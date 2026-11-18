Decenas de personas durante una concentración con motivo de la huelga educativa, frente a la Asamblea de Madrid, a 17 de noviembre de 2026, en Madrid (España). (Marta Fernández / Europa Press)

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Los docentes de la Comunidad de Madrid no han conseguido que los poderes públicos se reúnan en la capital este miércoles para negociar sus condiciones de trabajo. Las organizaciones convocantes de la huelga educativa habían solicitado un encuentro con representantes de la Consejería de Educación y los ministerios de Universidades y Educación, pero ninguno se ha presentado.

La petición llegaba desde la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), la Asamblea Menos Lectivas y las Plataformas por la Universidad Pública después de más de un mes de paros, que han provocado la pérdida de más de 400.000 horas lectivas, según la Comunidad de Madrid. Las organizaciones habían solicitado la asistencia de la consejera Mercedes Zarzalejo, así como la de las ministras Diana Morant (Universidades) y Milagros Tolón (Educación), “porque todas las administraciones con responsabilidad en el sistema educativo deben implicarse en buscar una salida a este conflicto”, consideraban.

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La cita debía producirse este miércoles a las 12:30 horas, en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). “Queremos ser claros: si la consejera Zarzalejo vuelve a negarse a interlocutar, consideraremos que no está capacitada o que no tiene voluntad de cumplir con su función pública, que no es otra que abordar desde la negociación un conflicto abierto que afecta a decenas de miles de trabajadoras y trabajadores, estudiantes y familias”, expresaron, en un comunicado conjunto. Pero ni ella ni las ministras han acudido a la cita.

Los docentes piden la dimisión de Zarzalejo

“Hoy habíamos llamado a las 3 instituciones con competencias en educación, para que se coordinen de una vez y se pongan de acuerdo y no han acudido ninguna de ellas”, ha lamentado Claudia Saralegui, portavoz de la plataforma de docentes Menos Lectivas.

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Los profesores han criticado la actitud del Gobierno regional, en concreto de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y de la consejera, por los insultos y descalificaciones vertidos en las últimas semanas. “Estas políticas del Partido Popular no presentan la capacidad de negociar ni de hacerse cargo de un conflicto que ellas mismas han generado”, ha censurado Saralegui.

Miles de profesores y alumnos de la Comunidad de Madrid se han concentrado este miércoles en la Puerta del Sol para reclamar una educación pública "digna" y "de calidad" durante la primera jornada de la huelga indefinida convocada contra las políticas del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. (Europa Press)

La docente ha recordado la única reunión mantenida con Zarzalejo tras el inicio del conflicto, en la que “en lugar de escuchar nuestras demandas, la consejería anunció la semana pasada un incremento en los servicios mínimos y una serie de medidas que atentan contra nuestro derecho a huelga y nuestra libertad de cátedra”, ha valorado, en referencia a la orden anunciada para eliminar carteles y símbolos relacionados con las movilizaciones en los centros. “Defendemos una educación de calidad y nos ignoran, nos censuran y nos insultan. A la Comunidad de Madrid no le preocupa que la pública se caiga a pedazos, le preocupa que se diga en alto”, ha aseverado.

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Saralegui ha recalcado que esto “no resta importancia al Estado”, al que considera “cómplice por omisión”. La portavoz recuerda que la ley estatal de educación, conocida como LOMLOE, “es el paraguas de lo que luego se concreta en cada comunidad autónoma”. En ese sentido, Menos Lectivas considera “ineficiente e insuficiente” el techo de servicios mínimos que contempla el texto.

Los docentes consideran sus peticiones “necesarias, urgentes y alcanzables” y anuncian que continuarán la huelga indefinida. Respecto a Zarzalejo, su mensaje es claro: “Negocia o dimite, consejera”, insisten desde la plataforma.