El portavoz y vicesecretario de Cultura y Deporte del PP, Borja Sémper. (Joaquín Corchero/ Europa Press)

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La entrevista al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha encendido la previa del debate electoral que enfrentará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

El líder de Junts, que todavía sigue en el exilio porque aguarda la resolución de un último trámite judicial de su amnistía en el Tribunal Supremo, habló con el diario El Mundo y dejó alguna que otra declaración provocativa, como que aprovechó la “ambición desmedida” del líder socialista para “derrotar a España” a través de la ley de amnistía. Y la primera reacción ha llegado de la mano del portavoz del PP, Borja Sémper, quien ha calificado las palabras del líder independentista como “el acta notarial de esta legislatura”.

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“Hoy Puigdemont ha levantado acta notarial de lo que ya sabíamos que había en la trastienda de estos pactos. Nunca ha engañado, siempre ha dicho lo que pretendían, que era obtener un rédito político en su beneficio. Lo que nadie esperaba era que el presidente del Gobierno estuviese dispuesto a concederle estos beneficios a los independentistas para mantenerse en el poder”, ha afirmado el portavoz popular en unas declaraciones a los medios en el barrio madrileño de Villaverde.

Puigdemont confirmó a El Mundo que un emisario del Gobierno le visitó en tres ocasiones para ofrecerle una salida personal mediante un indulto. Rechazó esa opción porque no aceptaría soluciones individuales: “Si quieren venir a ofrecerme soluciones personales, no hace falta que hablemos, no las voy a aceptar”.

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El PP cree que el debate a dos impulsará la confianza de los españoles en Alberto Núñez Feijóo.

Sémper ha acusado al presidente de llegar a acuerdos políticos pensando “solo en un interés particular” y ha sostenido que no tiene un “modelo que ofrecer a los españoles”. “Sánchez no puede hacer un balance positivo de estos años”, ha subrayado el portavoz popular, para después añadir que sus últimos cuatro años en Moncloa “han estado presididos por la corrupción, por los escándalos, por la incapacidad de gestión y por relegar los problemas de los españoles a segundo plano”.

Sémper sostiene que Sánchez no puede ofrecer nada a futuro porque su palabra no tiene “validez”

Preguntado sobre la ventaja que puedan otorgar las declaraciones del líder de Junts al líder del PP en el cara a cara televisivo, Sémper se ha limitado a decir que sí a beneficia “a la credibilidad de los ciudadanos”. “Puigdemont siempre ha sido transparente y diciendo para qué quería la amnistía. Quien ha mentido riéndose en la cara de los españoles es Pedro Sánchez”, ha zanjado.

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En línea con el debate, Sémper ha aseverado que “el balance que va a poder hacer Pedro Sánchez de su gestión de estos últimos cuatro años” es “extraordinariamente pobre” y asevera que tampoco puede ofrecer “nada de crédito a futuro”. Así, se ha preguntado quién cree hoy en la palabra del presidente del Gobierno. “¿Qué validez tiene la palabra de Sánchez?”, ha interpelado. “España va a escuchar a quien aspira a ser presidente del gobierno y a quien todas las encuestas le muestran como principal candidato”, ha sentenciado Sémper.