Imagen de archivo de Jon Echeverría, candidato por la provincia de Guipúzcoa. (REUTERS/Vincent West)

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Uno de los objetivos del Partido Popular en la campaña para el 29N es abrirse paso en el electorado vasco. La circunscripción de Guipúzcoa es uno de los caladeros de votos más complicados para Génova 13, que no consigue representante desde el año 2011. Feijóo ha optado por una estrategia distinta y ha recurrido al tirón televisivo de un jovencísimo canterano de las nuevas generaciones del PP: Jon Echeverría.

Nacido en San Sebastián en 2004 y afiliado al partido con 17 años, Echeverría estudia actualmente Derecho y Economía en la Universidad Carlos III de Madrid, donde presume de haber obtenido 19 matrículas de honor. Antes, durante su etapa en el Colegio San Ignacio de Loyola, menciona en su currículum que obtuvo una nota media de 10 en el bachillerato.

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Al margen de su aparentemente buena trayectoria académica, Echeverría se ha ganado el puesto de cabeza de lista tras haber ganado mucha visibilidad en algunas de las principales tertulias televisivas de nuestro país, entre las que destacan sus apariciones en Espejo Público, En Boca de Todos y LaSexta Xplica. También por su actividad en la red social X, donde ya acumula 35 mil seguidores, un número relativamente grande para no haber ocupado hasta ahora un cargo de responsabilidad en el partido.

Se presentó a las municipales en la lista de Zumarraga, pero el partido consiguió 73 votos

No es la primera vez que Echeverría se apunta a una carrera electoral. Ya había encabezado la lista del PP a la alcaldía de Zumarraga en las municipales de 2023, pero apenas consiguió el 1,58% (73 votos), y no logró representación en el Ayuntamiento. En las generales de ese año, los populares terminaron quintos en Gipuzkoa y Echeverría confía ahora en poder disputar el voto en el feudo más independentista. Allí se enfrentará a la candidatura de Maribel Vaquero por el PNV, a la de Oihana Etxebarrieta, por EH Bildu; de Rafaela Romero, por el PSE-EE; y de Maite Gartzia, de Podemos.

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El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, carga contra el PSOE y Bildu por la agresión a Jon Echevarría en Hernani

La campaña del PP en País Vasco se ha centrado en captar al votante descontento del PNV y del PSOE a través de una crítica enérgica a EH Bildu, quien ha sido uno de los socios más fiables de Pedro Sánchez en la legislatura. Feijóo cambió sus planes de campaña y este martes se trasladó a la localidad guipuzcoana de Eibar para respaldar a su candidato, un día después de que este denunciara en redes sociales haber recibido “petardos, huevazos y pedradas” en un mitin en Hernani.

El líder popular ha seguido pateándose territorio vasco con paradas estratégicas como la de Bilbao, donde este miércoles protagonizó un mitin con los principales responsables del partido. Echeverría, por su parte, planea seguir recorriendo pueblo por pueblo para tratar de dar la campanada en las elecciones.

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