debatir en muchos” de los temas propuestos porque ambos partidos han coincidido en votaciones, sobre todo en el Parlamento Europeo. Entre estas coincidencias ha enumerado medidas en materia migratoria, regulatorias “que han ahogado al campo y a la industria” y “políticas impositivas”, resumiendo que “son políticas que han compartido”.

Asimismo, ha avisado a Feijóo sobre “ofrecer pactos de Estado” a Sánchez como hizo en el encuentro previo a los comicios del 23 de julio de 2023, propuestas que, según ha recordado, “fueron despreciadas” por el jefe del Ejecutivo, por lo que le ha recomendado “hacer lo contrario”. Por último, Abascal ha deslizado que no verá la emisión en directo: “A esa hora estaré acabando un mitin en Gijón y luego es la hora de la cena, con la que pienso cumplir”, aunque ha señalado que su equipo le hará “un resumen”.

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Santiago Abascal, líder y candidato del partido de extrema derecha español Vox, durante su campaña electoral en Madrid. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Críticas a Rajoy por apelar al voto útil

Por otro lado, el presidente de Vox ha recriminado al expresidente Mariano Rajoy sus alusiones en un mitin en Oviedo a que el “voto útil” para las elecciones del 29 de noviembre es al PP. Abascal ha afirmado que le “irrita un poco” escuchar esas palabras de la boca de “alguien que convirtió en absolutamente inútil una mayoría absoluta” —la de 2011— y que “la desperdició aplicando políticas de izquierda”.

En esta línea, ha reprochado al exdirigente popular que “nos dejó en manos de Pedro Sánchez y se fue a tomar ‘gintonics’” durante la moción de censura que puso fin a su etapa en La Moncloa, además de acusarle de que “dejó escapar a Puigdemont en un maletero y no fue capaz de detener el golpe separatista de 2017”.

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Tras calificar aquella legislatura de “perfectamente inútil por la traición a millones de españoles”, Abascal ha lamentado que en el PP estén “empeñados” en repetir los errores de 2023 y ha defendido que, según la media de las encuestas, “lo que da esperanza a los españoles es Vox, que sube”, mientras el PP baja o se mantiene. “Lo útil es votar tus convicciones, nuestra intención es no ser tan inútiles como lo fueron durante el gobierno de Rajoy”, ha resumido.

Vox presenta a través de un vídeo promocional un juego interactivo para teléfonos móviles denominado "Reto del Sentido Común".

La identidad catalana

Finalmente, Abascal ha respondido a la ‘número dos’ del PP por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, quien lo acusó de comprar “parte del discurso nacionalista catalán” por electoralismo. El líder de Vox ha afirmado que “pocas acusaciones” se le podrán hacer por su “cercanía a partidos separatistas” y ha teorizado que la diputada popular “no tiene apego a las identidades colectivas” españolas y sí un “gran desarraigo”.

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“Defender la identidad catalana, como hemos hecho en Cataluña, no es ninguna contradicción, es la manera de defender la identidad española, que es dual”, ha indicado. Para el candidato de Vox, Álvarez de Toledo, “se escucha más a sí misma que a los demás y debería escuchar más a los demás”, insistiendo en que “la sociedad catalana ha aparcado ese falso debate” y poniendo el foco en que en Cataluña hoy interesa “el ataque del califato islámico, que está cambiando las calles”. “No entiendo qué le pasa cuando hace ese tipo de declaraciones”, ha rematado.